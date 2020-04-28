27 Nisan Survivor kim elendi, neler oldu?

Survivor eleme adayları şu anda belli oldu. Yapılan oylamalar sonucunda yarışmacılar eleme adaylarını belirledi ve eleme gününün yapılacağı konseye geçildi. Survivor'da bugün dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bu yüzden ada konseyinde Gönüllüler takımı, bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Ada konseyinde bu akşam da Gönüllüler için SMS oylaması yapıldı. Gönüllüler takımında ismi yazılanlar; Yasin, Barış, Gizem oldu. Bu isimler arasında en çok yazılan kişi ise Gizem oldu.Survivor SMS sıralamasında heyecan artarak devam ediyor. Kim birinci oldu, SMS'ten kim birinci çıktı? gibi sorular hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Çünkü Survivor 2020'de SMS sıralamasının sonucu merakla bekleniyor. Ünlüler ile Gönüllüler takımları, Survivor yeni bölümde ödül oyunu öncesinde avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Takım olarak yarışılan oyunda iki takımdan ikişer erkek ve kadın yarışmacı sahaya çıktı. Bunlar Ünlülerden Yunus Emre, Ersin, Elif ve Aycan iken Gönüllülerden Yasin, Cemal Can, Evrim ve Nisa idi. Takım olarak oynanan avantaj oyununu kazanan takım ise Ünlüler oldu.Survivor 2020'nin 59. bölümünde Acun Ilıcalı, ödül oyunu öncesi verilecek ödülü açıkladı. Acun Ilıcalı'nın "Arkadaşlar sizi buradan alıyoruz" diyerek anlattığı Survivor'da oyunu kazanan takım, geçen hafta verilen muhteşem evde geceyi geçirme imkanı kazandı. Ayrıca, kurulan lunaparktan faydalanacaklar. Birbirinde güzel şekerlerin olduğu, rodeo, langırt, fotoğraf kulübesi içeren lunaparktan sonra akşamında kazanan takımı kuzu çevirme bekliyordu. Ve buna ilaveten Old Spice markasının şampuanı, deodorantı gibi birçok üründen yararlanacak.Survivor'da ödül oyunu öncesinde takımlardaki sakatlıkları devam eden yarışmacılara son durumları soruldu. Gönüllülerden Barış ile Ünlülerden Sercan, kendilerini riske etmemek için ödül oyununda yer alamayacaklarını açıkladılar. Ünlülerden Mert ise ilk olarak oynamayacağını söylemişti. Fakat ödülün açıklanması sonrasında oynamaya karar verdi.