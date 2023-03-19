28. Uluslararası Roma Maratonu koşuldu

İtalya'da bu yıl 28'incisi koşulan Uluslararası Roma Maratonu'nu erkeklerde Faslı atlet Taoufik Allam, kadınlarda da Kenyalı atlet Betty Chepkwony kazandı.



Uluslararası Roma Maratonu'nun 28'incisi bugün İtalyan başkentinin tarihi kent merkezini kapsayan 42 kilometre 195 metrelik parkurda koşuldu.



Başkentteki Roma Forumu'nun içinden geçen Fori Imperiali Caddesi'nden başlayan maratonunu erkeklerde Faslı atlet Taoufik Allam, 2 saat 7 dakika 42 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı.



Erkeklerde ikinciliği ve üçüncülüğü ise Kenyalı atletler aldı. Wilfred Kigen, 2 saat 8 dakika 44 saniyelik derecesiyle ikinci, Rogers Keror da 2 saat 10 dakika 49 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.



Kadınlarda ise maratonu 2 saat 23 dakika 1 saniyelik derecesiyle Kenyalı atlet Betty Chepkwony kazandı.



Chepkwony'nin ardından Etiyopyalı atletler ikinciliği ve üçüncülüğü aldı. Fozya Jemal Amid, 2 saat 25 dakika 8 saniyelik derecesiyle ikinci, Zinash Debebe Getachew de 2 saat 25 dakika 58 saniye ile üçüncü oldu.



Farklı ülkelerden yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı belirtilen maratonda bazı katılımcıların ilginç kostümleri de dikkati çekti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ