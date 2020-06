28 Haziran Pazar günü açık mı? (AVM, marketler, seyahat yasağı, Migros Bim Şok A101)

28 Haziran cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşların bu saat aralıklarında sokağa çıkması kısıtlanacak.Sokağa çıkma yasağı saatleri 28 Haziran'da da vatandaşları en çok merak ettiklerinden. Bunun sebebi yasak saatlerinde dışarı çıkmak mümkün olmadığından hangi saatlerde dışarı çıkılabilir gibi temel sorular akıllara geliyor. Yasak hangi saatler arasında bakılarak gün içinde yapacaklarımızı bununla değerlendirebiliriz. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 28 Haziran gününde yasak hangi saatler arasında veya bugün yasak kaça kadar belirtileri olabilir.28 Haziran 2020 Pazar günü saat 09.30 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı daha önce açıklanmıştır.Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 28 Haziran Pazar günü AVM'ler açık olacak mı konusunda resmi açıklama yapılmadı. Sokağa çıkma yasağından sonra AVM'ler gitmekte bu yüzden fayda var.Sokağa çıkma yasağı olan marketler açık mı, fırınlar açık mı? araştırması için doğru adrese geldiniz. Gün boyunca marketler ve fırınlar açık, sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar.A101, ŞOK, MİGROS, BİM AÇIK MI?Tüm marketlerin olduğu gibi A101, ŞOK Migros veya Bim gibi marketler de 28 Haziran Pazar günü açık olacak.İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine LGS ve YKS Tedbirleri konulu genelge gönderdi. Bu kapsamda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:2- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.3- Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.4- LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.5- LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.6- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.Üniversite adaylarının yakınları sokağa çıkma yasağına tabi tutulup tutulmayacağını merak ediyordu. "LGS ve YKS Tedbirleri Genelgesi" ile soru işaretleri yanıt buldu.YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak