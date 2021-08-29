28 Ağustos Pazar iddaa bankoları

Milli ara öncesinde Süper Lig'de pazar günü önemli karşılaşmalar oynanacak. Sporx iddaa ekibi, 29 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar için değerlendirmelerini yaptı. İşte Sporx iddaa ekibinin tahminleri...



KASIMPAŞA - GALATASARAY



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 3. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar sezona bence iyi başladılar ve özellikle de ligde aldıkları 6 puanla yollarına devam ediyorlar. Avrupa'da da gruplara kalan Terim ve öğrencileri Milli maç arasına moralli girmek istiyor. Kasımpaşa ise 2 maçta aldığı 4 puanla bence beklediği gibi bir başlangıcın altına imza attı. Geçen yılki hataları yapmayacaklarını ve ligde korkulu rüya görmeden sezonu devam ettireceklerini düşünüyorum. Karşılaşma içinse iki takımdan da hem pozisyonlar hem de goller bekliyorum. KG Var seçimi bence ideal tercih olacaktır.



SİVASSPOR - GÖZTEPE



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 3. Hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hafta içi Kopenhag karşısında çok ağır bir mağlubiyet alan Sivas cephesinde moraller oldukça bozuk. Rıza Hoca ile ciddi bir istikrar yakalayan ve bence ligde yine iyi işler yapacak olan Yiğidolar sahasında kazanarak bir an önce normale dönmek istiyor. Göztepe ise geçen hafta sahasında Malatya karşısında bence kötü bir mağlubiyet aldı ve lig başlangıçları pek iyi olmadı. Ben iki takım adına da kontrollü ve az pozisyonlu bir maç beklediğimi söyleyebilirim. 3,5 alt seçimi bence ideal tercih olacaktır.



ALTAY - FENERBAHÇE



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 3. Haftada sonucu merakla beklenen karşılaşmada Altay sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip yıllar sonra mücadele ettiği Süper Lige adeta bomba gibi döndü ve iki maçta 7 gol atıp 6 puan toplayarak futbol kamuoyunun ciddi beğenisini kazandı. Efsane ismi Mustafa Denizli ile Fenerbahçe karşısında da kazanmak istiyorlar. Mustafa Hoca 2001 yılında şampiyon yaptığı eski takımına karşı nostaljik bir maç oynayacak. Fenerbahçe tarafında işler yolunda gidiyor. Eksiklere ve sakatlara rağmen şu ana kadar kusursuz performans sergileyen Sarı Lacivertliler Altay sınavı önemli bir eşik olacaktır. Ben İzmir'de çok keyifli ve bol gollü bir maç bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olur.



GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de Karadeniz takımlarını karşı karşıya getirecek mücadelede Giresunspor sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip için Süper Lig macerası iy başlamadı ve henüz gol dahi atamadan puan alamadılar. Bir an önce toparlanmazlarsa bence ligin ilerleyen zamanlarında işleri kolay olmayacak. Açıkçası kadro kalitesi olarak da bence çok yeterli durumda değiller. Trabzonspor ise kadro kalitesi ile adeta göz kamaştırıyor. Özellikle hücum hattında çok iyi oyunculara sahip olan Abdullah Avcı bu deplasmanı da kayıpsız geçecektir. 2 seçimi ideal olacaktır.



