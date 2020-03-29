28 Mart 2020 İstanbul nöbetçi eczane listesi, numaraları, adresleri

İstanbul 28 Mart 2020 İstanbul nöbetçi eczane listesi belli oldu, nöbetçi eczane adresleri, telefonları burada...
|Bülent Eczanesi
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|Burgazadası Mahallesi Yalı Caddesi 17 Burgazada / Adalar / Istanbul
Adalar
|0 (216) 311-81-15
|Büyükada Eczanesi
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|Maden Mahallesi Çınar Caddesi 4/A Büyükada / Adalar / Istanbul
Adalar
|0 (216) 382-67-56
|Deniz Eczanesi
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|Kınalıada Mahallesi Iskele Sokak 3/B Kınalıada / Adalar / Istanbul
Adalar
|0 (216) 381-51-81
|Hayat Eczanesi
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|Heybeliada Mahallesi Ayyıldız Caddesi 43 Heybeliada / Adalar / Istanbul
Adalar
|0 (216) 351-99-07
|Doğanay Eczanesi
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|Haraççı Merkez Mahallesi Hazal Sokak 33C Haraççı / Arnavutköy / Istanbul (Haraçcı Aile Sağlığı Merkezi Karşısı - Anadolu Imam Hatip Lisesi Yanı)
Arnavutköy
|0 (212) 683-00-50
|Şirin Eczanesi
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|Hadımköy Mahallesi Haraççı-Hadımköy Yolu 290 Hadımköy / Arnavutköy / Istanbul (Aile Sağlığı Merkezi Karşısı)
Arnavutköy
|0 (212) 771-21-49
|Tezel Eczanesi
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|Arnavutköy Merkez Mahallesi Üstüner Sokak 8/B (Arnavutköy Devlet Hastanesi Acil Giriş Yanı)
Arnavutköy
|0 (212) 597-10-91
|Can Buket Eczanesi
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|Küçükbakkalköy Mahallesi Başöğretmen Caddesi 15L Küçükbakkalköy / Ataşehir / Istanbul (Kastelli Sitesi Altı Atatürk Heykeli Karşısı)
Ataşehir
|0 (216) 574-85-88
|Fatih Eczanesi
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|İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi 3/1 Içerenköy / Ataşehir / Istanbul (İçerenköy Muhtarlık Karşısı)
Ataşehir
|0 (216) 574-03-35
|Handan Eczanesi
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|Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi 10/1A Ataşehir / Istanbul (Göztepe Soyak Sitesi Karşısı)
Ataşehir
|0 (216) 324-46-96
|Bizim Evler Eczanesi
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|Tahtakale Mahallesi Ayçiçeği Sokak 8/10A Avcılar / Istanbul (Ispartakule Mevki Bizimevler 2 Sitesi Çarşı No:8/10A Happy Market Yanı)
Avcılar
|0 (212) 397-34-34
|Deniz Avcılar Eczanesi
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|Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mimarsinan Caddesi 58B Parseller / Avcılar / Istanbul (Mustafa Kemal Paşa Muhtarlığı Ve Çocuk Parkı Karşısı Anadolu Hastanesi Civarı)
Avcılar
|0 (212) 423-15-55
|Melek Eczanesi
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|Ambarlı Mahallesi Dr Sadık Ahmet Caddesi 266/B Avcılar / Istanbul (Ambarlı Meydanında, Malatya Pazarı Karşısı Yürüyüş Yolu Üzerinde)
Avcılar
|0 (212) 591-00-20
|Çare Eczanesi
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|Demirkapı Mahallesi Maslak Caddesi 6-8/C Demirkapı / Bağcılar / Istanbul (Mahmutbey Metro Durağı Karşısı)
Bağcılar
|0 (212) 446-95-00
|Dilek Eczanesi
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|Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi 31. Sokak, , 66-A (Bağcılar Meydan Ile Parseller Meydan Arasında, Ana Caddesi, Üzeri, Münibüs Yolu Üzeri, Opet Karşısı, Total Benzin Istasyonu Yanı)
Bağcılar
|0 (212) 435-44-14
|Loya Eczanesi
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|Güneşli Mahallesi 1282. Sokak 2A Güneşli / Bağcılar / Istanbul (Mustafa Dinç Semt Polikliniği Karşısı Bağcılar Belediyesi Giriş Kapısı Karşısındaki Noterle Petrol Ofisi Arasındaki Sokaktan Girip 3. Soldan)
Bağcılar
|0 (212) 550-56-93
|Özger Eczanesi
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|Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi 66 B Bağcılar / Istanbul (Yürüyüş Yolu Evkur Karşısı)
Bağcılar
|0 (212) 433-19-74
|Abay Eczanesi
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|Şirinevler Mahallesi Zeki Müren Sokak 15 Şirinevler / Bahçelievler / Istanbul (Halk Pazarı Yanı)
Bahçelievler
|0 (212) 442-02-68
|Gülay Eczanesi
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|Hürriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi 84 Şirinevler / Bahçelievler / Istanbul (Hürriyet Sağlık Ocağı Yanı)
Bahçelievler
|0 (212) 552-70-21
|Kaya Eczanesi
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|Bahçelievler Mahallesi Şevket Dağ Sokak 4A (Haznedar Medicana Ve Vital Hastanesi Ara Sokağı)
Bahçelievler
|0 (212) 553-58-14
|Merkez Eczanesi
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|Zafer Mahallesi Marsan Sokak 9A Yenibosna / Bahçelievler / Istanbul (Zafer Sağlık Ocağı Karşısı)
Bahçelievler
|0 (212) 451-30-50
|Bakırköy Sevgi Eczanesi
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|Cevizlik Mahallesi Kırmızı Şebboy Sokak 13/A Bakırköy / Istanbul (İstanbul Caddesi Garanti Bankası'nın Karşısındaki Sokak - Uzmanlar Tıp Merkezi Yanı)
Bakırköy
|0 (212) 543-76-34
|Buse Eczanesi
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|Yeşilköy Mahallesi Ümran Sokak 30/C Yeşilköy / Bakırköy / Istanbul (Yeşilköy 50. Yıl Lisesi Karşısı, Eski Şevketiye Mahallesi)
Bakırköy
|0 (212) 663-36-14
|Güngör Eczanesi
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|Kartaltepe Mahallesi Incirli Caddesi 76 Bakırköy / Istanbul (İncirli Caddesındeki Mado Dondurmacısı Karşısı)
Bakırköy
|0 (212) 571-06-37
|İnan Eczanesi
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|Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi 21/C Florya / Bakırköy / Istanbul (Florya Caddesi, Şenlikköy Muhtarlık Karşısı)
Bakırköy
|0 (507) 302-44-95
|Yunt Eczanesi
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|Kartaltepe Mahallesi Filiz Sokak 5/1 Kartaltepe / Bakırköy / Istanbul (Tahta Köprü Yanı)
Bakırköy
|0 (212) 660-12-57
|Fatih Eczanesi
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|Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Aldemir Sokak 2 Bahçeşehir / Başakşehir / Istanbul (Mercedes Fabrikası Yanı Bahçekent Emlak Konutları)
Başakşehir
|0 (212) 803-77-70
|Kent Meydanı Eczanesi
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|Kayabaşı Mahallesi Gazi Yaşargil Caddesi 15Ar-15As Kayaşehir / Başakşehir / Istanbul (Park Mavera 1 Sitesi - Güneli Fırın Yanı)
Başakşehir
|0 (212) 812-55-33
|Metrokent Eczanesi
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|Başak Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi No:3/2-C D1 Blok Başakşehir / Istanbul (Metrokent Dükkanları)
Başakşehir
|0 (212) 809-14-14
|Esin Eczanesi
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|Yenidoğan Mahallesi Yahya Kemal Caddesi 2/A Bayrampaşa / Istanbul (Merkez Stat Taksi Durağı Karşısı)
Bayrampaşa
|0 (212) 674-91-91
|Can Eczanesi
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|Nispetiye Mahallesi Fecri Ebcioğlu Sokak 5A 1. Levent / Beşiktaş / Istanbul (Migros'un Olduğu Beşiktaş Belediyesi'nin Bir Alt Sokağı)
Beşiktaş
|0 (212) 280-69-30
|Dermako Eczanesi
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|Bebek Mahallesi Küçükbebek Caddesi 5 Bebek / Beşiktaş / Istanbul (Bebek Atatürk Heykeli Arkası - Garanti Bankası Karşısı)
Beşiktaş
|0 (212) 287-52-19
|Serencebey Eczanesi
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|Yıldız Mahallesi Serencebey Yokuşu Sokak 12A Beşiktaş / Istanbul (Bahçeşehir Üniversitesi Karşısı)
Beşiktaş
|0 (212) 236-79-28
|Yasemin Eczanesi
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|Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi 69/A Ortaköy / Beşiktaş / Istanbul (Külünkoğlu Ekmek Fırını Yanı)
Beşiktaş
|0 (212) 258-15-89
|Göksu Eczanesi
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|Göksu Mahallesi Göksu Caddesi 60A Göksu / Beykoz / Istanbul (Göksu Deresi Yanı)
Beykoz
|0 (216) 332-10-46
|Yeni Iksir Eczanesi
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|Çiftlik Mahallesi Aşık Veysel Caddesi 21 Çavuşbaşı / Beykoz / Istanbul
Beykoz
|0 (216) 479-07-86
|Elifim Eczanesi
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|Marmara Mahallesi 7. Sokak 1 Beylikdüzü / Istanbul (İhlas Marmaraevleri 3. Kısım Karşısı Hürriyet Bulvarı)
Beylikdüzü
|0 (212) 875-80-11
|Hayat Eczanesi
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|Barış Mahallesi Bestekar Sokak 2P Beylikdüzü / Istanbul (Beylikdüzü Acıbadem Tıp Merkezi Yanı)
Beylikdüzü
|0 (212) 853-25-15
|Umut Eczanesi
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|Adnan Kahveci Mahallesi Delta Sokak 5 Gürpınar / Beylikdüzü / Istanbul (Azime Yılmaz Ilköğretim Okulu Ve Gürpınar Sağlık Ocağı Karşısı)
Beylikdüzü
|0 (212) 880-82-45
|Enes Eczanesi
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|Kuloğlu Mahallesi Sıraselviler Caddesi 56B Cihangir / Beyoğlu / Istanbul
Beyoğlu
|0 (212) 244-15-07
|Gönül Eczanesi
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|Halıcıoğlu Mahallesi Ünvan Sokak 20B Halıcıoğlu / Beyoğlu / Istanbul (Çıksalın Meydanı Sarıyer Börekçisi Karşısı)
Beyoğlu
|0 (212) 369-17-72
|Kulaksız Eczanesi
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|Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi 67A Kasımpaşa / Beyoğlu / Istanbul (Kulaksız Şok Market Yanı)
Beyoğlu
|0 (212) 235-26-25
|Gönülden Eczanesi
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|Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi 16/P Mimaroba / Büyükçekmece / Istanbul (Medicell Tıp Merkezi Karşısı)
Büyükçekmece
|0 (212) 863-20-99
|Melike Eczanesi
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|Dizdariye Mahallesi Nutuk Caddesi 15/1 Büyükçekmece / Istanbul (Ptt Karşı Çaprazı Merkez Cami Karşısı)
Büyükçekmece
|0 (212) 883-57-19
|Yasemin Eczanesi
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|Ulus Mahallesi Atatürk 2 Caddesi 24/B Tepecik / Büyükçekmece / Istanbul (Tepecik Sağlık Ocağı Karşısı)
Büyükçekmece
|0 (212) 861-07-72
|Sağlık Eczanesi
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|Ferhatpaşa Mahallesi Mescid Sokak 12 Çatalca / Istanbul (Köyüm Kebap Yanı)
Çatalca
|0 (212) 789-36-05
|Ebru Eczanesi
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|Ekşioğlu Mahallesi 35. Sokak 16 Alemdağ / Çekmeköy / Istanbul (Saruhan Kambur Asm Karşısı)
Çekmeköy
|0 (216) 484-11-50
|Elif Yavuz Eczanesi
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|Mehmet Akif Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi 45A Çekmeköy / Istanbul (Özel Sezin Koleji Ve Çekmeköy Spor Kompleksi Karşısı)
Çekmeköy
|0 (216) 612-74-09
|Ferda Eczanesi
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|Turgut Reis Mahallesi 446. Sokak 3 Atışalanı / Esenler / Istanbul (Turgut Reis Sağlik Ocağı Ve Tepe Parkı Karşısı)
Esenler
|0 (212) 429-61-81
|Yiğit Eczanesi
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|Fevzi Çakmak Mahallesi 1119. Sokak 1A Esenler / Istanbul (Eski Esenler Belediyesi Ve Yeni Esenler Sgk Binası Karşısı ,Engin Can Güre Ilk Öğretim Okulu Aşağısı,Adem Baştürk Kültür Merkezi Yanı)
(V)
Esenler
|0 (212) 430-52-83
|Ayazma Eczanesi
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|İstiklal Mahallesi Büyük Ayazma Caddesi 34/A Kıraç / Esenyurt / Istanbul (Osmangazi Mahallesi Muhtarlık Caddesi)
Esenyurt
|0 (212) 689-93-91
|Sembol Eczanesi
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|Zafer Mahallesi Haramidere Yolu Caddesi 28Dk Esenyurt / Istanbul (Bika Otomotiv Yanı, Sembol Istanbul Çarşısı)
Esenyurt
|0 (212) 979-89-10
|Şule Aydın Eczanesi
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|Yenikent Mahallesi Aşıkşenlik Caddesi 85 Esenyurt / Istanbul (Yenikent Sağlık Ocağı Çaprazı,Bilal Habeşi Karşı Çaprazı,Balık Yolu Köprüsü Yakını)
Esenyurt
|0 (212) 450-16-90
|Yeşim Eczanesi
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|Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Z119 Esenyurt / Istanbul (Beylikdüzü Carrefour Market Içi, Marmara Park Avm Ana Girişi, Mado Yanı)
Esenyurt
|0 (212) 854-07-12
|Axis Istanbul Eczanesi
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|Topçular Mahallesi Osmangazi Caddesi 2/82 Rami / Eyüp / Istanbul (Bayrampaşa Metro Durağı Karşısı Axis Istanbul Avm)
Eyüp
|0 (212) 801-35-45
|Biricik Eczanesi
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|Esentepe Mahallesi Silahtarağa Caddesi 193A Alibeyköy / Eyüp / Istanbul (Bezmialem Eyüp Semt Polikliniği Yanı)
Eyüp
|0 (212) 626-36-37
|Sedef Eczanesi
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|Göktürk Merkez Mahallesi Belediye Caddesi 18/A Göktürk / Eyüp / Istanbul (Acıbadem Göktürk Polklınığı Yakını)
Eyüp
|0 (212) 322-59-22
|Atlas Eczanesi
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|Molla Gürani Mahallesi Kilimci Sokak 15/C Fındıkzade / Fatih / Istanbul (Vatan Caddesi, Aksaray Yönüne Doğru Migrosu Geçtikten Sonra 2. Sağ Sapak Şadiye Hatun (Vatan Medipol) Tıp Merkezi Kapısının Karşısı)
Fatih
|0 (212) 523-46-90
|Ayasofya Eczanesi
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|Alemdar Mahallesi Divan Yolu Caddesi 26B Eminönü / Fatih / Istanbul (Sultanahmet Tramvay Durağı)
Fatih
|0 (212) 513-72-15
|Horhor Eczanesi
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|İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi 76/C Iskenderpaşa / Fatih / Istanbul
Fatih
|0 (212) 525-02-49
|Hülya Eczanesi
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|Atikali Mahallesi Nurettin Tekke Sokak 5 Karagümrük / Fatih / Istanbul (Türkiye Iş Bankası Karagümrük Şubesi Arkası)
Fatih
|0 (212) 531-30-89
|Samatya Eczanesi
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|Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi 44/A Kocamustafapaşa / Fatih / Istanbul
Fatih
|0 (212) 588-00-10
|Arda Eczanesi
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|Hürriyet Mahallesi Paşaçayırı Caddesi 45 Küçükköy / Gaziosmanpaşa / Istanbul (Salı Pazarı Sokağı, Rahime Başaran Sağlık Ocağı Karşısı, 500 Evler, 279 Sokak)
Gaziosmanpaşa
|0 (212) 609-20-07
|Doğu Eczanesi
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|Karayolları Mahallesi Fatih Caddesi 5B Gaziosmanpaşa / Istanbul
Gaziosmanpaşa
|0 (212) 537-76-15
|Hüseyin Eczanesi
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|Merkez Mahallesi Çukurçeşme Caddesi 60/C Gaziosmanpaşa / Istanbul (Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Çarprazı Ve Medikalpark Gaziosmanpaşa Karşısı)
Gaziosmanpaşa
|0 (212) 653-13-13
|İkizler Eczanesi
yol tarifi
|Şemsipaşa Mahallesi Küçükköy Caddesi 173A Küçükköy / Gaziosmanpaşa / Istanbul (Özel Bilge Hastanesi Karşısı)
Gaziosmanpaşa
|0 (212) 477-08-79
|Sema Eczanesi
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|Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Turunçlu Sokak Bahar Apt., 8 Merter/Tozkoparan / Güngören / Istanbul (Veysel Karani Camisinden Efes Pilsen'e Giden Yokuşa Girip Ilk Sola Dönüp Devam, Ilk Sağa Dönüp Devam Biçen Market Çaprazı)
Güngören
|0 (212) 643-11-21
|Uğur Eczanesi
yol tarifi
|Güngören Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi 44
Güngören
|0 (212) 539-01-40
|Bilge Eczanesi
yol tarifi
|Kozyatağı Mahallesi Korkut Sokak 6B Kozyatağı / Kadıköy / Istanbul (Central Hospital Acil Kapısı Karşısı)
Kadıköy
|0 (216) 445-07-26
|Irmak Eczanesi
yol tarifi
|Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi 34/A-B-C Kadıköy / Istanbul (Kadıköy Medicana Hastanesi Karşısı)
Kadıköy
|0 (216) 336-31-00
|Mega Eczanesi
yol tarifi
|Koşuyolu Mahallesi Kalfaçeşme Sokak 3/C Koşuyolu / Kadıköy / Istanbul (Ceviz Ağacı Pastanesi Karşısı, Koşuyolu Migros Yanı)
Kadıköy
|0 (216) 325-34-33
|Nihal Eczanesi
yol tarifi
|19 Mayıs Mahallesi Bayar Caddesi 41/B Ondokuzmayıs / Kadıköy / Istanbul (Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Acil Karşısı - Happy Center Yanı)
Kadıköy
|0 (216) 368-42-14
|Ömür Eczanesi
yol tarifi
|Merdivenköy Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi 213/B Çemenzar / Kadıköy / Istanbul (Eski Şafak Hastanesi Karşısı)
Kadıköy
|0 (216) 566-46-79
|Özde Eczanesi
yol tarifi
|Erenköy Mahallesi Fırın Sokak 30A Erenköy / Kadıköy / Istanbul
Kadıköy
|0 (216) 478-00-30
|Yeldeğirmeni Eczanesi
yol tarifi
|Rasimpaşa Mahallesi Karakolhane Caddesi 9A Rasimpaşa / Kadıköy / Istanbul
Kadıköy
|0 (216) 347-74-00
|Ayşegül Erdem Eczanesi
yol tarifi
|Seyrantepe Mahallesi Ibrahim Karaoğlanoğlu Caddesi 69C Seyrantepe / Kağıthane / Istanbul (Seyrantepe Metro Karşışı (Oyak Sitesi Çıkışı Tarafındadır) Seyrantepe Merkez Camii 50 Mt. Üst Tarafındadır)
Kağıthane
|0 (212) 283-52-22
|Derman Eczanesi
yol tarifi
|Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi 57 Gültepe / Kağıthane / Istanbul
Kağıthane
|0 (212) 282-39-16
|Okmeydanı Deniz Eczanesi
yol tarifi
|Gürsel Mahallesi Fulya Sokak 8 Gürsel / Kağıthane / Istanbul (Okmeydanı Ağız Diş Hastanesinin Arka Sokağı)
Kağıthane
|0 (212) 222-09-33
|Derman Eczanesi
yol tarifi
|Orta Mahallesi Çam Ağacı Sokak 1-B Soğanlık / Kartal / Istanbul (Soğanlık Asm, Kültür Merkezi Karşısı)
Kartal
|0 (553) 890-91-88
|Nurdan Eczanesi
yol tarifi
|Karlıktepe Mahallesi Spor Caddesi 3/C Kartal / Istanbul (Kartal Stadı Aşağısı)
Kartal
|0 (216) 473-37-80
|Vatan Eczanesi
yol tarifi
|Cevizli Mahallesi Denizer Caddesi 25D Cevizli / Kartal / Istanbul (Lütfükırdar Poliklinikler Ve Koşuyolu Kalp Damar Karşısı Shell Benzinlik Yanı)
Kartal
|0 (216) 352-25-38
|Yakacık Yaşam Eczanesi
yol tarifi
|Yakacık Yeni Mahallesi Seven Sokak 2B Yakacık / Kartal / Istanbul (Kartal 2. No.Lu Asm Karşısı, Perşembe Pazarı Yolu)
Kartal
|0 (216) 377-56-33
|Atilla Eczanesi
yol tarifi
|Kanarya Mahallesi Balıkçın Caddesi 33 Küçükçekmece / Istanbul
Küçükçekmece
|0 (212) 424-04-97
|İkizler Eczanesi
yol tarifi
|Tevfik Bey Mahallesi Kahraman Sokak 1 Sefaköy / Küçükçekmece / Istanbul (Özen Emek Sitesi Arkası - Ahmet Ermiş Anaokulu Yanı)
Küçükçekmece
|0 (212) 696-20-16
|Özlem Eczanesi
yol tarifi
|Atakent Mahallesi 221. Sokak C Blok 13/24 Küçükçekmece / Istanbul (Kanuni Sultan Süleyman E.A Hastanesi Karşısı)
Küçükçekmece
|0 (212) 697-32-30
|Sena Eczanesi
yol tarifi
|Atatürk Mahallesi Ikitelli Caddesi 67/B Ikitelli / Küçükçekmece / Istanbul
Küçükçekmece
|0 (212) 693-94-52
|Tuna Eczanesi
yol tarifi
|Yeni Mahallesi Inönü Caddesi 68 Küçükçekmece / Istanbul (Tepeüstü Sağlık Ocağı Arkası)
Küçükçekmece
|0 (212) 426-77-54
|Arda Eczanesi
yol tarifi
|İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi 28 Idealtepe / Maltepe / Istanbul (İdealtepe Yaya Üst Geçidi)
Maltepe
|0 (216) 366-56-63
|Çağdaş Eczanesi
yol tarifi
|Gülensu Mahallesi Akar Sokak 4 Gülensu / Maltepe / Istanbul (Gülensu Sağlık Ocağı Yanı)
Maltepe
|0 (216) 427-49-26
|Feyza Eczanesi
yol tarifi
|Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi 447A Yalı / Maltepe / Istanbul
Maltepe
|0 (216) 352-32-11
|Adaçayı Eczanesi
yol tarifi
|Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi 63/B Pendik / Istanbul (Kaynarca Spor Futbol Sahası 150 Metre Yukarısı)
Pendik
|0 (216) 396-07-61
|Büşra Eczanesi
yol tarifi
|Kurtköy Mahallesi Safa Caddesi 93B Sülüntepe / Pendik / Istanbul (Ugetam'dan Hilal Konutları'na Doğru Giderken Cadde Üzerinde Sağda Oruç Market Çaprazı)
Pendik
|0 (216) 378-77-88
|Merve Eczanesi
yol tarifi
|Doğu Mahallesi Ince Sokak 7A Pendik / Istanbul (Pendik Kaymakamlığı Karşısı, Özel Pendik Bölge Hastanesi Yanı)
Pendik
|0 (216) 494-50-55
|Ergül Eczanesi
yol tarifi
|Abdurrahmangazi Mahallesi Gülsultan Sokak 4A Osmangazi / Sancaktepe / Istanbul
Sancaktepe
|0 (216) 622-30-87
|İzlem Eczanesi
yol tarifi
|Meclis Mahallesi Özben Sokak 14A Sarıgazi / Sancaktepe / Istanbul (Sarıgazi Aile Sağlığı Merkezi Ve Halk Eğitim Kültür Merkezi Karşısı)
Sancaktepe
|0 (216) 622-23-04
|Sarıgazi Eczanesi
yol tarifi
|Kemal Türkler Mahallesi Osmangazi Caddesi 11A Sarıgazi / Sancaktepe / Istanbul
Sancaktepe
|0 (549) 698-11-12
|Güneş Eczanesi
yol tarifi
|Cumhuriyet Mahallesi Arabayolu Caddesi 58 Tarabyaüstü / Sarıyer / Istanbul (Hacıosman Metrosu Yakını Tahiroğlu Fırın Karşısı)
Sarıyer
|0 (212) 299-73-67
|Karadeniz Eczanesi
yol tarifi
|Ayazağa Mahallesi Şehit Ilhan Yurt Sokak 73B Ayazağa / Sarıyer / Istanbul (Yeşiltepe Sağlık Ocağı Karşısı)
Sarıyer
|0 (212) 289-43-98
|Sinem Eczanesi
yol tarifi
|Sarıyer Merkez Mahallesi Sarıyer Deresi Sokak 17/B (Sarıyer Merkez Karadeniz Pide Ban Bitişiği)
Sarıyer
|0 (212) 271-76-82
|Deva Eczanesi
yol tarifi
|Çavuş Mahallesi Üsküdar Caddesi 182/1 Şile / Istanbul (Şile Asm Yanı)
Şile
|0 (216) 712-20-23
|Şifa Eczanesi
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|Ağva Merkez Mahallesi Yakuplu Caddesi 7 Ağva / Şile / Istanbul
Şile
|0 (216) 721-81-69
|Çınar Eczanesi
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|Yeni Mahallesi Çelebi Sokak 3 Silivri / Istanbul (Eski Millet Hastanesi Yanı)
Silivri
|0 (212) 727-39-19
|Sönmez Eczanesi
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|Selimpaşa Merkez Mahallesi 202. Caddesi 25/A Selimpaşa / Silivri / Istanbul (Selimpaşa Devlet Hastanesi Karşısı)
Silivri
|0 (212) 731-85-15
|Acar Eczanesi
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|Meşrutiyet Mahallesi Vali Konağı Caddesi 105 Nişantaşı / Şişli / Istanbul
Şişli
|0 (212) 247-84-38
|Gülden Eczanesi
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|Mecidiyeköy Mahallesi Latilokum Sokak 6A Mecidiyeköy / Şişli / Istanbul (Emniyet Amirliği Arkası)
Şişli
|0 (212) 274-66-27
|Rahmi Eczanesi
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|Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi 93 Osmanbey / Şişli / Istanbul (Agos Gazetesi Karşısı, Huzur Mağazası Karşısı Osman Bey Ve Pangaltı Metro Istasyonunun Ortası)
Şişli
|0 (212) 247-67-16
|Ferah Eczanesi
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|Battalgazi Mahallesi Paşaköy Caddesi 49C Mimarsinan / Sultanbeyli / Istanbul (Yeni Sultanbeyli Devlet Hastanesi Karşısı)
Sultanbeyli
|0 (216) 592-92-00
|Gölet Eczanesi
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|Hamidiye Mahallesi Fırat Caddesi 106/A Gölet / Sultanbeyli / Istanbul (Hamidiye Sağlık Ocağı Karşısı, Fatih Polis Merkezi Karşısı)
Sultanbeyli
|0 (216) 487-62-50
|Burak Eczanesi
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|Yunus Emre Mahallesi 1409. Sokak 24A Sultangazi / Istanbul (Yunus Emre Son Durak Cem Düğün Salonu Karşısı)
Sultangazi
|0 (212) 650-36-26
|Hicret Eczanesi
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|Uğur Mumcu Mahallesi Ataturk Bulvarı 2B Sultangazi / Istanbul (Belediye Sokak- Sultangazi Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı - Neva Avm Yanı)
Sultangazi
|0 (212) 475-18-24
|Sultan Eczanesi
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|Uğur Mumcu Mahallesi Belediye Sokak 2E Sultançiftliği / Sultangazi / Istanbul
Sultangazi
|0 (546) 619-03-23
|Berkay Eczanesi
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|Mimar Sinan Mahallesi Başak Sokak (G.74 Sokak, ) 21/D Mimarsinan / Tuzla / Istanbul (Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığı Yanı, Barış Manço Ortaokulu Karşısı)
Tuzla
|0 (216) 423-50-48
|Çınar Eczanesi
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|İçmeler Mahallesi Zinnur Sokak 3/7 Içmeler / Tuzla / Istanbul (Yeni Yapılan Tuzla Devlet Hastanesi Poliklinikleri Karşısı - E5 Yolu Kenarı)
Tuzla
|0 (216) 447-20-00
|Umut Eczanesi
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|Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 29 Tuzla / Istanbul
Tuzla
|0 (216) 395-66-56
|Ceren Eczanesi
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|Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi 33/B Namık Kemal / Ümraniye / Istanbul
Ümraniye
|0 (216) 521-40-29
|Ihlamur Eczanesi
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|Ihlamurkuyu Mahallesi Kızılırmak Caddesi 26/B Ihlamurkuyu / Ümraniye / Istanbul (Ihlamurkuyu Asm Ve Ihlamurkuyu Merkez Cami'nin Bir Alt Sokağında)
Ümraniye
|0 (216) 611-46-82
|Tohum Eczanesi
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|Şerifali Mahallesi Çetin Caddesi 71D Yukarıdudullu / Ümraniye / Istanbul (Kuğu Pastanesi Şerifali Şubesi Yanı, Kamil Koç'un Alt Caddesi)
Ümraniye
|0 (216) 499-95-55
|Ümraniye Sağlık Eczanesi
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|İnkılap Mahallesi Haşim Işcan Sokak 10/A Inkılap / Ümraniye / Istanbul (İnkılap Sağlık Ocağı Karşısı)
Ümraniye
|0 (216) 630-10-80
|Denizada Eczanesi
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|Kısıklı Mahallesi Hacı Arifbey Sokak 39/B2 Ferah / Üsküdar / Istanbul
Üsküdar
|0 (216) 461-14-42
|Duru Eczanesi
yol tarifi
|Çengelköy Mahallesi Kalantor Sokak 27/1 Çengelköy / Üsküdar / Istanbul (Koçallar Marketin Karşı Sokağı)
Üsküdar
|0 (216) 422-37-90
|Mavi Eczane
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|Valideiatik Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi 209/A Muratreis / Üsküdar / Istanbul (Academic Hospital Karşısı)
Üsküdar
|0 (216) 341-28-62
|Tevfik Remzi Eczanesi
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|Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Doğancılar Caddesi 45/5 Nolu Dükkan Üsküdar / Istanbul (Mithatpaşa Kız Meslek Lisesi Yanı Imrahor, Doğancılar)
Üsküdar
|0 (216) 310-49-55
|Mısırlı Eczanesi
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|Çırpıcı Mahallesi Şener Sokak 24/A Çırpıcı / Zeytinburnu / Istanbul (Çırpıcı Muhtarlığı Karşısı)
Zeytinburnu
|0 (212) 664-58-38
|Saadet Eczanesi
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|Nuripaşa Mahallesi Merv Caddesi 59/A Zeytinburnu / Istanbul (Nuripaşa Sağlık Ocağı Karşısı)
Zeytinburnu
|0 (212) 547-72-81