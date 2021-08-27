27 Ağustos Cuma iddaa bankoları

Avrupa kupasındaki maçların ardından şimdi sıra lig maçlarında olacak. Milli ara öncesinde liglerde yine önemli heyecanlar yaşanacak. Sporx iddaa ekibi, 27 Ağustos Cuma günü oynanacak maçlar için değerlendirmelerini yaptı. İşte Sporx iddaa ekibinin tahminleri...



ANTALYASPOR - RİZESPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 3. Hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Açıkçası iki takım için de sezon çok parlak başlamadı diyebiliriz. Özellikle saha içi sonuçlardan ziyade Antalya cephesinde Ersun Hocanın ayrılabileceğine yönelik dedikoduların her gün daha yüksek sesle dile getirilmesi huzursuzluğu arttırıyor. Rize cephesinde ise takım henüz oturmamış durumda ve bence Bülent Uygun'un işi hiç kolay değil gibi duruyor. Ben Antalya'da zorlu bir maç olmasını beklemekle birlikte size alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihini önereceğim.



ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 3. Hafta mücadelesindr Adana Demirspor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lige muazzam başlayan ve ilk 2 maçında hem de ligin iki iyi takımı karşısında kazanmayı başaran Konya cephesinde moraller oldukça yerinde. İlhan Palur ve öğrencileri lig sonunda korkulu rüya görmemek adına işi baştan sıkı tutuyorlar. Demirspor tarafında ise özellikle Samet Hocanın Balotelli ve Belhanda ile ilgili açıklamaları çok ses getirdi. Bu açıklamalar sonrası gelişmeleri herkes yakından takip ediyor. Karşılaşma içinde ben Adana ekibinin rakibine yenilmeyeceğini düşünüyorum. 10 çifte şans seçimi net duruyor.



DORTMUND - HOFFENHEIM



BURAK ŞEN: Almanya Ligi'nde Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Dortmund'un Beşiktaş'ın rakibinin olmasının ardından Alman ekibini ilerleyen günlerde daha yakından takip edeceğiz. Dortmund bu hafta ligin zaman zaman sıkıntılar yaratan takımı Hoffenheim ile önemli bir mücadeleye çıkacak. Son 3 karşılaşmasında Hoffenheim'ı deviremeyen Dortmund, Marco Rose yönetiminde bu seriye son vermek istiyor. Hoffenheim ise Dortmund'un zaaflarını kullanarak Signal Iduna Park'ta sürpiz çıkarmayı planlıyor. heyecanlı, bol hücum organizasyonları izleyeceğimiz maç için 3,5 Üst tercihini değerlendirebiliriz.



HELLAS VERONA - INTER



BURAK ŞEN: İtalya Ligi'nde Hellas Verona ile Inter karşı karşıya gelecek. Inter, Romelu Lukaku gibi öneli bir ismi kaybetti ama milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve Edin Dzeko gibi önemli iki yıldızı kadrosuna kattı. Şimdilik gücünden bir şey kaybetmediğini gösteren Inter, geçen hafta Genoa'yı dört golle bozguna uğrattı. Teknik direktör Simone Inzaghi de Inter'e gelmesinin ardından daha istekli ve daha agresif tavır sergiliyor. Hellas Verona deplasmanında da kazanmak için baskılı oynayan Inter izleyeceğiz. Mert Çetin'in takımı Hellas Verona öncelikle kendi yarı sahasında güçlü kalarak, Inter'i kilitlemek ve arkasından hücumu düşünmek gibi bir oyun anlayışıyla mücadele edecek. Karşılaşmada kazanan Inter olacaktır.



