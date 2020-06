27 Haziran YKS saat kaçta? (Saat kaçta, ne kadar sürüyor, dua)

YKS ADAY İŞLEMLERİ, SINAV YERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

27 ve 28 Haziran'da yapılan YKS'nin heyecanı artarak devam ediyor. ÖSYM'nin bu hafta içerisinde YKS sınav yerlerinin açıklaması bekleniyor. Öte yandan sınava girecek öğrencilerin yanlarına mutlaka maske almaları gerekiyor. Aynı şekilde YKS giriş belgesi de oldukça önemli.2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat:10:15Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10:15Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15:45Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak Sınav toplam 165 dakika sürecek.İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav için öğrencilere toplam 180 dakika verilecek.Üniversite sınavının son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran saat 15.45'te başlayacak adaylara sınav süresi olarak 120 dakika verilecek."Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)"Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.""Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.– Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz."Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"– "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."– Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.