26 Nisan İftar için tatlı tarifleri, bugün hangi tatlıyı yapsam?

İftar için tatlı tarifleri hangi tatlıyı yapacağına karar veremeyen hanımların en büyük sorusu konumunda. 11 ayın sultanı ramazan için ev hanımları Uzun bir süreden sonra yemekle buluşan mideyi yormamak, iftar sonrasında rahatsızlık iftar için tatlı tarifleri yaşamamak için ise ramazana özel sütlü tatlılar tercih etmek gerek. Elbette farklı damak iftar için tatlı tarifleri zevklerine uyacak, hafifliğini koruyan meyveli, karamelli, çikolatalı tatlılar da mevcut. İşte sizler için bugün hangi tatlıyı yapsam diye sormayacağınız farklı seçeneklerin olduğu ve bugün hangi tatlıyı yapsam? İftar için tatlı tarifleri şeklindeki sorularınıza cevap bulabileceğiniz yanıtladığımız derleme...1 litre süt1 su bardağı toz şeker8 yumurta sarısı1 portakal kabuğu rendesi1 paket vanilya1 çay bardağı toz şekerÖncelikle küçük bir tavaya karamel için şeker ve su koyun. İftar için tatlı tarifleriTava ocağın büyük gözüne yerleştirilir ve yüksek ateşte şeker suyunu çekip rengi koyulaşana kadar pişirin. Dikkat edilmesi gereken karamelin rengi çok koyulaşmadan ocaktan almaktır, çünkü siz farketmeden karamel yanabilir.Ocaktan alınan akışkan karamel hiç vakit kaybetmeden kaplara eşit olarak dağıtın. (Soğurutsanız karamel kristalleşir ve akmaz) Derin ve geniş bir kapta oda sıcaklığında yumurta sarılarını iyice çırpın. Süt ve şekeri kaynama noktasına kadar ısıtın. Üzerine çırpılmış yumurta sarıları, portakal kabuğu rendesi, vanilyayı ekleyip çırpın. Karamelleri koyduğunuz kaplara paylaştırın. Fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtın, ocakta su kaynatın. Borcam yada başka bir fırın iftar için tatlı tariflerikabına karamel kaplarını yerleştirin. Sıcak suyu borcama kapların yarısına gelecek şekilde dökün ve fırına verin. Üzerileri kızarana kadar pişirin. Kaplarından çıkartarak ılınmasını bekleyin ve buzdolabına alın. Afiyet olsun.HAMURU İÇİN2 adet yumurta2 çay bardağı zeytinyağı2 çay bardağı pudra şekeri4 su bardağı un1 paket kabartma tozuÜZERİ İÇİNFındıkHamuru için yumurtaları kırıp bir kaba koyun. Üzerine pudra şekeri ekleyip karıştırın. Karıştırdıktan sonra üzerine zeytinyağı,un ve kabartma tozunu ekleyip hamuru yoğurmaya başlayın. Bu sırada iftar için tatlı tarifleri şerbeti için su ve şekeri bir tencereye koyup kaynatın. Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Kopardığınız hamurları yuvarlayıp ortasını çukurlaştırıp yağlı kağıt koyulan tepsiye yerleştirin. Yerleştirdikten sonra ortasında ki çukur yerlere fındıkları koyun. 180 derece de fırına vererek pişirin. Piştikten sonra kaynatmış olduğunuz şerbete bir kaç damla limon sıkın. Son olarak şerbet ve şekerparelerin ikisi de sıcak olacak şekilde şerbeti üzerine dökün.GÜLLAÇ TARİFİ VE MALZEMELER10 adet güllaç yaprağı1.5 litre süt1 su bardağı toz şeker1 çay bardağı gül suyu1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi1 su bardağı file fındık1 kase nar içiSüt ve şekeri tencere kaynatın, ocaktan alırken gül suyunu ekleyin ve ılıması için kenara koyun. Güllaç yaparaklarını parçalar halinde kırın. Güllaç tatlısını yapacağınız tepsine kuru güllaç yapraklarını serpin. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Ardından iftar için tatlı tarifleri cevizleri ve fındıkların serpin ve yine üzerini güllaç yaprakları ile kaplayın. Bu işlemi yapraklar bitene kadar tekrar edin. Güllaç yapraklarının sütü tam olarak çekmesi için hazırlık aşaması bittikten sonra 10 dakika buzdolabında beklemesi gerekir. Dinlenen ve sütünü çeken güllaç tatlısını üzerine file fındık ve nane serperek ve dilimliyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...1.5 su bardağı un1 su bardağı pudra şekeri3,5 su bardağı unOda sıcaklığında yumuşayan tereyağını geniş bir kaba alın. Yağa pudra şekerini ekleyip krema kıvamı alana kadar karıştırın. Elenmiş unu azar azar katıp kurabiye hamurunu toparlanana kadar yoğurun.Şekil verdiğiniz kurabiye hamurunu önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzerleri hafif bir renk alana kadar 15-20 dakika iftar için tatlı tarifleri pişirin. 3 malzemeli un kurabiyesi hazırlamak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun.Paşa Lokumu TatlısıMalzemeler:1 su bardağı un1 su bardağı şeker1 paket vanilya2 buçuk su bardağı süt125 gr margarin ya da tereyağıTarif:Tereyağını bir tencerede eritiyoruz. Üstüne unu koyup güzelce kavuruyoruz. Şekeri de ekleyip kıvama geldiğinde ocaktan alıp karıştırmaya devam ederek sütü ekliyoruz. Sonra vanilyayı da ekleyip ocağa tekrar koyarak yoğun bir muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırıyoruz. Tencereyi ocaktan alıp ılıdığında buzdolabına koyuyoruz ve 3 saat dinlendiriyoruz. Ardından dolaptan çıkardığımız hamurdan parçalar koparıp top halinde yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız topları hindistan cevizine bulayıp servis ediyoruz.Malzemeler:10 adet güllaç yufkası1 buçuk litre süt3 su bardağı toz şeker1 paket şekerli vanilinÜst Malzemeleri:Antep fıstığıKiraz şekerlemesiTarif:Tencereye sütü, toz şekeri, vanilyayı tencereye koyuyoruz ve orta ateşte karıştırarak kaynatıp ılımaya bırakıyoruz. Fırın tepsisine parlak kısmı üste gelecek şekilde bir adet güllacı yerleştiriyoruz. Güllacın iftar için tatlı tarifleri her yerini ıslayacak şekilde 1-2 kepçe kadar hazırladığımız karışımdan üzerine döküyoruz. Güllaçların tamamı bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Güllacın en üstüne hazırladığımız karışımdan döküp süsleyerek bir gece buzdolabında bekletiyoruz.Çok daha hafif bir şeyler isterseniz:Limonlu Chia Tohumlu Puding TarifiMalzemeler:1 su bardağı limon suyu1 tatlı kaşığı bal3 yemek kaşığı Chia tohumuTarif:Tüm malzemeyi bir kapta iyice karıştırıp tohumlarım birbirine yapışmaması için ilk 2 saat yarım saatte bir karıştırarak 4 saat kadar buz dolabında bekletiyoruz. Jöle kıvamına gelmiş olan karışımı bardaklara koyup, her birinin üzerine isteğe bağlı vanilyalı dondurma iftar için tatlı tarifleri sayesinde koyup servis ediyoruz.Malzemeler:4 su bardağı süt1 su bardağı şeker1 su bardağı irmik1 paket vanilya50 gram margarinİç Malzemeleri:4 muzSüs Malzemeleri:1 paket Krem şantiKıyılmış çikolataTarif:Süt ,irmik şeker ve vanilyayı pişiriyoruz. Ocaktan aldıktan sonra margarin ekleyip karıştırıyoruz. Muzları dilimleyip tatlının yarısını tepsiye döküyoruz. Cam bir tepsi kullanılıyorsa yapışmaması için ıslatıyoruz. Üzerine muz dilimlerini diziyoruz ve tatlının geri kalanını üzerine döküyoruz. paketteki tarife göre hazırladığımız krem şantiyi de üzerine yaydırıp (krem şanti kullanmayabilirsiniz.) muz dilimleri ve çikolatayla süsleyip soğuduktan sonra 1 saat buzdolabında bekletiyoruz.Sütlü tatlıların en güzeliHızlı Tavuk Göğsü TarifiMalzemeler:1 litre süt100 gram tereyağı veya margarin1 paket vanilya1 su bardağı toz şeker1 su bardağı un1 yemek kaşığı pirinç unuDamla sakızıSüsleme Malzemeleri:TarçınSade bisküviTarif:Tavada margarini eritiyoruz. Üzerine unu ilave ediyoruz ve hafif sarı olana kadar kavuruyoruz. Sonra içine sütü karıştıra karıştıra ilave ediyoruz. Daha sonra vanilyayı, toz şekeri ilave edip, iftar için tatlı tarifleri kaynayana kadar pişiriyoruz. Son olarak damla sakızını ekliyoruz. Hazırladığımız karışım sıcak iken, içine pirinç ununu ilave edip, blender ile 12 dakika kadar çırpalım ve soğumaya bırakıyoruz. İftar için tatlı tarifleri Bisküvileri kırıyoruz ve bisküvileri borcamın altına seriyoruz. Üzerine, hazırladığımız karışımını döküp tarçınla süslüyoruz.Malzemeler:1 kilo süt2 yemek kaşığı in2 yemek kaşığı nişasta1 tatlı kaşığı kahve1 buçuk çay bardağı şeker20 hurma1 paket vanilyaTarif:Öncelikle hurmaların çekirdeklerini çıkarıyoruz ve yarım bardak sütle robottan geçirip püre haline getiriyoruz. Bir kilo sütü tencereye koyuyoruz, un ,nişasta ,şekeri ekleyip koyulaşana kadar pişirelim koyulaşmaya başlayınca hurmalı püreyi koyup karıştırıyoruz. Vanilyayı da koyup tekrar karıştırıp kaseler boşaltıyoruz.Malzemeler:1 litre süt1 yemek kaşığı un2 yemek kaşığı nişasta2 yemek kaşığı pirinç unu1 su bardağı çekilmiş badem1 su bardağı şekerYarım paket margarinTarif:Sütümüzü tencereye döküp şekerle beraber kaynatıyoruz ve sık karıştırarak şekerin erimesini sağlıyoruz. Ayrı bir kapta mısır nişastamızı, pirinç unumuzu ve unumuzu inceltiyoruz ve sütün içine yavaş yavaş dökerken bir yandan da kıvamını kontrol ediyoruz. Margarini de ekleyerek koyu bir kıvama varıncaya kadar karıştırıyoruz. En son iftar için tatlı tarifleri olarak çekilmiş bademimizi ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Üzerlerine birer badem koyarak süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun1 kg küp küp doğranmış bal kabağı1 yemek kaşığı pekmez1 yemek kaşığı tahin3 kıyılmış cevizTarif:Balkabağımızı buharda 10 dk kadar pişiriyoruz. Üzerine tahin, pekmez ve cevizi ekleyerek afiyetle yiyoruz.Malzemeler:İki paket hazır muzlu pudingBir büyük muz1 buçuk paket bisküviÇilekTarif:Çilekleri ikiye bölüp kapların tabanına dik şekilde diziyoruz. Üzerine hazırlamış olduğumuz pudingin bir kısmını, kaplara eşit şekilde döküyoruz. Rondodan geçirdiğimiz bisküvilerin bir kısmını ekleyip tekrar puding ve tekrar bisküviyle katmanları oluşturuyor ve bir tüm çilekle süslüyoruz. Tatlımız servise hazır.Malzemeler:5 yemek kaşığı buğday nişastasıDövülmüş badem2 su bardağı üzüm pekmezi3 su bardağı suTarif:Bir tencerenin içerisinde iftar için tatlı tarifleri üzüm pekmezi, su ile nişastayı da karıştırarak ocağa koyuyoruz. Sürekli olarak karıştırarak koyu kıvama ulaşana kadar pişiriyoruz. Kenarı yüksek, genişçe bir tepsiye alıyoruz. Üzerine dövülmüş bademleri serpip. Soğuduktan sonra servis ediyoruz.200 gr petibör bisküvi100 gr kadar tereyağı1 litre kadar süt2 yemek kaşığı kadar un2 yemek kaşığı mısır nişastası1 su bardağı kadar şeker50 gr kadar tereyağı1 tatlı kaşığı kadar badem esansı1 tatlı kaşığı kadar tarçınTuzYeşil erikPudra şekeriİlk olarak elimizle ufalayıp iftar için tatlı tarifleri, sonra robottan geçirdiğimiz bisküvileri eritip ılıttığımız tereyağına aktarıyoruz. Bu bisküvi karışımını; yağladığımız kek kalıbının dibine yayıp,soğumasını bekliyoruz. Sonrasında sütümüzü kaynatıyoruz. Bu arada yumurta ve şekeri şeker eriyene kadar başka bir kapta çırpıyoruz. Bu karışımı kaynamış olan süte ekliyoruz. Erittiğimiz tereyağını, tuzu, unu, nişastayı ve biraz soğuk sütü karıştırıyoruz. Önceden hazırladığımız kaynamış süt ve yumurta karışımına; bu unlu sütlü karışımı ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz, kısık ateşte kaynatmaya devam ediyoruz. Bu karışımın içine badem esansını ekleyip, beş dakika kadar daha kaynatıyoruz. İftar için tatlı tarifleriBu arada tarçını da ekliyoruz. Beş dakika sonra ateşten alıyoruz. Bu karışımı, daha önce tart kalıbına yaydığımız bisküvi tabanının üzerine döküyoruz ve çekirdeklerini çıkardığımız eriklerle süsleyip üzerine pudra şekeri serperek servis ediyoruz.