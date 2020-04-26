26 Nisan Ramazan iftar menüsü yemek tarifleri, Kolay yemek tarifleri, bugün ne pişirsem?

Sağlık açısından iftarda kolay tarifler ve yenebilecek en güzel ve menüler sayesinde ev hanımları ne pişireceklerinde kararsızlık yaşamıyor. Öncelikle basit ve uzun uğraş gerektirmeyen lezzetli yemekler ailelerin en çok tercih ettiği türden yiyecekler. Özellikle art arda yenen yemek ve tatlılar yemek sonrasında sizi çok rahatsız edecektir. Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri de özellikle misafirlerin ağırlanacağı iftar menüsü hazırlamak oluyor.Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Çoban köfte, zeytinyağlı enginar, supangle...Gerekli tıbbi tedavi ve beslenme programları düzenlendikten sonra oruç tutulmasının doğru olduğuna işaret eden Ergazi, "Ayrıca doğru ve dengeli bir beslenme yöntemi ile Ramazan'da şişmanlamak bir yana kilo kaybı bile mümkündür" dedi. Ergazi'nin, bu dönem için özellikle üzerinde durduğu öneriler ise şunlar oldu:*Mutlaka sahura kalkın: Sadece su içerek oruç tutmak sakıncalıdır. Midede uzun süre kalacak ve kan şekerinde ani değişiklik yaratmayacak besinler seçilmelidir. Çok tuzlu, baharatlı, yağlı ve kalorili besinlerle özellikle şarküteri ürünleri tüketilmemelidir.*Proteini yüksek besinler tüketin: Süt, yoğurt, ayran, yumurta, peynir çeşitleri gibi besinler tüketilmelidir. Yanına tahıl grubu eklenmeli, sebze ve özellikle su oranı yüksek meyve ile desteklenmelidir.*İftarda aşırı tüketime dikkat: Oruç, su ve zeytin dışında hafif bir çorba ile açılabilir. Az miktarda peynir ve pide ile devam etmek; sucuk, salam, sosis gibi şarküteri gıdaları, yağlı peynirler gibi iftarlıkları aşırı tüketmemek gerekir.*Bol su tüketin: İftar ile sahur arasında düzenli olarak bol su içilmelidir. Su içimi çay, bitki çayı, az şekerli limonata, komposto suyu, ayran, süt, kefir, taze meyve suyu gibi içeceklerle desteklenmelidir.*Yavaş yemek yiyin: Yemekleri küçük lokmalar halinde, iyi çiğneyerek ve yavaş yemek son derece faydalıdır.İftar menüsüne ve iftar yemek tariflerine geçmeden önce şu önemli hususu da belirtmek istiyoruz. Oruçlu iken bir çok yemeği, tatlıyı ve içeceği canımız fazlası ile istiyor. Bu nedenle ramazanda da ölçülü ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak istiyoruz. Özellikle art arda yenen yemek ve tatlılar yemek sonrasında sizi çok rahatsız edecektir.Çorba tarifleri, önerileriSalçalı Arpa Şehriye ÇorbasıKırmızı Mercimek ÇorbasıTel Şehriye Çorbası TarifiTavuk Suyunda Ezogelin ÇorbasıUnlu Yoğurt Çorbası TarifiYayla ÇorbasıValide Sultan ÇorbasıKremalı Domates Çorbası TarifiMercimekli Erişte ÇorbasıEkşili Tavuk ÇorbasıTavuklu Tel Şehriye Çorbası TarifiSüzme Mercimek ÇorbasıSalata: ManzanaÇorba : Mercimek ÇorbasıAnayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfteArayemek: Mısırlı Pilav, KompostoTatlı: Kolay İncir TatlısıSalata: Semiz Otu SalatasıÇorba : İrmik ÇorbasıAnayemekler: Kabak Patates ÇalkamaArayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve CacıkTatlı: Bisküvili PudingSalata: Kıvırcık SalatasıÇorba : Yayla ÇorbasıAnayemekler: Patates MusakkaArayemek: Sütlü Makarna ve HoşafTatlı: Kahveli PudingSalata: Akdeniz SalatasıÇorba : Patates ÇorbasıAnayemekler: Yalancı İskenderArayemek: Leziz PilavTatlı: Diyet TatlıSalata: Havuç SalatasıÇorba : Ezogelin ÇorbasıAnayemekler: Sarımsaklı YahniArayemek: Bademli Pilav ve KompostoTatlı: Havuçlu ToplarSalata: Yeşil Zeytinli SalataÇorba : Şehriyeli Tavuk ÇorbasıAnayemekler: Fırında Karnıbahar BöreğiArayemek: Buhara Pilavı ve HoşafTatlı: Yalancı Tavuk GöğüsüSalata: Cevizli Patlıcan SalatasıÇorba: Domatesli Telşeriyeli ÇorbaAnayemekler: Susamlı Tavuk PaneArayemek: Maklube ve HoşafTatlı: GüllaçSalata: Amerikan SalatasıÇorba: Çerkez ÇorbasıAnayemek: Analı KızlıArayemek: Kestaneli Pilav ve YoğurtTatlı: Gül TatlısıSalata: Nar Ekşili SalataÇorba: Kolay ÇorbaAnayemek: Hamsi BuğlamaArayemek: Sebzeli Bulgur PilavıTatlı: Şam TatlısıSalata: Maydanoz SalatasıÇorba: Annenim Nefis Mercimek ÇorbasıAnayemek: Palamut KağıttaArayemek: Havuçlu PilavTatlı: RevaniSalata: Kıvırcık SalatasıÇorba: Domates Çorbası ( Kaşarlı )Anayemek: Etli KurufasulyeArayemek: Sade Pilav ve YoğurtTatlı: SütlaçSalata : Karışık Sebze SalatasıÇorba : Yoğurtlu TutmaçAnayemek : KarnıyarıkArayemek : Arpa Şehiriye Pilavı ve KompostoTatlı : Etimek TatlısıMALZEMELER:10 bardak et suyu2 soğan1 kahve fincanı pirinç1,5 çorba kaşığı un1,5 çorba kaşığı yağ1 patates1 havuç6- 7 dal kereviz6- 7 kök ıspanak6- 7 dal maydanoz1 bardak süt1 yumurta sarısıTuzSEBZE ÇORBASI YAPILIŞI:Sebzeler yıkanır; havuç, patates rendelenir; kereviz, ıspanak, maydanoz doğranır. Rendelenmiş soğanla yağ tencerede pembe olarak kavrulur. Un konur. Biraz daha karıştırılır. Hür Haber.com Hazırlanmış sebzeler, et suyu ve ayıklanıp yıkanmış pirinç konup iyice pişirilir. Tel süzgeçten kaşıkla bastırılarak geçirilir. Tuz atılır. Yumurta sarısı süt ile çarpılıp kaynayan çorbaya katılır; karıştırılıp hemen ateşten alınır. Afiyet olsun…Günün Yemeği Ekşili Köfte (Bugün Ne Pişirsem) Güzel Yemek Tarifi . Bugün Ne Yemek Yapsam (13 Temmuz Pazar Günün Yemeği) Bugün Ne Pişirsem, Yemek Tarifleri. 13 Temmuz Pazar Ramazan ayının gelmesi ile beraber ev hanımlarının yemek telaşları bir hayli arttı. İftar saatleri yaklaşmasının ardından ev hanımları ne yemek yapsam diye düşünür oldular, sizler için hazırladığımız günlük yemek tariflerini okumanızı tavsiye ederiz. İftar Yemekleri. Günün Yemeği. Bugün Ne Pişirsem. Günün Yemeği. İftar Saatleri artık sıkıntı çekmemek için iftar menüsünü okuyup yapa bilirsiniz. Kolay Yemek Tarifleri. 13 Temmuz Pazar Yemek Tarifleri.Erişteli Köfte ÇorbasıMalzemeler1 bardak erişte150 gram kıyma1 adet kuru soğan1 adet yumurta1 kase yoğurt2 kaşık unTereyağıTuzYapılışıErişteyi kaynar suda yaklaşık 3, 5 bardak suda bir fiske tuz ile haşlayın. Bu arada kıymaya soğanı rendeleyin ama soğanın suyunu iyice alın. Az tuz ekleyip yoğurun, küçük köfteler yapıp tavada iyice kızartın. Haşlanmış erişteye 1 fincan kadar soğuk su ekleyin. Terbiyeyi bir kase yoğurt, yumurta sarısı ve un çırparak hazırlayın. Kaynar suyla kıvamını açın ve erişteye yavaş yavaş ilave edin, kaynayana kadar mutlaka karıştırın ki kesilmesin. Kaynayınca köfteyi atın ve en son kızarmış tereyağ ve tuz ilave edin. Afiyet olsun.Malzemeler1/2 kg. orta yağlı kıyma2 adet orta boy kuru soğan (yada 1 adet büyük)1,5 çay bardağı pirinç2 adet ince havuç2 adet orta boy patates4 çorba kaşığı sıvıyağ3 su bardağı sıcak sutuz, karabiber, kimyon1 su bardağı unTerbiyesi için:1 adet limon1 adet yumurtaYapılışıSoğanlar rendenin ince tarafı ile rendelenerek kıyma, yıkanmış pirinç, tuz ve baharatlarla birlikte özdeşleşene dek yoğrulur. Hazırlanan harçtan misket büyüklüğünde köfteler yuvarlanarak bir tepsiye dizilir ve üzerine un serpilir ve tepsi sallanarak hepsinin unlanması sağlanır. (bu aşamada köftelerinizi daha sonra yapmak üzere buzluğa kaldırabilirsiniz)Patatesler kuşbaşı doğranır. Havuçlar halka şeklinde doğranır.Tencereye yağ ilave edilir vedoğranmış havuçlar ve patates sıvıyağda sotelenir. Üzerine sıcak su dökülerek.Her tarafı unlanmış köfteler iki avuç arasında nazikçe sallanarak fazla unları silkelenir ve teker teker tencereye atılır. Tüm köfteler tencereye atıldıktan sonra fazla zedelemeden karıştırılır ve ocağın altı kısılarak pişmeye bırakılır.Bu arada bir limonun suyu yumurta ile çırpılarak terbiyesi hazırlanır.Pişmeye yakın (piştiğini pirinçlerin şişmesinden anlayabilirsiniz) terbiyesinin üzerine yemeğin suyundan azar azar eklenerek yumurtanın beyazı katılaşmadan bir kase kadar karışım elde edilir. Karışım yavaş yavaş yemeğe ilave edilerek karıştırılır. 3-4 dakika daha kaynatılarak ocağın altı kapatılır.Yağda yakılmış nane ile servis edilir.Afiyet Olsun.Malzemeler4 yumurta1,5 su bardağı yoğurt4,5 su bardağı şeker (1 bardak hamura; 3,5 bardak şuruba)1 su bardağı un1 su bardağı ve + 2 çorba kaşığı ilave irmikYarım küçük paket margarin (65 gr.)Yarım limon suyu1 kahve kaşığı kabartma tozuBugün ne pişirsem, bugün ne yemek pişirsem, ne yemek yapsam, kolay yemek tarifleri, pratik yemek tarifleri, kolay yemekler, çabuk yemekler