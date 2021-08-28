28 Ağustos Cumartesi iddaa bankoları

Süper Lig cumartesi günü önemli karşılaşmalar oynanacak. Sporx iddaa ekibi, 28 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçlar için değerlendirmelerini yaptı. İşte Sporx iddaa ekibinin tahminleri...



YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 3. Hafta mücadelesinde Malatyaspor sahasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta Trabzonspor karşısında başarısız bir sınav veren Malatya geçen hafta İzmir deplasmanında aldığı 3 puanla ciddi şekilde morallendi. İrfan Buz ve öğrencileri sahalarında kazanıp ivmeyi sürdürmek istiyorlar. Gaziantep ise Beşiktaş karşısında son saniyede adeta galibiyeti kaçırdı ama çok iyi mücadele ettiler. Ben Malatya'da az gollü bir mücadele beklentisindeyim. 3,5 alt seçimi gayet makul bir tercih olacaktır.



BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 3. Hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezon inanılmaz kötü bir yıl geçiren ve küme düşmekten son maçlarda kurtulan İstanbul ekibi bu sezona da iyi başlamadı ve 2 maçta henüz puanla tanışamadı. Açıkçası saha içi görüntüleri de çok tat vermiyor. Kayserispor ise kaldığı yerden yine hoca değişiklikleri ile yoluna devam ediyor. Hikmet Karaman ile ilk maçında puan alan Sarı Kırmızılılar bu deplasmana da puan beklentisi ile çıkacaklar. Bence iki takım için de çok zorlu bir karşılaşmaya tanıklık edeceğiz. Her şeye rağmen kadro kalitesi ile Başakşehir'i bir adım önde görüyorum. 1 seçimini 1.60 oranı ile değerlendirebiliriz.



HATAYSPOR - ALANYASPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 3. Hafta mücadelesinde Hatayspor sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun en flaş takımlarından birisi olan Hatayspor bu yıla biraz etkisiz başladı ve 2 maçta sadece 1 puan alabildiler. Elbette daha çok erken ama geçen sezonki performanslarının altına gibi gözüküyorlar. Alanyaspor için de bence benzer şeyleri söyleyebiliriz. Onlar aslında kadrolarını maddi kazanç etkisi ile bence zayıflattılar. Özellikle Siopis hamlesinin ben ciddi sorun yaratabileceğini düşünüyorum. Geçen hafta Altay karşısında da olumsuz sinyaller verdiler. Ben Hatay'da ev sahibi ekibin rakibine göre daha önde olduğunu ve puan alacağını düşünüyorum. 10 çifte şans seçimi ideal tercih olacaktır.



BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 3. Hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sezona mutlak favori olarak giren ve çok yerinde transferler yapan Kara Kartal henüz istediği seviyeyi yakalayamadı. Elbette daha çok erken ama yine de sanki Sergen Hoca yine Eylül ortasında kıvama gelecek bir takım kurgusu içerisinde gibi gözüküyor. Rakip Karagümrük ise ligde benim en beğendiğim ekiplerden bir tanesi ve bence yine üst sıraları zorlayacaklardır. Geçen sezon rakibini az kaldın şampiyonluktan edecek bir maç oynayan İstanbul ekibi yine sürpriz kovalayacak. Ben çok keyifli ve gollü bir 90 dakika bekliyorum. Üst ve KG Var tercihleri ideal duruyor.



