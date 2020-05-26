26 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor?

26 Mayıs sokağa çıkma yasağının karar verilen son günü. 26 Mayıs günü bittikten sonra sokağa çıkma yasağı da bitmiş olacak. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde arefe günü itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 26 Mayıs salı günü saat 00.00'a kadar istisnalar hariç, 81 il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.Kısıtlamanın olduğu günler vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması bayramın son günü olan salı gecesi 00.00'da sona erecek.Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-26 Mayıs'ta ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT) açık olacak.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile bayramda market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00'kadar açık olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ve online satış yapan işletmeler kapalı olacak. Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerin sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapabilecek.Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Alınacak yeni kararlar masada olacak.Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak;Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.