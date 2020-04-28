27 Nisan Survivor SMS sıralaması, kim birinci oldu?

Survivor SMS sıralamasında heyecan artarak devam ediyor. Kim birinci oldu, SMS'ten kim birinci çıktı? gibi sorular hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Çünkü Survivor 2020'de SMS sıralamasının sonucu merakla bekleniyor. Ünlüler ile Gönüllüler takımları, Survivor yeni bölümde ödül oyunu öncesinde avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Takım olarak yarışılan oyunda iki takımdan ikişer erkek ve kadın yarışmacı sahaya çıktı. Bunlar Ünlülerden Yunus Emre, Ersin, Elif ve Aycan iken Gönüllülerden Yasin, Cemal Can, Evrim ve Nisa idi. Takım olarak oynanan avantaj oyununu kazanan takım ise Ünlüler oldu.Survivor 2020'nin 59. bölümünde Acun Ilıcalı, ödül oyunu öncesi verilecek ödülü açıkladı. Acun Ilıcalı'nın "Arkadaşlar sizi buradan alıyoruz" diyerek anlattığı Survivor'da oyunu kazanan takım, geçen hafta verilen muhteşem evde geceyi geçirme imkanı kazandı. Ayrıca, kurulan lunaparktan faydalanacaklar. Birbirinde güzel şekerlerin olduğu, rodeo, langırt, fotoğraf kulübesi içeren lunaparktan sonra akşamında kazanan takımı kuzu çevirme bekliyordu. Ve buna ilaveten Old Spice markasının şampuanı, deodorantı gibi birçok üründen yararlanacak.Survivor'da ödül oyunu öncesinde takımlardaki sakatlıkları devam eden yarışmacılara son durumları soruldu. Gönüllülerden Barış ile Ünlülerden Sercan, kendilerini riske etmemek için ödül oyununda yer alamayacaklarını açıkladılar. Ünlülerden Mert ise ilk olarak oynamayacağını söylemişti. Fakat ödülün açıklanması sonrasında oynamaya karar verdi.Her bölümü ile ayrı bir heyecan yaşatan ve gittikçe daha zevkli mücadelelerin ekrana geldiği Survivor 2020'de ödül oyunu için Ünlüler ile Gönüllüler karşı karşıya geldi. Ödül oyununda yarışmacıları yine zor bir parkur bekliyordu. Kaydırak ile başlayan, havuzla devam eden parkur, tamamen güce dayalı bir parkurdu. Yarışmacılar, parkuru tamamlayıp atışlara geldiği zaman nefes nefese kalıyordu. Başa baş giden oyunda Ünlüler bir ara farkı açtı ve skoru 8-5'e getirdi. Fakat Gönüllüler oyunu çevirdi ve 9-8 öne geçtiler. İki takım da nefesler tutuldu ve gözler Berkan - Ersin mücadelesine çevrildi. Berkan, parkuru çok önce bitirip atışlara geldi. İlk başlarda atışları kaçırsa bile sayıyı rakibine vermedi. Ve ödülü takımına kazandırdı. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.Survivor'da bugün dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bu yüzden ada konseyinde Gönüllüler takımı, bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Ada konseyinde bu akşam da Gönüllüler için SMS oylaması yapıldı. Gönüllüler takımında ismi yazılanlar; Yasin, Barış, Gizem oldu. Bu isimler arasında en çok yazılan kişi ise Gizem oldu.Ünlüler ile Gönüllüler, Survivor'da bugün kritik bir dokunulmazlık oyunu oynadı. Oyun öncesinde Sercan'ın dokunulmazlık oyununda oynamayacağı açıklandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler, bu oyunu da kazanarak rakibini iyice zor duruma sokmak istiyordu. Ünlüler ise dokunulmazlığı kazanarak yeniden ivme kazanmak, durumu eşitleme için parkura çıktı. Kıyasıya geçen mücadeleden galip gelen ise 10-8 skorla Ünlüler oldu.Survivor'da haftanın ilk eleme adayı, ada konseyinde yapılan oylama sonucu belli oldu. Son yılların en ilginç oylaması Survivor 2020 Ünlüler takımı tarafından yapıldı. Ünlüler takımında kutudan çıkan isimler; Elif, Sercan, Aycan, Emre, Aşkım oldu. Neredeyse herkesin birbirini yazdığı ada konseyinde Ünlüler takımından Yunus Emre, haftanın ilk eleme adayı oldu.Survivor'da ilk dokunulmazlık oyunu için takımlardan üçer kişi parkura çıktı. İki kişi tarafından yürütülen el arabası üzerine oturmuş 3. kişi ise iki elindeki ve kucağındaki küpü düşürmeden taşımaya çalıştı. Yolda topladıkları 3 adet küpü, parkurun sonunda gösterilen yere astılar. Son olarak kum torbaları ile bu asılan küpler devrilmeye çalıştılar. Gönüllüler oyuna çok iyi başladı ve skoru 7-0'a kadar getirdiler. Buradan sonra Ünlüler yavaş yavaş arayı kapatmaya başladı. Sercan'ın sakatlanması ile Gönüllüler skoru 9-6 yaptılar fakat Ünlüler iki oyunu alarak 9-8'e taşımayı başardılar. Nefes kesen mücadelede 10-8 skorla dokunulmazlık oyununu, dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu.