26 Aralık Galatasaray transfer haberleri, Galatasaray'da son dakika gelişmeleri



Lionel Carole sürprizi!



Sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzaladığı basın toplantısında Lionel Carole hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, Sevilla'da kiralık oynayan Fransız futbolcunun geri dönmesini istediğini söylemişti. Sezon sonuna dek İspanyol ekibiyle kiralık sözleşmesi bulunan oyuncuyla ilgili Sevilla, tam da Terim'in kendisini istediği dönemde flaş bir karar aldı. Sezonun sonunu beklemeyecek olan İspanyol ekibi, oyuncunun sözleşmesini feshederek devre arasında Carole'ü Galatasaray'a göndermeye karar verdi.



GUİLHERME GELİYOR



Brezilya'nın Corinthians ekibinde forma giyen sol bek Guilherme Arana ve kulübüyle her konuda anlaşan ve önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak olan Sevilla, bu transferi gerçekleştirmesiyle zaten fazla forma şansı bulamayan Galatasaraylı futbolcuyu gözden çıkardı.



Terim'in ihtiyaç duyduğu dönemde gerçekleşen önemli gelişme, sarı-kırmızılı camiada yüzleri güldürdü. Sevilla'da 5'i lig olmak üzere 9 maçta forma giyen Carole, sezon başında Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıkmıştı.



Fatih Terim'i tekrar takımın patronu yapan Dursun Özbek yönetimi bombaları birbiri ardına patlatmaya hazırlanıyor.



Yönetim, UEFA Kupası'nın efsane kadrosunun demirbaşlarından Claudio Taffarel'i de geri getirmek için düğmeye bastı.



Taffarel'in, Terim'in son döneminde olduğu gibi kaleci antrenörü olarak görev yapması planlanıyor.



Brezilyalı çalıştırıcı, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev yapmış, Fernando Muslera'nın üst düzey performansında önemli rol oynamıştı.



Galatasaray'daki son dönemlerinde Brezilya Milli Takımı'nda da görev yapmaya başlayan Taffarel, Temmuz 2016'da Sarı-Kırmızılı kulüple bağlarını kopararak sadece Brezilya Milli Takımı için mesai yapmaya başlamıştı.



Sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzaladığı basın toplantısında Lionel Carole hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, Sevilla'da kiralık oynayan Fransız futbolcunun geri dönmesini istediğini söylemişti. Sezon sonuna dek İspanyol ekibiyle kiralık sözleşmesi bulunan oyuncuyla ilgili Sevilla, tam da Terim'in kendisini istediği dönemde flaş bir karar aldı. Sezonun sonunu beklemeyecek olan İspanyol ekibi, oyuncunun sözleşmesini feshederek devre arasında Carole'ü Galatasaray'a göndermeye karar verdi.Brezilya'nın Corinthians ekibinde forma giyen sol bek Guilherme Arana ve kulübüyle her konuda anlaşan ve önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak olan Sevilla, bu transferi gerçekleştirmesiyle zaten fazla forma şansı bulamayan Galatasaraylı futbolcuyu gözden çıkardı.Terim'in ihtiyaç duyduğu dönemde gerçekleşen önemli gelişme, sarı-kırmızılı camiada yüzleri güldürdü. Sevilla'da 5'i lig olmak üzere 9 maçta forma giyen Carole, sezon başında Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıkmıştı.Fatih Terim'i tekrar takımın patronu yapan Dursun Özbek yönetimi bombaları birbiri ardına patlatmaya hazırlanıyor.Yönetim, UEFA Kupası'nın efsane kadrosunun demirbaşlarından Claudio Taffarel'i de geri getirmek için düğmeye bastı.Taffarel'in, Terim'in son döneminde olduğu gibi kaleci antrenörü olarak görev yapması planlanıyor.Brezilyalı çalıştırıcı, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev yapmış, Fernando Muslera'nın üst düzey performansında önemli rol oynamıştı.Galatasaray'daki son dönemlerinde Brezilya Milli Takımı'nda da görev yapmaya başlayan Taffarel, Temmuz 2016'da Sarı-Kırmızılı kulüple bağlarını kopararak sadece Brezilya Milli Takımı için mesai yapmaya başlamıştı.

Sezonun ilk devresinin tamamlanmasıyla bitmesiyle birlikte Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Peki 26 Aralık'ta hangi oyuncular ile görüşülüyor. Galatasaray'ın transfer listesinde hangi isimler var. İşte günün öne çıkan transfer haberleriGalatasaray'da devre arasında transferi yönetecek olan teknik direktör Fatih Terim, transfer için, yakın arkadaşı olan birçok teknik adamdan yardım isteyecek.Göztepe galibiyetiyle ara döneme moralli giren sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam, başta yakın arkadaşı Manchester United'ın dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho birçok isimden destek alacak. Terim'in, Manchester United'ın başında olan Portekizli teknik adamla görüşüp, fikrini soracak.Fatih Hoca'nın Mourinho ile görüşecek olması akıllara sol bek için İngiliz ekibinin gözden çıkardığı Luke Shaw'u getirdi. Terim'in, 22 yaşındaki sol bek için yakın dostundan yardımcı olmasını isteyebileceği öğrenildi. Manchester United 37.5 milyon euro bonservisle Southampton'dan aldığı İngiliz futbolcu bu sezon yeterli şansı bulamadığı gibi gözden iyice düştü.Diğer taraftan yine Terim'in ikili ilişkileri ile transferde başka isimlerin transferi için de düğmeye bastığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın İtalya, Almanya ve Brezilya gibi ülkelerdeki dostlarını Galatasaray'ın menfaati için devreye sokarak çalışmalarda bulanacağı bildirildi. Böylece Fatih Terim, ikinci yarı hazırlıkları başlayıncaya kadar bu konuda mesai harcayacak.4: Dört sezon önce 37.5 milyon euro bonservis bedeli ile Southampton'dan, Manchester United'a gelen Luke Shaw 52 maçta şans buldu. Rakip kalelere gol göndermeyi başaramayan yıldız futbolcu, 2 asist yaptı.Belhanda'nın performansından memnun kalmayan Terim oyuncuyu ikinci yarıda kenara alırken dün Ukrayna basınında dikkat çeken bir iddia yayınlandı.Dinamo Kiev ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Denys Garmash'ın, Galatasaray'ın listesinde olduğu iddia edildi. 27 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyu, Fenerbahçe'nin de izlediği ve Ocak ayında Ukraynalı futbolcunun transferi için harekete geçecekleri iddia edildi..Devre arasında öncelikle sol bek ve 8 numara transferi isteyen Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında Austria Wien'de forma giyen Raphael Holzhauser'in olduğu öne sürülüyorAra transfer döneminde en az 2 takviye yapmak isteyen Fatih Terim'in listesi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Öncelikle son bek ve orta saha rotasyonuna kalite getirecek bir 8 numara üzerinde duran tecrübeli hocanın, Austria Wien'li Raphael Holzhauser'i gündemine aldığı belirlendi.Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun maliyetinin oldukça uygun olduğu belirtiliyor. Bu sezon Austria Wien formasıyla 30 resmi maçka 9 gol ve 10 asistlik harika bir performans sergileyen Holzhauser birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda.1.93 boyundaki solak futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlanması bekleniyor. Yönetim bu transfer için 2-3 milyon Euro arasında bir rakamı gözden çıkardı.Cimbom'un yeni hocası Fatih Terim, "Galatasaray nasıl solbeksiz oynar" diyerek şaşkınlığını gizleyemezken açığın kapatılması için düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılı ekibin, sezon sonunda serbest kalacak olan Gençlerbirliği'nden Uğur Çiftçi'yi gündemine aldığı bildirildi. Başkan Özbek'in, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ile görüşeceği öğrenildi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçı sonrasında transfer kararlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.Fatih Terim, Ocak ayında gelenler ve gidenler olacaklarına vurgu yaparken "Bir, iki eksik var, zaten benden önce de harekete geçmişler. Ancak kulübü sıkıntıya sokmayacağız. Tüm arkadaşlıklarımızı ve kredimizi kullanacağız." dedi.Açıklamalarına devam eden Terim, "Bazılarını göndereceğiz, bazılarını yeni alacağız. Bunları çabuk yapmalıyız. Genç takıma göndermektense, parlatarak göndermekte yarar var. Hakan Balta kadroda olsaydı, oynayacaktı. De Jong'u da aldım. Kendi malınızı kötüleyemezsiniz, veririz, vermeyiz bakacağız." diye konuştu.Sabri Sarıoğlu'nun gönderilmesinin hata olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam "Açıkçası takımda olsaydım, Sabri Sarıoğlu'nu göndermezdim. Büyük camialar sembolleriyle ayakta durur. Ben oynattığım için değil, Sabri buna layık bir çocuk." ifadelerini kullandı.