(28 NİSAN EN SON BÖLÜM) Masumiyet 10. bölüm FOX HD canlı izle

Masumiyet 10. bölüm izle canlı yayın Çarşamba TV8'de yeni bölümü ekranlara geliyor. Son bölüm Masumiyet dizisi ile birlikte bir çok izleyici ekran başına kilitlenmiş ve Masumiyet 10. bölüm izle canlı yayın 28 Nisan 2021 Çarşamba FOX ekranlarındaki yerini almıştı. FOX Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet" sürpriz gelişmelerle dolu 10. bölümüyle 28 Nisan Çarşamba saat 20.00'de FOX'ta.

28 Nisan 2021 07:39
(28 NİSAN EN SON BÖLÜM) Masumiyet 10. bölüm FOX HD canlı izle
Bu haftaki yeni bölümü ile Masumiyet FOX ekranlarına geliyor. Masumiyet 10. bölüm izle 28 Nisan 2021 Çarşamba FOX izlemek istiyor. İzle Masumiyet FOX tek parça yeni bölüm 10. bölüm izlemek isteyenler Çarşamba ekranlara gelen bölümde izleyiciyle buluşuyor. Çarşamba FOX Masumiyet 10. bölüm canlı yayın izle yeni bölümüyle izlenebilecek. Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet"in kadrosunda ayrıca Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler yer alıyor. 

Masumiyet 10. bölüm izle FOX Çarşamba günü 28 Nisan 2021 saat 20:00'de yayınlanıyor.

MASUMİYET 10. BÖLÜM ÇARŞAMBA İZLE FOX, TIKLAYIN


MASUMİYET 10. BÖLÜM ÖZET

İsmail'in olay gecesi, olay yerinde olduğunun ortaya çıkması, şiddet gecesiyle ilgili tüm ezberleri bozar. Hale, adım adım İsmail'in sonuna yürürken, Ela ise kendi gerçeğinin peşinde İlker'le tehlikeli bir oyunun içindedir. Telefonun ucundaki suç ortağı tarafından yönlendirilen Ela'nın attığı yanlış adımlar onu hiç istemediği sonuçlara götürür. İrem ve Cenk arasındaki tek taraflı gerilim giderek tırmanırken, İrem burun buruna geldiği gerçeklerin acısıyla yeni bir karar alır. Diğer yanda, Bahar ve Harun iş birliği, Ilgaz cephesini köşeye sıkıştırmaya devam eder. Hale'nin İsmail düğümünü tamamen çözmesiyle tüm dengeler değişir, artık polisin hedefinde yeni bir isim vardır.

MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZET

İsmail, şok etkisi yaratan sözlerini geçiştirmeye çalışsa da, İsmail'in bir sırrı olduğunu anlayan Hale, duyduklarının peşini bırakmaz ve onu olay gecesine kadar götürecek yola doğru dönüşü olmayan bir adım atar. Babasıyla köprüleri atan İlker'e bir darbe de Ela'nın aldığı heyet raporu vurur. Ela'nın verdiği ifadeyi geçersiz kılan raporla birlikte, davanın gidişatı kökünden değişirken İlker ve Hale köşeye sıkışır. Ela yüzleşmek zorunda kaldığı gerçekle birlikte, İlker'e olan duygularından iyileşmek için çırpınsa da düşündüğünden çok daha zor bir süreç onu beklemektedir. Harun'un da topa girmesiyle, Hale'nin oyunları da ortalığa dökülür. Bahar ve Harun'un iş birliği Ilgaz cephesini yerle bir ederken olay gecesinin sarsıcı gerçeği de artık gün yüzüne çıkmıştır.



MASUMİYET KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET OYUNCULARI KARAKTERLERİ

Hale Ilgaz - Hülya Avşar
Harun Orhun - Mehmet Aslantuğ
Bahar Yüksel - Deniz Çakır
Ela Yüksel - İlayda Alişan
İlker Ilgaz - Serkay Tütüncü
İrem Orhun - Deniz Işın
Yelda Demirci - Selen Uçer
Timur Yüksel - Tolga Güleç
Banu Kaya - Asena Tuğal
İsmail Ilgaz - Ertuğrul Postoğlu
Neval Hancı - Alayça Gidişoğlu



MASUMİYET NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çarşamba FOX dizisi Masumiyet Kocaeli'nde çekimleri yapılıyor. Çekimler Kocaeli'nin Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Başiskele gibi hemen hemen tüm ilçelerinde çekimleri gerçekleşiyor.

Diğer Haberler

(CANLI İZLE KURULUŞ OSMAN) ATV kesintisiz 10. bölüm Kuruluş Osman canlı yayın Gündem (CANLI İZLE KURULUŞ OSMAN) ATV kesintisiz 10. bölüm Kuruluş Osman canlı yayın
(YENİ BÖLÜM) Kuruluş Osman ATV 28 Nisan Çarşamba 10. bölüm izle Gündem (YENİ BÖLÜM) Kuruluş Osman ATV 28 Nisan Çarşamba 10. bölüm izle
Kuruluş Osman bu haftaki yeni bölüm 56. bölüm izle ATV HD Gündem Kuruluş Osman bu haftaki yeni bölüm 56. bölüm izle ATV HD
Kuruluş Osman 56 bölüm izle full hd tek parça, Kuruluş Osman 56. bölüm full izle Gündem Kuruluş Osman 56 bölüm izle full hd tek parça, Kuruluş Osman 56. bölüm full izle
(CANLI YAYIN) Masumiyet 10. bölüm izle kesintisiz FOX canlı yayın Gündem (CANLI YAYIN) Masumiyet 10. bölüm izle kesintisiz FOX canlı yayın
(28 NİSAN EN SON BÖLÜM) Masumiyet 10. bölüm FOX HD canlı izle Gündem (28 NİSAN EN SON BÖLÜM) Masumiyet 10. bölüm FOX HD canlı izle
Masumiyet (YENİ BÖLÜM) 28 Nisan Salı 10. bölüm izle Gündem Masumiyet (YENİ BÖLÜM) 28 Nisan Salı 10. bölüm izle
(MASUMİYET 10. BÖLÜM) Masumiyet bu haftaki yeni bölüm 28 Nisan Salı Gündem (MASUMİYET 10. BÖLÜM) Masumiyet bu haftaki yeni bölüm 28 Nisan Salı
Masumiyet 10. bölüm full izle HD tek parça FOX Gündem Masumiyet 10. bölüm full izle HD tek parça FOX
Daha fazla göster
İFTAR SAATLERİ
saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
NAMAZ VAKİTLERİ
saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
yukarı ok