Haber Tarihi: 26 Şubat 2024 10:27 - Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 10:27

27 Şubat 2024: Yarın okullar tatil mi? MEB kar tatili olan iller

27 Şubat Salı günü (yarın) okulların tatil mi değil mi binlerce veli ve öğrenci tarafından merak ve araştırma konusu. Ülkenin genelinde soğuk havalardan kaynaklı öğrenciler tatil haberlerine gözünü dikti. Peki, yarın okullar tatil mi, var mı? 27 Şubat Salı MEB okullar var mı yok mu?

27 Şubat 2024: Yarın okullar tatil mi? MEB kar tatili olan iller
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Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu, Isparta çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ile Eskişehir'in kuzeyinde de yağış etkili olacak. Yapılan hava durumu uyarıları ile gözler okulların tatil edildiği il ve ilçelere çevrildi. Şanlıurfa ve Antalya'da eğitim öğretime ara verilmişti. Peki bugün okul var mı? Nerelerde okullar tatil edildi? İşte, o konularla ilgili ayrıntılar.

27 ŞUBAT: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat günü için tatil açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2024 Yılbaşı

9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)

10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün

11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün

12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2024 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)

16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün

17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün

18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün

19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı

29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı
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