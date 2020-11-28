28 Kasım Cumartesi iddaa tahminleri

28 Kasım Cumartesi günü Türkiye'de ve Avrupa'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün dikkat çeken mücadeleleri öncesinde Sporx iddaa ekibi tahminlerini sizler için hazırladı. Günün bankolarına geçmeden evvel, bol şanslar...Süper Lig'de 10. Hafta mücadelesinde Gaziantep sahasında Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezon oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla takdir toplayan Gaziantep, bu yıla da iyi başladı ve aldıkları 14 puanla kendilerine ilk 4 sıra içerisinde yer bulmayı başardı. Sumudica ve öğrencilerinin bu başarısı bence her takıma örnek olmalı düşüncesindeyim. Malatyaspor ise kadro olarak kötü değiller ve bence bu sezon alt sıralarda uzak kalabilecek gibi duruyorlar. Bu maçta ise ben ev sahibi ekibin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 10 çifte şans seçimi ideal duruyor.Süper Lig'de 10. Hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Arka arkaya hem lig hem de Avrupa'da çok önemli iki maç oynayan Başakşehir, ikisinde de adeta ilk yarıdan maçı kaybetti. Bence Okan Hoca'nın kesinlikle bu konunun üzerinde durması lazım. Hem Beşiktaş hem de Manchester maçlarındaki ilk yarı-ikinci yarı farkı gerçekten siyahla beyaz gibiydi. Denizlispor ise hafta içi Prosinecki ile yollarını ayırdı. Ben bu zorlu deplasmanda güçlü rakiplerine çok direnebileceklerini zannetmiyorum. 1 seçimi çok net duruyor.Süper Lig'de 10. Hafta mücadelesinde Rizespor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk 2 maçında puan alamayan ancak sonrasında adeta kabuk değiştiren Rizespor, oynadığı son 6 maçta 12 puan topladı ve yenilmeden sahadan ayrıldı. Tomas yönetiminde bence iyi bir ivme yakaladılar ve bu hafta güçlü rakiplerini de zorlayacak form durumuna sahipler diye düşünüyorum. Galatasaray ise geçen hafta çok sürpriz puan kaybı yaşadı ve 10 kişi kalan rakibini yenemedi. Açıkçası bu deplasmanda kayba kesinlikle tahammülleri yok. Ben karşılaşmanın çok zor geçeceğini düşünüyorum ve size KG Var tercihini öneriyorum.İngiltere Premier Lig'de Brighton & Hove Albion ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Liverpool hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'ya kaybederek kimsenin beklemediği bir mağlubiyet aldı. Liverpool'un bu maçı kaybetmesi pek fazla başını ağrıtmayacak ama sonuç sürprizdi. Şimdi ligde kazanarak yola devam etmek istiyorlar. Brighton & Hove Albion, Aston Villa'yı yenerek 6 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Ancak Brighton & Hove Albion'ın karşısında oynadıkları son 10 maçın 9'unu kaybettikleri, 1 kez berabere kalabildikleri Liverpool olacak. Jürgen Klopp'un ekibi bu maçtan galibiyetle ayrılacaktır ama Brighton & Hove Albion da gol bulacaktır. Karşılıklı gol var veya Liverpool galibiyetinden istediğinizi tercih edebilirsiniz.İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Burnley karşı karşıya gelecek. Burnley geçen hafta Crystal Palace'ı tek golle yenerek ligdeki ilk galibiyetine ulaştı. Çıkış arayan Burnley'in seri yakalamak isterken, Manchester City'ye konuk olması şanssızlık diyebiliriz. Liverpool ile berabere kalan arkasından Tottenham'a kaybeden Manchester City, bu hafta her zamankinden daha agresif bir oyun ortaya koyacaktır. Pep Guardiola'nın ekibinin, erkenden gol ve goller bulacağını düşünüyorum. İlk yarı Manchester City kazanır tercihini kuponlarda işaretleyebiliriz.İspanya Ligi'nde Valencia Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Valencia'da işler sezon başından beri pek iyi gitmiyor. 10 maçta 12 puan toplayan Valencia, bu kadar kötü sonuçlar alabilecek bir takım değil ama oyun olarak beklentilerin uzağında kaldılar. 4-1'lik Real Madrid maçı belki bir çıkışın başlangıcı olarak görüldü ama hemen arkasından Alaves ile berabere kalmaları havayı yine bozdu. Bu hafta karşılarında Barcelona'yı yenen ama hemen arkasından Lokomotiv Moskova ile Şampiyonlar Ligi'nde golsüz berebere kalan Atletico Madrid olacak. Atletico Madrid'de Luis Suarez ile Diego Costa bu maçta forma giyemeyecek. Geçen sezon iki maçta da yenişemeyen iki ekibin mücadelesinde taraf bahisini riskli buluyorum, bu nedenle önerim 2-3 gol seçeneğinden yana olacak.İngiltere Premier Lig'de Everton ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Ligde 4 maçlık galibiyet hasretini Fulham deplasmanından sonlandıran Everton, Leeds United deplasmanına daha özgüvenli çıkacak. Ancak Carlo Ancelotti gibi savunmayı iyi bilen İtalyan teknik adamın takımı, kalesini savunmakta sıkıntılar çekiyor. Marcelo Bielsa'nın ekibi Leeds United da 3 maçtır kazanamıyor ve Arsenal beraberliğinin ardından Everton deplasmanına kazanma arzusu daha yüksek şekilde çıkacaklar Kıran kırana geçecek maçta karşılıklı gol var 2,5 Üst seçeneklerini kuponlar yazabiliriz.: İspanya Ligi'nde Real Madrid ile Deportivo Alaves karşı karşıya gelecek. Real Madrid eksik gittiği Inter deplasmanında kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir galibiyet aldı ve şimdi lige döndüler. Deportivo Alaves Real Madrid, Deportivo Alaves ile oynadığı 13 lig maçında 12 kez güldü, 1 kez kaybetti. Üç haftadır kazanamayan ama berabere kalarak kaybetmeyen Deportivo Alaves'in hafta işi gerçekten zor diyebiliriz. İyi hava yakalayan Real Madrid evide kazanarak yoluna devam edecektir. İlk yarı ve maç sonu Real Madrid kazanır seçeneklerini kuponlarda değerlendirebiliriz.İtalya Serie A'nın 9'uncu haftasında Sassuolo sahasında Inter'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, lider Milan'ın 2 puan arkasında takibini sürdürüyor. 8'inci hafta itibarıyla henüz maç kaybetmediler. Ligin en çok gol atan iki takımı karşı karşıya geliyor. Sassuolo rakibine göre kalesinde 4 gol az gördü. Sassuolo deplasmanda oldukça iyi. İç sahada 4 maçtan; 3 beraberlik, 1 galibiyet çıkarttılar. Konuk Inter ise son 6 maçında sadece 1 kere kazanabildi. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada Real Madrid'e yenildiler. 5 maç sonra rakip fileleri ilk kez havalandıramadılar. Sassuolo, az gol yese de Inter'in hücum gücü gayet iyi. Taraf bahsi zor. Karşılıklı gol var denenir. Ayrıca yüksek oranıyla Sassuolo kaybetmez de kuponlarda yerini alabilir.Bundelisga'da Borussia Dortmud sahasında Köln'ü konuk edecek. Dortmund, Münih mağlubiyetinin ardından takılmadı ve rakibini takibini sürdürdü. Hafta ortasında da Club Brugge'yi sahalarında kolay geçip grupta büyük bir avantaj elde ettiler. Haaland gollerine, Avrupa'da da devam ediyor. Köln ise ligde galibiyet alamayan iki takımdan birisi. Oldukça kötü durumdalar ve düşme hattında yer alıyorlar. Dortmund iç sahada sadece Bayern'e yenildi. Form olarak da iyi durumlar. Köln'ün 3 puanla tanışması bu maç olmaz.Almanya Bundesliga'nın 9'uncu haftasında lider Bayern Münih deplasmanda Stuttgart'ın konuğu olacak. Son 10 maçının 9'unu kazanan Bayern, ligin son haftasında Werder Bremen ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı. Stuttgart ise bir beraberlik serisi yakalamış durumda. Son 4 maçlarında sahadan 1'er puanla ayrıldılar. Ev sahibi ekip adına dikkat çeken diğer bir detay ise beraberliklerin hepsinin gollü müsabakalar olması. Bayern hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktı. Salzburg'u iç sahada 3-1 ile geçtiler. Konuk ekipte Kimmich ve Davies forma giyemeyecek. Tolisso ve Süle'nin durumları ise belirsiz. Ev sahibi Stuttgart'ta ise Gonzalez ve Ghaddioui yok. Ligde son maçında puan kaybeden Bayern, deplasmanda rahat kazanır.Almanya Bundesliga'nın 9'uncu haftasında Leipzig sahasında Arminia Bielefeld'i konuk edecek. Ligde son maçında beraberlik alan ev sahibi ekip, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda PSG'ye kaybetti. Ligde de lider Bayern'in 2 puan gerisinde 4'üncü basamakta bulunuyorlar. Bielefeld ise 6 maçtır kazanamıyor. Bunun yanında son 10 maçta da sadece 1 kere galip gelebildiler. Deplasmanda puan alamayan takımlardan biriler ve dış sahalarda sadece 2 gol atabildiler. Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde Klostermann ve Henrichs'in sakatlıkları var. Konuk ekipte ise eksik isim bulunmuyor. Bielefeld, seviye olarak Bundesliga'nın biraz altında kaldı. Leipzig iç sahada farklı kazanır.Serie A'nın 9'uncu haftasında Juventus deplasmanda Benevento'nun konuğu olacak. Juventus son haftalarda zorlansa da bir şekilde kazanıyor. Hafta içinde de Şampiyonlar Ligi'nde uzatmada buldukları golle Ferencvaros'u mağlup ettiler. Benevento ise 5 maçlık mağlubiyet serisini Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek sonlandırdı. Ev sahibi ekip, ligin tepesinde takımlara karşı farklı mağlubiyetler yaşadı. Inter ve Roma'dan 5'er gol yediler. Ancak gol atmakta da sorun yaşamıyorlar. Banko kuponlar için Juve galibiyeti kale bahislerden biri olur. Juventus kazanır 2.5 üstü bahsi de oranı yükseltmek adına denenir.Almanya Bundelisga'nın 9'uncu haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında son sıradaki Schalke 04'ü konuk edecek. Schalke ligin galibiyet alamayan 2 takımından birisi. Geçen senenin belli bir kısmından sonrasında neredeyse sahada yoklar. 24 golle ligin kalesinde en çok gol yiyen takımı durumundalar. Ayrıca, attıkları 5 golle de en az gol atan takımlardan da biriler. Ev sahibi Gladbach ise 10 maçta sadece 1 kere yenildi. Son olarak hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'ı 4-0 ile geçtiler. Ev sahibi ekipte Hofmaan sakat, Bensebaini'nin durumu ise belirsiz. Schalke 04'te de Pacienca, Sane ve Fahrmann sakatlığı nedeniyle yok. Ayrıca Bentaleb, İbisevic ve Harit durumları da belirsiz. Schalke 04, oyunuyla hiç ümit vermiyor. Gladbach kazanarak üst sıralara yaklaşır.Fransa Ligue 1'in 12'nci haftasında lider PSG sahasında Bordeaux'u konuk edecek. PSG, ligin son haftasında öne geçtiği maçta deplasmanda Monaco'ya mağlup oldu. Ardından hafta içinde Leipzig'den istedikleri sonucu zor da olsa aldılar. Attıkları 28 golle ligin en çok gol atan, yedikleri 6 golle ligin en az gol yiyen takımı durumundalar. Bordeaux ise son 6 maçında; 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Saman alevi gibiler. Bir parlayıp, bir yokları oynuyorlar. PSG'de Kehrer, Bernat, Gueye ve Draxler sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek, Icardi'nin durumu ise belirsiz. Ayrıca Diallo da kart cezası nedeniyle yok. Bordeaux'da eksik isim bulunmuyor. PSG, ligde yeni bir galibiyet serisinin startını verir.