28 Şubat'ta deprem olacak mı? 28 Şubat 2023 takvim yaprağı! İstanbul'da deprem

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

28 Şubat'ta deprem olacak söylentileri gündeme düştü. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinde yıkımın yaşandığı illerden biri de Adana oldu. 20 Şubat tarihinde Hatay merkezli 2 depreminde meydana gelmesi sonrasında Adanalı vatandaşlar geceyi yine sokaklarda geçirdi. Deprem sonrası yavaş yavaş evlerine dönmeye çalışan vatandaşlar bu defa da Adana merkezde deprem uyarıları nedeniyle tedirgin oluyor. Özellikle Adana'da 28'inde deprem olacak söylentileri vatandaşı uyku uyutmuyor. Peki, 28 Şubat'ta ne olacak, deprem mi olacak mı?Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından 28'inde Adana'da deprem olacak söylentileri ayyuka çıktı. Deprem uzmanları son dönemlerde Adana için uyarılarda bulunuyor. Adanalı vatandaşlar Bu sebeple evlerine girmekten korkuyor. Şu an için Adana'da 28 Şubat'ta deprem olacağını söylemek kesin olarak mümkün değil. Ancak fay hattındaki kırılmalar nedeniyle Deprem uzmanları Adana'da bir deprem beklediklerini üste basa basa söylüyor. Fakat bu durumda vatandaşlar için alınacak tek önlem evlerinin dışında kalmak. Havaların soğuk olması nedeniyle vatandaşlar Zorluk çekiyor. Birçok Adanalı vatandaş yavaş yavaş şehri Terk etmeye ve yayla evleri ya da yazlık bölgelere gitmeye başladı.28 Şubat Salı günü, saat 07:29'da Kahramanmaraş Göksun'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 05:58'de Kahramanmaraş Öztürk, 2.9 büyüklüğünndeki depremle sallandı.Niğde'nin Bor ilçesi saat 06:03'te 3.1 büyüklüğündeki deprem ile sallndı.Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 05:18'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 03:45'te ise Yeşilyurt 3.4 ile sallandı.Bingöl Sancak'ta saat 03:17'de 2.9 büyüklüğünde deprem oldu.27 Şubat Pazartesi günü İzmir Körfezi'nde saat 21.22'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Uzmanların, 'Adana merkezli deprem' uyarılarının ardından tedirginliği artan çoğu kişi, evlerine dönmekten korkuyor. Birçok Adanalı ise çevre kentlerden Mersin başta olmak üzere yayla ve yazlık bölgelere gittiğinden kentte özellikle cadde ve sokaklardaki sessizlik dikkat çekiyor.6 Şubat'taki depremlerin ardından merkez Çukurova ilçesinde fuar alanına sığındıklarını, 16 Şubat'ta ise eve döndüklerini belirten Asiye Adıyaman, "Eve dönmüştük ama Hatay depremi olunca geri buraya geldik. Bu durum bizi çok kötü etkiledi. Psikolojik olarak bitmiş durumdayız. Bir çıkmazın içerisinde hissediyoruz. Evimize gidemiyoruz. Kaygılarımız sırtımızda koca bir yük oldu. Evimde hasar yok ama bu psikolojiyle evime dönemem" diye konuştu.Fuar alanında annesiyle geceleyen Çokşükür Karataş ise deprem korkusundan psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, "Son depremde yine evden kaçtık. Adana'da 28'inde deprem olacak söylentileri var. Düşündükçe tansiyonum yükseliyor" dedi.Evlerine dönmek istediklerini fakat tedirgin olduklarını dile getiren Baran Aktürk ise olabilecek bir diğer depreme, evlerinin dayanıp dayanmayacağı konusunda emin olamadıklarını belirtti.Sosyal medyada paylaşılan 28 Şubat 2023 tarihine ait takvim yaprakları gerçek olmayıp sonradan üretilmiştir.