26 Nisan İftar için çorba tarifleri, en kolay çorba tarifleri (Ramazan iftar menüsü)

Bir çok yemeği yiyebileceğiniz gibi iftar ve sahurun vazgeçilmezleri arasında çorbalar da yer tutmaktadır. Pratik şekilde yapabileceğiniz kolay çorbalar sayesinde ev hanımlar sofraları bereketlendirecek. Ramazan ayı çorbaları ile de meşhurdur. İftar için en kolay hazırlayabileceğiniz çorba çeşitlerini sizler için derledik. Peki hangi çorbalar nasıl yapılır? 11 ayın sultanı Ramazan ayına özel iftar menüsü yaptık. Peki bugün için yemek tarifleri neler? İftar menüleri ile işte ramazanda ne pişireceğim? sorusuna yanıtlarımızı inceleyebilirsiniz...

26 Nisan 2020 18:03
26 Nisan İftar için çorba tarifleri, en kolay çorba tarifleri (Ramazan iftar menüsü)
Ramazan bereketini birlikte yaşamaya devam ederken her gün pişirilecek özel yemek tariflerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bereketiyle evlerimize, sofralarımıza huzur getiren Ramazan ayını en güzel lezzetlerle karşılamaya çalışıyoruz. Kolay tarifler sayesinde ev hanımları da artık hiç zorlanmayacak. Karar vermekte güçlük çekmeyecekler en kolay çorbalar sayesinde. Özel menüler hazırladık. İşte 14 Mayıs Ramazan iftar menüsü ve bugün iftara ne yapsam, ne pişirsem gibi sorularınızın yanıtı
GÜNÜN İFTAR MENÜSÜ

Yayla Çorbası Tarifi

Malzemeler :

1 fincan pirinç (Türk kahvesi fincanı)
7 su bardağı su
1 su bardağı yoğurt
1 yumurta
Yarım fincandan biraz fazla un (Türk kahvesi fincanı)
3 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Nane

İFTAR MENÜSÜ YEMEK TARİFLERİ

Tarifler :

Yayla Çorbası ile başlayacağımız Ramazan İçin Örnek İftar Menüsü tariflerimize Tencerede Sebzeli Et Yemeği, Arpa Şehriye Pilavı, Közlenmiş Kırmızı Biberli Patlıcan Salatası, Güllaç Nasıl Yapılır? tarifleri ile devam edip, son olarak Ev Yapımı Ramazan Pidesi tarifi ile tamamlayacağız.

Ramazan İçin Örnek İftar Menüsü, 6 tariften oluşan hafif, sağlıklı, dengeli bir menüdür. Menümüz, çorba, ana yemek, pilav, salata, tatlı, pide olmak üzere 6 ana kategoriden oluşmaktadır.

Menümüzün tamamını hazırlamanız yaklaşık 100 dk sürer.

Tencerede Sebzeli Et Yemeği

Malzemeler :

8 dilim kuzu eti ya da dana eti
3 adet orta boy patates
1 adet büyük boy havuç
2 adet orta boy soğan
2 adet orta boy domates
2-3 adet yeşil biber
6-8 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
Tuz, karabiber



Hazırlanışı :

Patateslerin, soğanların ve domateslerin kabuklarını soyup, halkalar halinde kesin. Havucu ve biberleri biraz kalın jülyen şeklinde doğrayın.

Geniş bir tencere tabanına ilk önce doğranmış soğanları dizin. Üzerlerine sırasıyla havuçları ve patatesleri yerleştirin. Sebzelerin üzerine de etleri dizin. Etlerin üzerine doğranmış domatesleri ve biberleri koyun. Etlerin aralarına sarımsakları yerleştirin. Son olarak tuz ve karabiberi ekleyin.

Diğer yandan salçayı 1 su bardağı su ile iyice ezin. Hazırladığınız sebzeli et yemeğinin üzerine azar azar dökün. Orta ateş üzerinde 45-40 dakika kadar pişirin.

Arpa Şehriye Pilavı

Malzemeler :

1/2 su bardağı arpa şehriye
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı sıcak su
1 adet kesme şeker
Tuz

Hazırlanışı :

Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı koyup, eritin. Tereyağının yanmaması için 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin.

Daha sonra pilavınızın iki renkli olması için şehriyenizin yarısını tencereye alıp, esmerleşene kadar kavurun. Ardından kalan şehriyelerinizi ekleyip, tuz ve şekerini ayarlayarak 2-3 dakika kadar kavurun. Şehriyelerinizi kavurduktan sonra üzerine 1 su bardağı sıcak su dökerek, karıştırın. Tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte kaynamaya bırakın (Arada karıştırın). Kaynadıktan sonra pilavınızı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Pilavınız piştikten sonra ocaktan alıp, 10 dakika demlenmeye bırakın. Daha sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.

SAHUR MENÜSÜ

Patatesli Menemen Tarifi

Malzemeler :

1 tane patates
3 tane biber
3 tane domates
3 tane yumurta
dilerseniz kaşar peyniri rendesi
tuz, pulbiber(isterseniz)

Hazırlanışı :

Patatesleri soyuyoruz ve dilimleyip küp küp doğruyoruz. Tavada yağda kavuruyoruz. Patatesler kızarmaya başlayınca ince doğradığımız biberleri de ekliyoruz. Biberler de piştikten sonra yemeklik doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Tuzunu ve pul biberi ekledikten sonra karıştırıyoruz ve üzerine yumurta kırıyoruz. Kaşar peyniri rendesi serpiyoruz. Üzerine ve yumurtaları çok fazla karıştırmadan tavanın kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz.
Afiyet olsun.

ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ




MALZEMELER

Hamurunu hazırlamak İçin;

2 su bardağı un
10 su bardağı su
Bir tutam tuz

Çorbası İçin;

1 tüm tavuk
2 limon suyu
Yarım çay bardağı sıvıyağ
2 yemek kaşığı domates salçası
Yarım su bardağı un
Bir tutam tuz

ARABAŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Bir tarafta düdüklü tencerede haşlamaya bıraktığınız tavuğun yanında 6 bardak suyu bir tencereye koyup kaynatmaya başlayın. 
Diğer tarafta 4 bardak suyu bir kabın içerisine koyup üzerine unu ekledikten hafiften açmaya başlayın. 
Kaynamak için bıraktığınız 6 bardak suyu, kaynama işlemi tamamlanınca unlu suyun içerisine yavaş yavaş ekleyin ve kıvamını alana kadar karıştırmaya devam edin. 
Kıvamını aldıktan sonra tepsiye dökün ve soğumasını bekleyin. Soğuma işlemini beklerkeni çorba için haşlanan tavuğu çıkarın ve keyfinize göre didikleyin. 
Başka bir tarafta ise bir tencere yağı ve salçayı koyarak kavurun. Kavrulduktan sonra üzerine tavuğun suyunu ekleyip kaynatın. O kaynarken yine çorbası için unu bir tavada kavurun. 
Kaynayan çorbaya kavurduğunuz unu, didiklediğiniz tavuğu, ekşisini ve tuzunu atarak pişirin. Soğuyan hamurun ortasına pişen çorbayı bir kase ile koyarak servis edin.

İFTAR MENÜSÜ 1
Salata: Manzana

Çorba : Mercimek Çorbası

Anayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfte

Arayemek: Mısırlı Pilav, Komposto

Tatlı: Kolay İncir Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 2

Salata: Semiz Otu Salatası
Çorba : İrmik Çorbası

Anayemekler: Kabak Patates Çalkama

Arayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve Cacık

Tatlı: Bisküvili Puding

İFTAR MENÜSÜ 3

Salata: Kıvırcık Salatası
Çorba : Yayla Çorbası

Anayemekler: Patates Musakka

Arayemek: Sütlü Makarna ve Hoşaf

Tatlı: Kahveli Puding

İFTAR MENÜSÜ 4

Salata: Akdeniz Salatası
Çorba : Patates Çorbası

Anayemekler: Yalancı İskender

Arayemek: Leziz Pilav

Tatlı: Diyet Tatlı

İFTAR MENÜSÜ 5

Salata: Havuç Salatası
Çorba : Ezogelin Çorbası

Anayemekler: Sarımsaklı Yahni

Arayemek: Bademli Pilav ve Komposto

Tatlı: Havuçlu Toplar

İFTAR MENÜSÜ 6

Salata: Yeşil Zeytinli Salata
Çorba : Şehriyeli Tavuk Çorbası

Anayemekler: Fırında Karnıbahar Böreği

Arayemek: Buhara Pilavı ve Hoşaf

Tatlı: Yalancı Tavuk Göğüsü

İFTAR MENÜSÜ 7

Salata: Cevizli Patlıcan Salatası
Çorba: Domatesli Telşeriyeli Çorba

Anayemekler: Susamlı Tavuk Pane

Arayemek: Maklube ve Hoşaf

Tatlı: Güllaç

İFTAR MENÜSÜ 8

Salata: Amerikan Salatası
Çorba: Çerkez Çorbası

Anayemek: Analı Kızlı

Arayemek: Kestaneli Pilav ve Yoğurt

Tatlı: Gül Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 9

Salata: Nar Ekşili Salata
Çorba: Kolay Çorba

Anayemek: Hamsi Buğlama

Arayemek: Sebzeli Bulgur Pilavı

Tatlı: Şam Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 10

Salata: Maydanoz Salatası

Çorba: Annenim Nefis Mercimek Çorbası

Anayemek: Palamut Kağıtta

Arayemek: Havuçlu Pilav

Tatlı: Revani

İFTAR MENÜSÜ 11

Salata: Kıvırcık Salatası
Çorba: Domates Çorbası ( Kaşarlı )

Anayemek: Etli Kurufasulye

Arayemek: Sade Pilav ve Yoğurt

Tatlı: Sütlaç


PATLICAN BEĞENDİ TARİFİ





İFTAR MENÜSÜ 12
Salata : Karışık Sebze Salatası

Çorba : Yoğurtlu Tutmaç

Anayemek : Karnıyarık

Arayemek : Arpa Şehiriye Pilavı ve Komposto

Tatlı : Etimek Tatlısı

SEBZE ÇORBASI

MALZEMELER:
10 bardak et suyu
2 soğan
1 kahve fincanı pirinç
1,5 çorba kaşığı un
1,5 çorba kaşığı yağ
1 patates
1 havuç
6- 7 dal kereviz
6- 7 kök ıspanak
6- 7 dal maydanoz
1 bardak süt
1 yumurta sarısı
Tuz

SEBZE ÇORBASI YAPILIŞI:
Sebzeler yıkanır; havuç, patates rendelenir; kereviz, ıspanak, maydanoz doğranır. Rendelenmiş soğanla yağ tencerede pembe olarak kavrulur. Un konur. Biraz daha karıştırılır. Hür Haber.com Hazırlanmış sebzeler, et suyu ve ayıklanıp yıkanmış pirinç konup iyice pişirilir. Tel süzgeçten kaşıkla bastırılarak geçirilir. Tuz atılır. Yumurta sarısı süt ile çarpılıp kaynayan çorbaya katılır; karıştırılıp hemen ateşten alınır. Afiyet olsun…

Günün Yemeği Ekşili Köfte (Bugün Ne Pişirsem) Güzel Yemek Tarifi . Bugün Ne Yemek Yapsam (13 Temmuz Pazar Günün Yemeği) Bugün Ne Pişirsem, Yemek Tarifleri. 13 Temmuz Pazar Ramazan ayının gelmesi ile beraber ev hanımlarının yemek telaşları bir hayli arttı. İftar saatleri yaklaşmasının ardından ev hanımları ne yemek yapsam diye düşünür oldular, sizler için hazırladığımız günlük yemek tariflerini okumanızı tavsiye ederiz. İftar Yemekleri. Günün Yemeği. Bugün Ne Pişirsem. Günün Yemeği. İftar Saatleri artık sıkıntı çekmemek için iftar menüsünü okuyup yapa bilirsiniz. Kolay Yemek Tarifleri. 13 Temmuz Pazar Yemek Tarifleri.

Erişteli Köfte Çorbası

Malzemeler
1 bardak erişte
150 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 adet yumurta
1 kase yoğurt
2 kaşık un
Tereyağı
Tuz

Yapılışı
Erişteyi kaynar suda yaklaşık 3, 5 bardak suda bir fiske tuz ile haşlayın. Bu arada kıymaya soğanı rendeleyin ama soğanın suyunu iyice alın. Az tuz ekleyip yoğurun, küçük köfteler yapıp tavada iyice kızartın. Haşlanmış erişteye 1 fincan kadar soğuk su ekleyin. Terbiyeyi bir kase yoğurt, yumurta sarısı ve un çırparak hazırlayın. Kaynar suyla kıvamını açın ve erişteye yavaş yavaş ilave edin, kaynayana kadar mutlaka karıştırın ki kesilmesin. Kaynayınca köfteyi atın ve en son kızarmış tereyağ ve tuz ilave edin. Afiyet olsun.

EKŞİLİ KÖFTE YEMEĞİ

Malzemeler
1/2 kg. orta yağlı kıyma
2 adet orta boy kuru soğan (yada 1 adet büyük)
1,5 çay bardağı pirinç
2 adet ince havuç
2 adet orta boy patates
4 çorba kaşığı sıvıyağ
3 su bardağı sıcak su
tuz, karabiber, kimyon
1 su bardağı un
Terbiyesi için:
1 adet limon
1 adet yumurta

Yapılışı
Soğanlar rendenin ince tarafı ile rendelenerek kıyma, yıkanmış pirinç, tuz ve baharatlarla birlikte özdeşleşene dek yoğrulur. Hazırlanan harçtan misket büyüklüğünde köfteler yuvarlanarak bir tepsiye dizilir ve üzerine un serpilir ve tepsi sallanarak hepsinin unlanması sağlanır. (bu aşamada köftelerinizi daha sonra yapmak üzere buzluğa kaldırabilirsiniz)
Patatesler kuşbaşı doğranır. Havuçlar halka şeklinde doğranır.

Tencereye yağ ilave edilir vedoğranmış havuçlar ve patates sıvıyağda sotelenir. Üzerine sıcak su dökülerek.
Her tarafı unlanmış köfteler iki avuç arasında nazikçe sallanarak fazla unları silkelenir ve teker teker tencereye atılır. Tüm köfteler tencereye atıldıktan sonra fazla zedelemeden karıştırılır ve ocağın altı kısılarak pişmeye bırakılır.
Bu arada bir limonun suyu yumurta ile çırpılarak terbiyesi hazırlanır.
Pişmeye yakın (piştiğini pirinçlerin şişmesinden anlayabilirsiniz) terbiyesinin üzerine yemeğin suyundan azar azar eklenerek yumurtanın beyazı katılaşmadan bir kase kadar karışım elde edilir. Karışım yavaş yavaş yemeğe ilave edilerek karıştırılır. 3-4 dakika daha kaynatılarak ocağın altı kapatılır.
Yağda yakılmış nane ile servis edilir.
Afiyet Olsun.

YOĞURT TATLISI

Malzemeler
4 yumurta
1,5 su bardağı yoğurt
4,5 su bardağı şeker (1 bardak hamura; 3,5 bardak şuruba)
1 su bardağı un
1 su bardağı ve + 2 çorba kaşığı ilave irmik
Yarım küçük paket margarin (65 gr.)
Yarım limon suyu
1 kahve kaşığı kabartma tozu

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YOĞURT TATLISI YAPILIŞI:

3,5 bardak şeker 3,5 bardak su ile kaynatılır. Köpüğü alınıp 1/4 limon suyu konur.
Yumurta sarıları, 1 bardak şeker, yoğurt, limon kabuğu rendesi, limon suyu, elenmiş un, irmik, erimiş yağ, kabartma tozu bir kasede karıştırılır. Yumurta akları bakır bir tencerede çarpılarak kar haline getirilir. Her ikisi birbirine karıştırılır.
Yağlanmış tepsiye boşaltılıp orta hararetli fırında 40- 50 dakika pişirilir.
Fırından çıkar çıkmaz şurup dökülüp kapak kapatılır. Hafif ateşte çevirerek şurup çektirilir.

 

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