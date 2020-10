28 Ekim Yasin suresi Mevlid Kandilinde okunur mu? Yasin Suresi okunuşu

MEVLİD KANDİLİ NASIL İBADET EDİLİR?



Kur',n-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli,

Peygamber efendimize (SAS) sal,t ü sel,mlar getirilmeli

Kaza, nafile namazları kılınmalı

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli

Müminlerle helalleşilmeli

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı

Yakınlarımızın, sevdiklerimizin Miraç kandili kutlanmalı, mümkünse yüz yüze değilse kandil mesajları ile...









MEVLİD GECESİ OKUNACAK DUALAR



* Allahım, önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cism,nîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hev, ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde içiçe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.



* Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!



Kur',n-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli,Peygamber efendimize (SAS) sal,t ü sel,mlar getirilmeliKaza, nafile namazları kılınmalıGünahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeliMüminlerle helalleşilmeliKüs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalıYoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeliKandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıYakınlarımızın, sevdiklerimizin Miraç kandili kutlanmalı, mümkünse yüz yüze değilse kandil mesajları ile...* Allahım, önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cism,nîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hev, ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde içiçe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.* Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!

Müslüman alemi için Yasin özel surelerden biridir. Mevlid Kandil akşamlarında de okunan bu sure, insanlara maneviyat olarak huzur vermektedir. Yasin Suresi'ni haberimizden bulabilirsiniz. 2020 yılında üçüncü kandil olan28 Ekim Çarşamba gününe denk geldi.'nin okumak isteyenler, haber sizler için hazırlandı.'nin okumak isteyenler, haber sizler için hazırlandı. İşte bu surenin anlamı ve tüm detaylarıyla sizlerleyiz.1. Yasın2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müstekıym5. Tenziylel aziyzir rahıym6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun17. Ve ma aleyna illel belağul mübın18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun24. İnnı izel le fı dalalim mübın25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceunMekke'de inmiş olup üç ana konuyu kapsamaktadır. Bunlar, Öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Alemlerin Rabbi'nin birliğini gösteren kesin delillerdir ve 83 Ayet'tir, Kuran-ı Kerimin en büyük suresi olarak kabul edilir.Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s. a. v. )'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Sonra azgınlık ve sapıklıkta devam eden ve peygamberlerin efendisi Muhammed b. Abdullah'ı (s. a. v. ) yalanlayan, dolayısıyla üzerlerine Allah'ın azap ve intikamı hak olan Kureyş kafirlerinden söz eder.Sonra bu sure vahyi ve peygamberliği yalanlamanın sonucundan sakındırmak maksadıyle, peygamberleri yalanlamış olan Antakya beldesinin halkı ile ilgili kıssayı anlatır. Bunu, Kur'an'ın; ret ve öğüt alınması için kıssaları anlatma hususundaki üslubuyla ifade eder.Yasin suresi, kavmine nasihat eden, sonunda kavmi tarafından öldürülen ve Yüce Allah tarafından cennete sokulan mü'min davetçi Habibu'n-neccar'ın durumunu anlatır. Onu öldürenleri, Yüce Allah mühlet vermeksizin öldürücü ve yok edici şiddetli bir sesle cezalandırmıştır.Yasin suresi, bu harika kainatta Allah'ın birliğini ve gücünü gösteren delillerden söz eder. Buna, içinde hayat bulunan kupkuru arz sahnesinden başlayarak sırasıyla, gündüzün kendisinden sıyrılmasıyla kapkaranlık bir hal alan gece sahnesinden, Allah'ın kudretiyle, sapmadan bir yörüngede dönen parlak güneş sahnesinden, yörüngelerinde derece derece şekil alan aydan ve. ilk insanların nesillerini yüklenip taşıyan dolu gemiden bahseder ki bunların hepsi Allah'ın gücünü gösteren apaçık delillerdir.Yasin suresi, kıyamet ve onun korkunç hallerinden, üfürüldüğünde insanların kabirlerinden kalkacağı diriliş ve haşir üfürüğünden, cennet ve cehennem ehlinden, o korkunç günde mü'minlerle suçluların birbirlerinden ayırt edileceğinden, neticede bahtiyarların Naim cennetlerinde, bedbahtların da cehennemin alt tabakalarında yer alacağından bahseder.Yasin suresi, "öldükten sonra dirilme ve hesap" denilen ana konuyu ele alıp onun meydana geleceğine dair kesin delilleri anlatarak sona erer.Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.Sonra: "Eûzu billahis-semi'ıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunurŞu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.100 kere: Salevat-ı şerife,500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.100 kere: Salevat-ı şerife,100 kere: Salevat-ı şerife,500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.100 kere: Salevat-ı şerife,100 kere: Salevat-ı şerife,500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.100 kere: Salevat-ı şerife,100 kere: Salevat-ı şerife,500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.