26 dakikanın röntgeni: 1 kişi fazla bile olmadı!

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken 90 dakikanın tamamında sergilediği oyun kadar rakibinin 1 kişi eksik kaldığı uzatmalarla birlikte son 26 dakikadaki performansı eleştiri konusu oldu.



Aytemiz Alanyaspor'da Juanfran, 72. dakikada Ryan Babel'e yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



TORRENT'İN İLK HAMLESİ 10 DAKİKA SONRA



Bu kart sonrası Domenec Torrent, ilk hamlesini 82. dakikada yaptı. Emre Kılınç, Cicaldau ve Taylan yerine Morutan, Feghouli ve Pulgar girdi. 87'de Babel yerine Halil, 90'da Kerem yerine Arda Turan oyuna girdi.



1 KİŞİ FAZLA AMA SADECE 1 ŞUT



Galatasaray, toplam 26 dakika rakibinden 1 kişi fazla oynamasına karşın ikinci yarıdaki tek şutunu da 90+5. dakikada Sofiane Feghouli ile attı ancak galibiyet golünü bulamadı.



SON 26 DAKİKADA NE OLDU?



Galatasaray, 1 kişi fazla oynadığı bölümde topla oynamada %53'e %47'lik üstünlük sağladı.



Son 26 dakikalık bölümde oyunun %20'si Alanyaspor yarı alanında geçerken, %48'i orta sahada, %32'si ise Galatasaray 3. bölgesinde geçti.



Galatasaray, Feghouli ile ceza sahası dışından 1 isabetli şut çekti. Aytemiz Alanyaspor ise Joao Novais ile83, 90+1 ve 90+4'te 3 isabetsiz şut ile şansını denerken, Davidson ile 77. dakikada net bir fırsattan faydalanamadı.



Sarı kırmızılılar, oyun kontrolünü Alanyaspor'dan almakta zorlanırken organize bir atak üretememesi de tepki çekti.





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