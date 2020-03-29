28 Mart 2020 İstanbul nöbetçi eczane listesi, numaraları, adresleri

İstanbul 28 Mart 2020 İstanbul nöbetçi eczane listesi belli oldu, nöbetçi eczane adresleri, telefonları burada...

29 Mart 2020 09:08
28 Mart 2020 İstanbul nöbetçi eczane listesi, numaraları, adresleri
İstanbul Nöbetçi Eczane Listesi! İstanbul'da 28 Mart 2020 tarihi için nöbetçi eczane listesi yayınlandı. İşte İstanbul'daki nöbetçi eczane isimleri numaraları ve adresleri..

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ


Bülent Eczanesi
yol tarifi
Burgazadası Mahallesi Yalı Caddesi 17 Burgazada / Adalar / Istanbul
Adalar
 0 (216) 311-81-15
Büyükada Eczanesi
yol tarifi
Maden Mahallesi Çınar Caddesi 4/A Büyükada / Adalar / Istanbul
Adalar
 0 (216) 382-67-56
Deniz Eczanesi
yol tarifi
Kınalıada Mahallesi Iskele Sokak 3/B Kınalıada / Adalar / Istanbul
Adalar
 0 (216) 381-51-81
Hayat Eczanesi
yol tarifi
Heybeliada Mahallesi Ayyıldız Caddesi 43 Heybeliada / Adalar / Istanbul
Adalar
 0 (216) 351-99-07
Doğanay Eczanesi
yol tarifi
Haraççı Merkez Mahallesi Hazal Sokak 33C Haraççı / Arnavutköy / Istanbul (Haraçcı Aile Sağlığı Merkezi Karşısı - Anadolu Imam Hatip Lisesi Yanı)
Arnavutköy
 0 (212) 683-00-50
Şirin Eczanesi
yol tarifi
Hadımköy Mahallesi Haraççı-Hadımköy Yolu 290 Hadımköy / Arnavutköy / Istanbul (Aile Sağlığı Merkezi Karşısı)
Arnavutköy
 0 (212) 771-21-49
Tezel Eczanesi
yol tarifi
Arnavutköy Merkez Mahallesi Üstüner Sokak 8/B (Arnavutköy Devlet Hastanesi Acil Giriş Yanı)
Arnavutköy
 0 (212) 597-10-91
Can Buket Eczanesi
yol tarifi
Küçükbakkalköy Mahallesi Başöğretmen Caddesi 15L Küçükbakkalköy / Ataşehir / Istanbul (Kastelli Sitesi Altı Atatürk Heykeli Karşısı)
Ataşehir
 0 (216) 574-85-88
Fatih Eczanesi
yol tarifi
İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi 3/1 Içerenköy / Ataşehir / Istanbul (İçerenköy Muhtarlık Karşısı)
Ataşehir
 0 (216) 574-03-35
Handan Eczanesi
yol tarifi
Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi 10/1A Ataşehir / Istanbul (Göztepe Soyak Sitesi Karşısı)
Ataşehir
 0 (216) 324-46-96
Bizim Evler Eczanesi
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Tahtakale Mahallesi Ayçiçeği Sokak 8/10A Avcılar / Istanbul (Ispartakule Mevki Bizimevler 2 Sitesi Çarşı No:8/10A Happy Market Yanı)
Avcılar
 0 (212) 397-34-34
Deniz Avcılar Eczanesi
yol tarifi
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mimarsinan Caddesi 58B Parseller / Avcılar / Istanbul (Mustafa Kemal Paşa Muhtarlığı Ve Çocuk Parkı Karşısı Anadolu Hastanesi Civarı)
Avcılar
 0 (212) 423-15-55
Melek Eczanesi
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Ambarlı Mahallesi Dr Sadık Ahmet Caddesi 266/B Avcılar / Istanbul (Ambarlı Meydanında, Malatya Pazarı Karşısı Yürüyüş Yolu Üzerinde)
Avcılar
 0 (212) 591-00-20
Çare Eczanesi
yol tarifi
Demirkapı Mahallesi Maslak Caddesi 6-8/C Demirkapı / Bağcılar / Istanbul (Mahmutbey Metro Durağı Karşısı)
Bağcılar
 0 (212) 446-95-00
Dilek Eczanesi
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Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi 31. Sokak, , 66-A (Bağcılar Meydan Ile Parseller Meydan Arasında, Ana Caddesi, Üzeri, Münibüs Yolu Üzeri, Opet Karşısı, Total Benzin Istasyonu Yanı)
Bağcılar
 0 (212) 435-44-14
Loya Eczanesi
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Güneşli Mahallesi 1282. Sokak 2A Güneşli / Bağcılar / Istanbul (Mustafa Dinç Semt Polikliniği Karşısı Bağcılar Belediyesi Giriş Kapısı Karşısındaki Noterle Petrol Ofisi Arasındaki Sokaktan Girip 3. Soldan)
Bağcılar
 0 (212) 550-56-93
Özger Eczanesi
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Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi 66 B Bağcılar / Istanbul (Yürüyüş Yolu Evkur Karşısı)
Bağcılar
 0 (212) 433-19-74
Abay Eczanesi
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Şirinevler Mahallesi Zeki Müren Sokak 15 Şirinevler / Bahçelievler / Istanbul (Halk Pazarı Yanı)
Bahçelievler
 0 (212) 442-02-68
Gülay Eczanesi
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Hürriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi 84 Şirinevler / Bahçelievler / Istanbul (Hürriyet Sağlık Ocağı Yanı)
Bahçelievler
 0 (212) 552-70-21
Kaya Eczanesi
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Bahçelievler Mahallesi Şevket Dağ Sokak 4A (Haznedar Medicana Ve Vital Hastanesi Ara Sokağı)
Bahçelievler
 0 (212) 553-58-14
Merkez Eczanesi
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Zafer Mahallesi Marsan Sokak 9A Yenibosna / Bahçelievler / Istanbul (Zafer Sağlık Ocağı Karşısı)
Bahçelievler
 0 (212) 451-30-50
Bakırköy Sevgi Eczanesi
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Cevizlik Mahallesi Kırmızı Şebboy Sokak 13/A Bakırköy / Istanbul (İstanbul Caddesi Garanti Bankası'nın Karşısındaki Sokak - Uzmanlar Tıp Merkezi Yanı)
Bakırköy
 0 (212) 543-76-34
Buse Eczanesi
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Yeşilköy Mahallesi Ümran Sokak 30/C Yeşilköy / Bakırköy / Istanbul (Yeşilköy 50. Yıl Lisesi Karşısı, Eski Şevketiye Mahallesi)
Bakırköy
 0 (212) 663-36-14
Güngör Eczanesi
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Kartaltepe Mahallesi Incirli Caddesi 76 Bakırköy / Istanbul (İncirli Caddesındeki Mado Dondurmacısı Karşısı)
Bakırköy
 0 (212) 571-06-37
İnan Eczanesi
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Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi 21/C Florya / Bakırköy / Istanbul (Florya Caddesi, Şenlikköy Muhtarlık Karşısı)
Bakırköy
 0 (507) 302-44-95
Yunt Eczanesi
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Kartaltepe Mahallesi Filiz Sokak 5/1 Kartaltepe / Bakırköy / Istanbul (Tahta Köprü Yanı)
Bakırköy
 0 (212) 660-12-57
Fatih Eczanesi
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Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Aldemir Sokak 2 Bahçeşehir / Başakşehir / Istanbul (Mercedes Fabrikası Yanı Bahçekent Emlak Konutları)
Başakşehir
 0 (212) 803-77-70
Kent Meydanı Eczanesi
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Kayabaşı Mahallesi Gazi Yaşargil Caddesi 15Ar-15As Kayaşehir / Başakşehir / Istanbul (Park Mavera 1 Sitesi - Güneli Fırın Yanı)
Başakşehir
 0 (212) 812-55-33
Metrokent Eczanesi
yol tarifi
Başak Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi No:3/2-C D1 Blok Başakşehir / Istanbul (Metrokent Dükkanları)
Başakşehir
 0 (212) 809-14-14
Esin Eczanesi
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Yenidoğan Mahallesi Yahya Kemal Caddesi 2/A Bayrampaşa / Istanbul (Merkez Stat Taksi Durağı Karşısı)
Bayrampaşa
 0 (212) 674-91-91
Can Eczanesi
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Nispetiye Mahallesi Fecri Ebcioğlu Sokak 5A 1. Levent / Beşiktaş / Istanbul (Migros'un Olduğu Beşiktaş Belediyesi'nin Bir Alt Sokağı)
Beşiktaş
 0 (212) 280-69-30
Dermako Eczanesi
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Bebek Mahallesi Küçükbebek Caddesi 5 Bebek / Beşiktaş / Istanbul (Bebek Atatürk Heykeli Arkası - Garanti Bankası Karşısı)
Beşiktaş
 0 (212) 287-52-19
Serencebey Eczanesi
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Yıldız Mahallesi Serencebey Yokuşu Sokak 12A Beşiktaş / Istanbul (Bahçeşehir Üniversitesi Karşısı)
Beşiktaş
 0 (212) 236-79-28
Yasemin Eczanesi
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Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi 69/A Ortaköy / Beşiktaş / Istanbul (Külünkoğlu Ekmek Fırını Yanı)
Beşiktaş
 0 (212) 258-15-89
Göksu Eczanesi
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Göksu Mahallesi Göksu Caddesi 60A Göksu / Beykoz / Istanbul (Göksu Deresi Yanı)
Beykoz
 0 (216) 332-10-46
Yeni Iksir Eczanesi
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Çiftlik Mahallesi Aşık Veysel Caddesi 21 Çavuşbaşı / Beykoz / Istanbul
Beykoz
 0 (216) 479-07-86
Elifim Eczanesi
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Marmara Mahallesi 7. Sokak 1 Beylikdüzü / Istanbul (İhlas Marmaraevleri 3. Kısım Karşısı Hürriyet Bulvarı)
Beylikdüzü
 0 (212) 875-80-11
Hayat Eczanesi
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Barış Mahallesi Bestekar Sokak 2P Beylikdüzü / Istanbul (Beylikdüzü Acıbadem Tıp Merkezi Yanı)
Beylikdüzü
 0 (212) 853-25-15
Umut Eczanesi
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Adnan Kahveci Mahallesi Delta Sokak 5 Gürpınar / Beylikdüzü / Istanbul (Azime Yılmaz Ilköğretim Okulu Ve Gürpınar Sağlık Ocağı Karşısı)
Beylikdüzü
 0 (212) 880-82-45
Enes Eczanesi
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Kuloğlu Mahallesi Sıraselviler Caddesi 56B Cihangir / Beyoğlu / Istanbul
Beyoğlu
 0 (212) 244-15-07
Gönül Eczanesi
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Halıcıoğlu Mahallesi Ünvan Sokak 20B Halıcıoğlu / Beyoğlu / Istanbul (Çıksalın Meydanı Sarıyer Börekçisi Karşısı)
Beyoğlu
 0 (212) 369-17-72
Kulaksız Eczanesi
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Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi 67A Kasımpaşa / Beyoğlu / Istanbul (Kulaksız Şok Market Yanı)
Beyoğlu
 0 (212) 235-26-25
Gönülden Eczanesi
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Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi 16/P Mimaroba / Büyükçekmece / Istanbul (Medicell Tıp Merkezi Karşısı)
Büyükçekmece
 0 (212) 863-20-99
Melike Eczanesi
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Dizdariye Mahallesi Nutuk Caddesi 15/1 Büyükçekmece / Istanbul (Ptt Karşı Çaprazı Merkez Cami Karşısı)
Büyükçekmece
 0 (212) 883-57-19
Yasemin Eczanesi
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Ulus Mahallesi Atatürk 2 Caddesi 24/B Tepecik / Büyükçekmece / Istanbul (Tepecik Sağlık Ocağı Karşısı)
Büyükçekmece
 0 (212) 861-07-72
Sağlık Eczanesi
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Ferhatpaşa Mahallesi Mescid Sokak 12 Çatalca / Istanbul (Köyüm Kebap Yanı)
Çatalca
 0 (212) 789-36-05
Ebru Eczanesi
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Ekşioğlu Mahallesi 35. Sokak 16 Alemdağ / Çekmeköy / Istanbul (Saruhan Kambur Asm Karşısı)
Çekmeköy
 0 (216) 484-11-50
Elif Yavuz Eczanesi
yol tarifi
Mehmet Akif Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi 45A Çekmeköy / Istanbul (Özel Sezin Koleji Ve Çekmeköy Spor Kompleksi Karşısı)
Çekmeköy
 0 (216) 612-74-09
Ferda Eczanesi
yol tarifi
Turgut Reis Mahallesi 446. Sokak 3 Atışalanı / Esenler / Istanbul (Turgut Reis Sağlik Ocağı Ve Tepe Parkı Karşısı)
Esenler
 0 (212) 429-61-81
Yiğit Eczanesi
yol tarifi
Fevzi Çakmak Mahallesi 1119. Sokak 1A Esenler / Istanbul (Eski Esenler Belediyesi Ve Yeni Esenler Sgk Binası Karşısı ,Engin Can Güre Ilk Öğretim Okulu Aşağısı,Adem Baştürk Kültür Merkezi Yanı)
(V)
Esenler
 0 (212) 430-52-83
Ayazma Eczanesi
yol tarifi
İstiklal Mahallesi Büyük Ayazma Caddesi 34/A Kıraç / Esenyurt / Istanbul (Osmangazi Mahallesi Muhtarlık Caddesi)
Esenyurt
 0 (212) 689-93-91
Sembol Eczanesi
yol tarifi
Zafer Mahallesi Haramidere Yolu Caddesi 28Dk Esenyurt / Istanbul (Bika Otomotiv Yanı, Sembol Istanbul Çarşısı)
Esenyurt
 0 (212) 979-89-10
Şule Aydın Eczanesi
yol tarifi
Yenikent Mahallesi Aşıkşenlik Caddesi 85 Esenyurt / Istanbul (Yenikent Sağlık Ocağı Çaprazı,Bilal Habeşi Karşı Çaprazı,Balık Yolu Köprüsü Yakını)
Esenyurt
 0 (212) 450-16-90
Yeşim Eczanesi
yol tarifi
Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Z119 Esenyurt / Istanbul (Beylikdüzü Carrefour Market Içi, Marmara Park Avm Ana Girişi, Mado Yanı)
Esenyurt
 0 (212) 854-07-12
Axis Istanbul Eczanesi
yol tarifi
Topçular Mahallesi Osmangazi Caddesi 2/82 Rami / Eyüp / Istanbul (Bayrampaşa Metro Durağı Karşısı Axis Istanbul Avm)
Eyüp
 0 (212) 801-35-45
Biricik Eczanesi
yol tarifi
Esentepe Mahallesi Silahtarağa Caddesi 193A Alibeyköy / Eyüp / Istanbul (Bezmialem Eyüp Semt Polikliniği Yanı)
Eyüp
 0 (212) 626-36-37
Sedef Eczanesi
yol tarifi
Göktürk Merkez Mahallesi Belediye Caddesi 18/A Göktürk / Eyüp / Istanbul (Acıbadem Göktürk Polklınığı Yakını)
Eyüp
 0 (212) 322-59-22
Atlas Eczanesi
yol tarifi
Molla Gürani Mahallesi Kilimci Sokak 15/C Fındıkzade / Fatih / Istanbul (Vatan Caddesi, Aksaray Yönüne Doğru Migrosu Geçtikten Sonra 2. Sağ Sapak Şadiye Hatun (Vatan Medipol) Tıp Merkezi Kapısının Karşısı)
Fatih
 0 (212) 523-46-90
Ayasofya Eczanesi
yol tarifi
Alemdar Mahallesi Divan Yolu Caddesi 26B Eminönü / Fatih / Istanbul (Sultanahmet Tramvay Durağı)
Fatih
 0 (212) 513-72-15
Horhor Eczanesi
yol tarifi
İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi 76/C Iskenderpaşa / Fatih / Istanbul
Fatih
 0 (212) 525-02-49
Hülya Eczanesi
yol tarifi
Atikali Mahallesi Nurettin Tekke Sokak 5 Karagümrük / Fatih / Istanbul (Türkiye Iş Bankası Karagümrük Şubesi Arkası)
Fatih
 0 (212) 531-30-89
Samatya Eczanesi
yol tarifi
Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi 44/A Kocamustafapaşa / Fatih / Istanbul
Fatih
 0 (212) 588-00-10
Arda Eczanesi
yol tarifi
Hürriyet Mahallesi Paşaçayırı Caddesi 45 Küçükköy / Gaziosmanpaşa / Istanbul (Salı Pazarı Sokağı, Rahime Başaran Sağlık Ocağı Karşısı, 500 Evler, 279 Sokak)
Gaziosmanpaşa
 0 (212) 609-20-07
Doğu Eczanesi
yol tarifi
Karayolları Mahallesi Fatih Caddesi 5B Gaziosmanpaşa / Istanbul
Gaziosmanpaşa
 0 (212) 537-76-15
Hüseyin Eczanesi
yol tarifi
Merkez Mahallesi Çukurçeşme Caddesi 60/C Gaziosmanpaşa / Istanbul (Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Çarprazı Ve Medikalpark Gaziosmanpaşa Karşısı)
Gaziosmanpaşa
 0 (212) 653-13-13
İkizler Eczanesi
yol tarifi
Şemsipaşa Mahallesi Küçükköy Caddesi 173A Küçükköy / Gaziosmanpaşa / Istanbul (Özel Bilge Hastanesi Karşısı)
Gaziosmanpaşa
 0 (212) 477-08-79
Sema Eczanesi
yol tarifi
Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Turunçlu Sokak Bahar Apt., 8 Merter/Tozkoparan / Güngören / Istanbul (Veysel Karani Camisinden Efes Pilsen'e Giden Yokuşa Girip Ilk Sola Dönüp Devam, Ilk Sağa Dönüp Devam Biçen Market Çaprazı)
Güngören
 0 (212) 643-11-21
Uğur Eczanesi
yol tarifi
Güngören Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi 44
Güngören
 0 (212) 539-01-40
Bilge Eczanesi
yol tarifi
Kozyatağı Mahallesi Korkut Sokak 6B Kozyatağı / Kadıköy / Istanbul (Central Hospital Acil Kapısı Karşısı)
Kadıköy
 0 (216) 445-07-26
Irmak Eczanesi
yol tarifi
Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi 34/A-B-C Kadıköy / Istanbul (Kadıköy Medicana Hastanesi Karşısı)
Kadıköy
 0 (216) 336-31-00
Mega Eczanesi
yol tarifi
Koşuyolu Mahallesi Kalfaçeşme Sokak 3/C Koşuyolu / Kadıköy / Istanbul (Ceviz Ağacı Pastanesi Karşısı, Koşuyolu Migros Yanı)
Kadıköy
 0 (216) 325-34-33
Nihal Eczanesi
yol tarifi
19 Mayıs Mahallesi Bayar Caddesi 41/B Ondokuzmayıs / Kadıköy / Istanbul (Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Acil Karşısı - Happy Center Yanı)
Kadıköy
 0 (216) 368-42-14
Ömür Eczanesi
yol tarifi
Merdivenköy Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi 213/B Çemenzar / Kadıköy / Istanbul (Eski Şafak Hastanesi Karşısı)
Kadıköy
 0 (216) 566-46-79
Özde Eczanesi
yol tarifi
Erenköy Mahallesi Fırın Sokak 30A Erenköy / Kadıköy / Istanbul
Kadıköy
 0 (216) 478-00-30
Yeldeğirmeni Eczanesi
yol tarifi
Rasimpaşa Mahallesi Karakolhane Caddesi 9A Rasimpaşa / Kadıköy / Istanbul
Kadıköy
 0 (216) 347-74-00
Ayşegül Erdem Eczanesi
yol tarifi
Seyrantepe Mahallesi Ibrahim Karaoğlanoğlu Caddesi 69C Seyrantepe / Kağıthane / Istanbul (Seyrantepe Metro Karşışı (Oyak Sitesi Çıkışı Tarafındadır) Seyrantepe Merkez Camii 50 Mt. Üst Tarafındadır)
Kağıthane
 0 (212) 283-52-22
Derman Eczanesi
yol tarifi
Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi 57 Gültepe / Kağıthane / Istanbul
Kağıthane
 0 (212) 282-39-16
Okmeydanı Deniz Eczanesi
yol tarifi
Gürsel Mahallesi Fulya Sokak 8 Gürsel / Kağıthane / Istanbul (Okmeydanı Ağız Diş Hastanesinin Arka Sokağı)
Kağıthane
 0 (212) 222-09-33
Derman Eczanesi
yol tarifi
Orta Mahallesi Çam Ağacı Sokak 1-B Soğanlık / Kartal / Istanbul (Soğanlık Asm, Kültür Merkezi Karşısı)
Kartal
 0 (553) 890-91-88
Nurdan Eczanesi
yol tarifi
Karlıktepe Mahallesi Spor Caddesi 3/C Kartal / Istanbul (Kartal Stadı Aşağısı)
Kartal
 0 (216) 473-37-80
Vatan Eczanesi
yol tarifi
Cevizli Mahallesi Denizer Caddesi 25D Cevizli / Kartal / Istanbul (Lütfükırdar Poliklinikler Ve Koşuyolu Kalp Damar Karşısı Shell Benzinlik Yanı)
Kartal
 0 (216) 352-25-38
Yakacık Yaşam Eczanesi
yol tarifi
Yakacık Yeni Mahallesi Seven Sokak 2B Yakacık / Kartal / Istanbul (Kartal 2. No.Lu Asm Karşısı, Perşembe Pazarı Yolu)
Kartal
 0 (216) 377-56-33
Atilla Eczanesi
yol tarifi
Kanarya Mahallesi Balıkçın Caddesi 33 Küçükçekmece / Istanbul
Küçükçekmece
 0 (212) 424-04-97
İkizler Eczanesi
yol tarifi
Tevfik Bey Mahallesi Kahraman Sokak 1 Sefaköy / Küçükçekmece / Istanbul (Özen Emek Sitesi Arkası - Ahmet Ermiş Anaokulu Yanı)
Küçükçekmece
 0 (212) 696-20-16
Özlem Eczanesi
yol tarifi
Atakent Mahallesi 221. Sokak C Blok 13/24 Küçükçekmece / Istanbul (Kanuni Sultan Süleyman E.A Hastanesi Karşısı)
Küçükçekmece
 0 (212) 697-32-30
Sena Eczanesi
yol tarifi
Atatürk Mahallesi Ikitelli Caddesi 67/B Ikitelli / Küçükçekmece / Istanbul
Küçükçekmece
 0 (212) 693-94-52
Tuna Eczanesi
yol tarifi
Yeni Mahallesi Inönü Caddesi 68 Küçükçekmece / Istanbul (Tepeüstü Sağlık Ocağı Arkası)
Küçükçekmece
 0 (212) 426-77-54
Arda Eczanesi
yol tarifi
İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi 28 Idealtepe / Maltepe / Istanbul (İdealtepe Yaya Üst Geçidi)
Maltepe
 0 (216) 366-56-63
Çağdaş Eczanesi
yol tarifi
Gülensu Mahallesi Akar Sokak 4 Gülensu / Maltepe / Istanbul (Gülensu Sağlık Ocağı Yanı)
Maltepe
 0 (216) 427-49-26
Feyza Eczanesi
yol tarifi
Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi 447A Yalı / Maltepe / Istanbul
Maltepe
 0 (216) 352-32-11
Adaçayı Eczanesi
yol tarifi
Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi 63/B Pendik / Istanbul (Kaynarca Spor Futbol Sahası 150 Metre Yukarısı)
Pendik
 0 (216) 396-07-61
Büşra Eczanesi
yol tarifi
Kurtköy Mahallesi Safa Caddesi 93B Sülüntepe / Pendik / Istanbul (Ugetam'dan Hilal Konutları'na Doğru Giderken Cadde Üzerinde Sağda Oruç Market Çaprazı)
Pendik
 0 (216) 378-77-88
Merve Eczanesi
yol tarifi
Doğu Mahallesi Ince Sokak 7A Pendik / Istanbul (Pendik Kaymakamlığı Karşısı, Özel Pendik Bölge Hastanesi Yanı)
Pendik
 0 (216) 494-50-55
Ergül Eczanesi
yol tarifi
Abdurrahmangazi Mahallesi Gülsultan Sokak 4A Osmangazi / Sancaktepe / Istanbul
Sancaktepe
 0 (216) 622-30-87
İzlem Eczanesi
yol tarifi
Meclis Mahallesi Özben Sokak 14A Sarıgazi / Sancaktepe / Istanbul (Sarıgazi Aile Sağlığı Merkezi Ve Halk Eğitim Kültür Merkezi Karşısı)
Sancaktepe
 0 (216) 622-23-04
Sarıgazi Eczanesi
yol tarifi
Kemal Türkler Mahallesi Osmangazi Caddesi 11A Sarıgazi / Sancaktepe / Istanbul
Sancaktepe
 0 (549) 698-11-12
Güneş Eczanesi
yol tarifi
Cumhuriyet Mahallesi Arabayolu Caddesi 58 Tarabyaüstü / Sarıyer / Istanbul (Hacıosman Metrosu Yakını Tahiroğlu Fırın Karşısı)
Sarıyer
 0 (212) 299-73-67
Karadeniz Eczanesi
yol tarifi
Ayazağa Mahallesi Şehit Ilhan Yurt Sokak 73B Ayazağa / Sarıyer / Istanbul (Yeşiltepe Sağlık Ocağı Karşısı)
Sarıyer
 0 (212) 289-43-98
Sinem Eczanesi
yol tarifi
Sarıyer Merkez Mahallesi Sarıyer Deresi Sokak 17/B (Sarıyer Merkez Karadeniz Pide Ban Bitişiği)
Sarıyer
 0 (212) 271-76-82
Deva Eczanesi
yol tarifi
Çavuş Mahallesi Üsküdar Caddesi 182/1 Şile / Istanbul (Şile Asm Yanı)
Şile
 0 (216) 712-20-23
Şifa Eczanesi
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Ağva Merkez Mahallesi Yakuplu Caddesi 7 Ağva / Şile / Istanbul
Şile
 0 (216) 721-81-69
Çınar Eczanesi
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Yeni Mahallesi Çelebi Sokak 3 Silivri / Istanbul (Eski Millet Hastanesi Yanı)
Silivri
 0 (212) 727-39-19
Sönmez Eczanesi
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Selimpaşa Merkez Mahallesi 202. Caddesi 25/A Selimpaşa / Silivri / Istanbul (Selimpaşa Devlet Hastanesi Karşısı)
Silivri
 0 (212) 731-85-15
Acar Eczanesi
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Meşrutiyet Mahallesi Vali Konağı Caddesi 105 Nişantaşı / Şişli / Istanbul
Şişli
 0 (212) 247-84-38
Gülden Eczanesi
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Mecidiyeköy Mahallesi Latilokum Sokak 6A Mecidiyeköy / Şişli / Istanbul (Emniyet Amirliği Arkası)
Şişli
 0 (212) 274-66-27
Rahmi Eczanesi
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Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi 93 Osmanbey / Şişli / Istanbul (Agos Gazetesi Karşısı, Huzur Mağazası Karşısı Osman Bey Ve Pangaltı Metro Istasyonunun Ortası)
Şişli
 0 (212) 247-67-16
Ferah Eczanesi
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Battalgazi Mahallesi Paşaköy Caddesi 49C Mimarsinan / Sultanbeyli / Istanbul (Yeni Sultanbeyli Devlet Hastanesi Karşısı)
Sultanbeyli
 0 (216) 592-92-00
Gölet Eczanesi
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Hamidiye Mahallesi Fırat Caddesi 106/A Gölet / Sultanbeyli / Istanbul (Hamidiye Sağlık Ocağı Karşısı, Fatih Polis Merkezi Karşısı)
Sultanbeyli
 0 (216) 487-62-50
Burak Eczanesi
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Yunus Emre Mahallesi 1409. Sokak 24A Sultangazi / Istanbul (Yunus Emre Son Durak Cem Düğün Salonu Karşısı)
Sultangazi
 0 (212) 650-36-26
Hicret Eczanesi
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Uğur Mumcu Mahallesi Ataturk Bulvarı 2B Sultangazi / Istanbul (Belediye Sokak- Sultangazi Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı - Neva Avm Yanı)
Sultangazi
 0 (212) 475-18-24
Sultan Eczanesi
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Uğur Mumcu Mahallesi Belediye Sokak 2E Sultançiftliği / Sultangazi / Istanbul
Sultangazi
 0 (546) 619-03-23
Berkay Eczanesi
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Mimar Sinan Mahallesi Başak Sokak (G.74 Sokak, ) 21/D Mimarsinan / Tuzla / Istanbul (Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığı Yanı, Barış Manço Ortaokulu Karşısı)
Tuzla
 0 (216) 423-50-48
Çınar Eczanesi
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İçmeler Mahallesi Zinnur Sokak 3/7 Içmeler / Tuzla / Istanbul (Yeni Yapılan Tuzla Devlet Hastanesi Poliklinikleri Karşısı - E5 Yolu Kenarı)
Tuzla
 0 (216) 447-20-00
Umut Eczanesi
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Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 29 Tuzla / Istanbul
Tuzla
 0 (216) 395-66-56
Ceren Eczanesi
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Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi 33/B Namık Kemal / Ümraniye / Istanbul
Ümraniye
 0 (216) 521-40-29
Ihlamur Eczanesi
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Ihlamurkuyu Mahallesi Kızılırmak Caddesi 26/B Ihlamurkuyu / Ümraniye / Istanbul (Ihlamurkuyu Asm Ve Ihlamurkuyu Merkez Cami'nin Bir Alt Sokağında)
Ümraniye
 0 (216) 611-46-82
Tohum Eczanesi
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Şerifali Mahallesi Çetin Caddesi 71D Yukarıdudullu / Ümraniye / Istanbul (Kuğu Pastanesi Şerifali Şubesi Yanı, Kamil Koç'un Alt Caddesi)
Ümraniye
 0 (216) 499-95-55
Ümraniye Sağlık Eczanesi
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İnkılap Mahallesi Haşim Işcan Sokak 10/A Inkılap / Ümraniye / Istanbul (İnkılap Sağlık Ocağı Karşısı)
Ümraniye
 0 (216) 630-10-80
Denizada Eczanesi
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Kısıklı Mahallesi Hacı Arifbey Sokak 39/B2 Ferah / Üsküdar / Istanbul
Üsküdar
 0 (216) 461-14-42
Duru Eczanesi
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Çengelköy Mahallesi Kalantor Sokak 27/1 Çengelköy / Üsküdar / Istanbul (Koçallar Marketin Karşı Sokağı)
Üsküdar
 0 (216) 422-37-90
Mavi Eczane
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Valideiatik Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi 209/A Muratreis / Üsküdar / Istanbul (Academic Hospital Karşısı)
Üsküdar
 0 (216) 341-28-62
Tevfik Remzi Eczanesi
yol tarifi
Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Doğancılar Caddesi 45/5 Nolu Dükkan Üsküdar / Istanbul (Mithatpaşa Kız Meslek Lisesi Yanı Imrahor, Doğancılar)
Üsküdar
 0 (216) 310-49-55
Mısırlı Eczanesi
yol tarifi
Çırpıcı Mahallesi Şener Sokak 24/A Çırpıcı / Zeytinburnu / Istanbul (Çırpıcı Muhtarlığı Karşısı)
Zeytinburnu
 0 (212) 664-58-38
Saadet Eczanesi
yol tarifi
Nuripaşa Mahallesi Merv Caddesi 59/A Zeytinburnu / Istanbul (Nuripaşa Sağlık Ocağı Karşısı)
Zeytinburnu
 0 (212) 547-72-81

 

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