Haber Tarihi: 25 Kasım 2024 19:44 - Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 19:44

26 Kasım: Yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil?

26 Kasım günü okulların tatil mi değil mi binlerce veli ve öğrenci tarafından merak ve araştırma konusu. Ülkenin genelinde soğuk havalardan kaynaklı öğrenciler tatil haberlerine gözünü dikti. Peki, bugün okullar tatil mi, var mı? 26 Kasım MEB okullar var mı yok mu?

26 Kasım: Yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil?
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AFAD'dan yurdun büyük bölümü için meteorolojik uyarı geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün itibarıyla 30 şehre "sarı", 20 şehre "turuncu", yarın ise 16 şehre "sarı", 13 şehre "turuncu" kodla yağış uyarısı verildiği belirtildi. Peki, yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullara kar tatili olacak?

26 KASIM: OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye hafta sonundan itibaren kar yağışının etkisi altına girdi. Ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı kentlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi.

KAYSERİ
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ilimiz merkezi ve tüm ilçeler dahil olmak üzere 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime (özel eğitim kurumları ve kurslar da dahil) 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli personellerden engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır" denildi.

ORDU
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 26 Kasım tarihinde 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Fatsa ilçemizin Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan, Ünye ilçemizin ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz, Erenyurt mahallelerinde bulunan resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca tamamen ve kısmen eğitim-öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

BAYBURT
Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari İzinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

KASTAMONU
Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkez ilçede kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Bölgemizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Merkez ilçemizde 26 Kasım Salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi" ifadelerine yer verildi.

ERZİNCAN
Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte izinli sayılacaktır" denildi.

BOLU
Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

SİVAS
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürecek yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.Şimşek, paylaşımında "Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam" ifadesini kullandı.

ADANA
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün eğitime ara verilen ilçede kar ve buzlanma ihtimalinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı 26 Kasım Salı günü de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
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