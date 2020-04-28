27 Nisan İstanbul için sahur saati (İmsak saat kaçta)

İstanbul için sahurun en doğru saati bir çok aramanın gerçek konusu durumunda. Bir çok şekilde yapılan aramaların İstanbul sahur saat kaçta şeklinde tamamlandığı görülüyor ve biliniyor. En doğru haliyle sahur saat kaçta? sorusunun cevabı burada. Ramazan günlerinde oruç tutan müslümanların imsakiyeler aracılığıyla yaptığı anlık değerlendirmeler doğru anı bulmalarını sağlıyor. Şeklinde yapılan aramaların cevabını derledik.Sahur saati yaklaştıkça yemek yenebilecek süreyi ayarlamanız kolaylaşabilir. Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2020 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan birçok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı İstanbul sahur saat kaçta? okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.Sahur yapmak hem dini yönden hem de sağlığımız İstanbul sahur saat yönünden son derece önemlidir. Oruca dayanma gücünü veren sahur için Hz. Muhammed(S.A.V) bereketti ifadelerini kullanmıştır. İstanbul sahur saati Hz. Peygamberimiz İslam dinindeki orucun diğer dinlerdeki en büyük ayrımını sahur vakti olarak belirtmiştir. Bu nedenle sahura da fazlaca önem vermiştir.Büyük din alimleri sahura kalkmanın ve sahur yapmanın sünnet olduğunu belirtmiştir. Hz. Peygamberimiz sahuru "mübarek bir yemek" olarak tanımlamıştır ve bir yudum suyla olsa dahi sahur yapılmalıdır.Hz. Muhammed(S.A.V) bir hadiste daha sahurun öneminden bahseder. Hadiste "Gündüz orucu için sahur yemeğinden, İstanbul sahur saati gece namazı için de öğle uykusundan (kaylule) yararlanın" şeklinde sahurun önemi ifade edilmektedir.Gün boyu oruç tutacak Müminlerin imsak vakti kalkarak oruç için niyetlenmeden önce sahur yemeği yemesi uygun görülmüştür. Sahur vakti Allah'ın (c.c.) verdiklerine şükür etmek maksadıyla dualar edilir. İstanbul sahur saat yapıldıktan sonra Kadir Suresi okunur İstanbul sahur saat kaçta?.İstanbul sahur saat öncesinde şu dua okunur: "Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin.""Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah'ım! İstanbul sahur Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi." İstanbul sahur saat kaçta?