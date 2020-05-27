27 Mayıs PTT ne zaman açılacak?

27 Mayıs PTT kaçta açılıyor sorusunun yanıtı hafta içi her gün 08:30'dur. PTT şubeleri vatandaşlar tarafından en çok gidilen yerlerden birisi ve PTT kaçta açılıyor sorusunun çok sorulması gayet doğaldır. PTT Postanelerde işleri olan vatandaşalar,Postaneler kaçta açılıp kapanıyor? Postane çalışma saatleri kaçtır? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

27 Mayıs 2020 01:24
27 Mayıs PTT ne zaman açılacak?
27 Mayıs PTT ne zaman açılacak, PTT açılış ve kapanış saatleri, PTT çalışma saatleri, PTT mesai saatleri, PTT kaçta açılıyor sorularını da beraberinde getiriyor. Koronavirüs döneminde PTT'lerin açılış ve kapanış saatleri merakla bekleniyordu. İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü açıklamasında, PTT şubelerinde koronavirüs önlemlerinin devam ederek hizmet sağladığı açıklandı. PTT 27 Mayıs açılış saati, PTT ne zaman açılacak? PTT mesai saatleri, PTT şube bilgilerine ulaşmak için haberimize göz atabilirsiniz...
Hafta içi her gün olduğu gibi PTT şubeleri saat 08.30'da açılıp 17.30'da kapanıyor.

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PTT ŞUBELERİ AÇIK, HANGİ SAATLERDE PTT AÇIK?

Sokağa çıkma yasağında PTT'ler açık olacak. İçişleri Bakanlığınca Valiliklere göndereilen yazıda; Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.) açık olacak ibaresi var.

İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü açıklamasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinin, yaşanan yoğunluğun çalışanlar ve müşterilerin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla kapatılması kararı alındığı vurgulandı.



İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde; ''03 Nisan 2020 tarihinden itibaren, sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. Bu süreçte sosyal yardım ödemeleriniz, PTT dağıtıcılarımız tarafından İl Emniyet Müdürlüklerimiz ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetlerimiz ve bekçilerimizle birlikte evlerinizde yapılacaktır. Kapatılmayan iş yerlerimizde ise gün içinde yoğunluğun artışına göre hizmetimiz durdurulabilecektir. Toplum sağlığımız için tedbirlerimizi artırmaya ve sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Anlayış ve desteğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.''

Hizmet veren şubelerde müşteriler ve personelin ulaştığı her noktanın detaylı dezenfektasyon işlemlerine tabi tutulması, her türlü temizlik ve hijyen koşullarının sağlanması amacıyla 12.30-13.30 saatleri arasında PTT iş yerleri kapatılmıştır. İllerde oluşacak şartlara ve durumlara göre mesai düzenlemesi için İl Başmüdürlerimiz de yetkilendirildi.



PTT NE ZAMAN KURULDU?

İlk Posta Teşkilatı Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devletinin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

PTT çalışma saatleri değişti mi? Türkiye'de uzun yıllardır vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş yerinin çalışma saatleri değişti. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler "PTT kargo saat kaçta açılıyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Hesap işlemleri, fatura ödemeleri, vergi işlemleri öde yapan PTT hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT NE ZAMAN KURULDU?

İlk Posta Teşkilatı Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devletinin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

PTT çalışma saatleri değişti mi? Türkiye'de uzun yıllardır vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş yerinin çalışma saatleri değişti. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler "PTT kargo saat kaçta açılıyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Hesap işlemleri, fatura ödemeleri, vergi işlemleri öde yapan PTT hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.





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