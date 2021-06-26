(26 Haziran Cumartesi) İbo Show sezon finali Star TV HD izle full

İBO SHOW SEZON FİNALİ İZLE CANLI TIKLAYIN







İbo Show 26 Haziran 2021 Cumartesi akşamı da saat 20:00'de StarTV'de 28. bölüm olarak yeni bölüm yayınlanacak.

İbo Show Cumartesi Saat

20:00

'de Star TV'de, programa bu hafta finali konukları asan Yılmaz, Hatice, Ömer Faruk Bostan, Şafak Sezer ve Ankaralı Turgut

İBO SHOW NEREDE ÇEKİLİYOR?



Star TV ekranlarında yayınlanan ve İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un nerede çekildiği belli oldu. İbo Show StarTV'nin İstanbul Maslak'ta Atatürk Oto Sanayi yakınındaki stüdyolarında çekiliyor.



İBO SHOW YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN NE ZAMAN



Cumartesi akşamı 26 Haziran saat 20:00'de yeni bölümüyle ekranlara gelen İBO Show konukları yeni bölümüyle televizyonda yayınlanacak. Cumartesi akşamları saat 20.00'da ekranlara gelen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Uzun bir aranın ardından İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu düzeldikten sonra İbrahim Tatlıses'in konuklarını ağırladığı İbo Show sezon finali konukları belli oldu.





Canlı yayın İbo Show İBO Show sezon finali izle hayranları Cumartesi akşamları ekran başına geçmeye devam ediyor. StarTV'de yayınlanan ve izleyenlerin keyifli anlar geçirdiği İbo Show finali yeni bölümüyle 26 Haziran Cumartesi akşam saat 20:00'de ekranlara geliyor. Hayranları İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show yeni bölüm izle son bölüm full olarak ekranlara çıkıyor. İbo Show finali 26 Haziran 2021 ile ilgili detaylar ile birlikte merak edilenler haberimizde.İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show yeni bölüm izle, İbo Show canlı yayın izle, İbo Show kesintisiz son bölüm full, Yeni bölüm son İbo Show yayın canlı izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.Programın ilk bölümünde konuklar Şafak Sezer, Kutsi ve Deniz Seki'ydi. Ancak bu isimler tesadüfi olarak çağrılmadı. İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı 20 Mart 2011 yılında son konukları Deniz Seki ve Kutsi olmuştu. Elbisesi ve şarkılarıyla geceye damga vuran Sibel Can sosyal medyaya damga vurdu.Milyonların özlediği 'İbo Show' 9 yıllık aradan sonra yeniden yayında.. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. İlk bölümün konukları Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş.