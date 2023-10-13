28,29 Ekim resmi tatil mi 2023? 29 Ekim hangi gün, kaç gün tatil, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala, tatil araştırmaları internet üzerinden sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan milli bayramdır. Öğrenciler ve kamu kurumlarında çalışan kişiler ise '28 Ekim yarım gün mü?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır.29 Ekim Cumartesi günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.2023 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, pazar gününe denk geliyor. Ancak 29 Ekim'de 1,5 günlük bir resmi tatil olduğu için tatil, 28 Ekim Cuma günü öğleden sonrası itibarıyla başlamış oluyor.28 Ekim'de yarım gün daha izin alarak resmi tatili hafta sonu ile bağlayabilir ve 3 günlük bir mola imkanı yakalayabilirsiniz.28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil olacak. 28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 2 buçuk gün olacak29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk gelmektedir. 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak.Yılbaşı: 1 Ocak - CumartesiUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan CumartesiEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs PazarRamazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - ÇarşambaAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs PerşembeKurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - SalıDemokrasi Bayramı: 15 Temmuz CumaZafer Bayramı: 30 Ağustos SalıCumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi