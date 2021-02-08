28 sezon sonra 3 büyükler eşitlendi!

Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etmesinin ardından Süper Lig'in puan tablosunda ilginç bir durum ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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28 sezon sonra 3 büyükler eşitlendi!
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08 Şubat 2021 10:00
Süper Lig'de tam 28 sezon sonra üç büyükler yine ligin ikinci yarısında aynı puanda buluşmuştu.

24. hafta sonunda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 23'er maç oynadı, 15'er galibiyet elde etti, 3'er beraberlik aldı ve 48'er puana ulaştı.

Zirve yarışı veren Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezonların ikinci yarıları dikkate alındığında, Süper Lig'de 1992-1993 sezonunun 20. haftasından bu yana ilk defa bir haftayı aynı puanla tamamladı.

1992/93 Sezonu

20. Hafta

1. Fenerbahçe - 43
2. Galatasaray - 43
3. Beşiktaş - 43
4. Kocaelispor - 41
5. Trabzonspor - 38

Sezon Sonu

1. Galatasaray -66
2. Beşiktaş - 66
3. Trabzonspor - 60
4. Kocaelispor - 59
5. Fenerbahçe - 58



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