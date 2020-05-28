27 Mayıs Survivor sembol oyununu kim kazandı?

Survivor yarışmasında sembol oyunu oynandı ve Nisa ile Yasin yarışmaları kazananlar oldu. Bu kritik yarışmada sembolleri alan isimler açıklanmış oldu. Survivor'da sembol oyunu oynandı ve büyük rekabete sahne oldu. Erkekler ve kadınlarda bireysel sembol oyunları kazananları Yasin ve Nisa oldu. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan 4 kadın yarışmacı ve bireysel sembol için mücadele verdi. Survivor yarışmacıları Elif, Aycan, Nisa ve Evrim, oldukça zor ve denge gerektiren parkurda kazanmak için ellerinden geleni yaptı. Denge tahtalarının yer aldığı sembol oyununda, en uzun süre başarılı şekilde duran yarışmacı kim oldu? Survivor son bölümde bireysel sembolü kadınlarda hangi yarışmacı kazandı? İşte merak edilen sorunun cevabı...Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler bu sezonuyla da hız kesmeden devam ediyor. Rekabet ve heyecanının her geçen gün katlanarak arttığı Survivor'da bu akşam yine nefes kesen çekişmeli bir mücadele yaşandı Kadınlar ve erkekler bireysel sembol için parkurda denge oyunuyla dirençlerini ortaya koydu ve kazanan belli oldu. Peki, Survivor'da erkekler ve kadınlarda bireysel sembol oyununu kim kazandı? İşte erkeklerde bireysel sembolü kazanan yarışmacı...Survivor takım oyunu için karşı karşıya gelen yarışmacılar, açıklanan ödülü kazanabilmek için kıran kırana bir mücadeleye tutuştu. Unutulmaz bir bayram eğlencisinin yaşandığı haftada, birkaç günlük aranın ardından parkurlara tekrar dönen yarışmacılar, köfte piyaz ödülü için ter döktü. Peki Survivor takım oyununu Ünlüler takımı kazandı.Survivor'da bayramın geride kaldığı haftada yarışmacılar takım oyunu için parkurda yerlerini aldı. Elemenin olmadığı haftada ünlüler takımı 4 kişiyle mücadele ederken, gönüllüler takımı 7 yarışmacısıyla seremonideki yerlerini aldı. Koordinasyon, güç ve kondisyonun büyük öneme sahip olduğu Survivor takım oyununda kazanan da belli oldu. Kazanan Ünlüler oldu.Survivor'da nefes kesen bölümler arka arkaya TV8'de ekranlara gelirken Survivor'da final yolundaki adımlar atılmaya devam ediyor. Bu hafta içi hem izleyenlere hem de yarışmacılara muhteşem bir Ramazan Bayramı yaşatan Acun Ilıcalı, Survivor'ın geçtiğimiz bölümünde oynanan İletişim Oyunu'nda kazanana İletişim Ödülü'nden faydalanacaklarını açıklamıştı. Oyunu kazanan tarafın Gönüllüler olması sonrası Gönüllüler, kaybeden Ünlüler Takımı'nın da bu ödülden faydalanmalarını istedi. Acun Ilıcalı da bu isteklerini kabul etti ve her iki takım da bayram sonrası bu ödülle birlikte sevdikleriyle görüntülü konuşma imkanı yakaladı.