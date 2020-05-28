28 Mayıs Kabine toplantısı ne zaman? Saat kaçta

28 Mayıs Kabine Toplantısı Türkiye gündeminde yer alıyor ve vatandaşlar arasında merakla bekleniyor. Normalleşme süreci konularının tartışılacağı ve yeni kararların alınması beklenen 28Mayıs kabine toplantısı saatinde yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 28 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Toplantıda normalleşme süreci ile ilgili yeni kararların alınması bekleniyor.

28 Mayıs 2020 01:44
28 Mayıs Kabine toplantısı ne zaman? Saat kaçta
Kabine toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağı araştırılıyor. Normalleşme takvimi tarihlerini merak eden vatandaşlar heyecanla kabinenin toplanmasını bekliyor. Bu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapmasını bekliyorlar. 11 Mayıs'ta başlayan normalleşme sürecinin ardından berberler, kuaförler ve AVM'ler açılmıştı. İşte detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Alınacak yeni kararlar masada olacak.



KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine toplantısının gündem maddeleri ise şu şekilde:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi.



65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmişti. Kısıtlamanın tamamen kalkması henüz öngörülmüyor. Kabine toplantısında bazı toplu alanlara girmelerinin sınırlandırılarak kısıtlamanın tamamen kaldırılmasının değerlendireceği belirtiliyor.

Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.

Yine kabine toplantısında çay bahçesi, açık eğlence yerlerinin ve ören yerleri ile müzelerin açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor. Alınan kararlar toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

NORMALLEŞME TAKVİMİ 2020

4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde:

- Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlıyor.
- İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,
- Üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020,
- Dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.



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