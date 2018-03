26 Aralık Fenerbahçe transfer haberleri, Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri

Sezonun ilk devresinin tamamlanmasıyla bitmesiyle birlikte Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Peki 26 Aralık itibariyle hangi oyuncular ile görüşülüyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde hangi isimler var. İşte günün öne çıkan transfer haberleriSüper Lig'in ilk yarısını zirvenin 3 puan gerisinde bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları öncesi Robin Van Persie sorunu gündemde duruyor.Takım içerisinde çözülemeyen Van Persie'nin durumu artık can sıkıcı bir noktaya ulaştı. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı-lacivertliler, bu nedenle makul bir teklife Hollandalı yıldızı elden çıkarmak istiyor. Ancak yaklaşık 4 aydır resmi maça çıkmayan, fizik olarak gerileyen ve sakatlık konusunda güven vermeyen tecrübeli forvet, sabırları taşırıyor.İkinci yarıda kadroda düşünülmeyen ve ayda 400 bin euro maaş alan 34 yaşındaki oyuncunun en ufak maddi konularda bile sıkıntı çıkarması rahatsızlık veriyor. Evindeki harcamaları ya da genel konularda yaptığı harcamalarda küçücük farkları bile talep ettiği belirtilen Van Persie'nin bu hareketlerinin profesyonellikten uzak olduğu görüşü öne çıkıyor. Fenerbahçe'ye sahada bir gram katkı sağlamayan, iş paraya gelince 2-3 bin dolarlık faturaları tahsil etmek için kulübün kapısını aşındıran Hollandalı yıldızın kulüpten gitmesini herkes dört gözle beklemeye başladı.Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda Bursaspor'dan transfer ettiği Ozan Tufan sarı-lacivertli formayla beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. Büyük umutlarla transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla forma şansı bulamıyor.Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor ile oynanan ve 1-1 biten müsabaka sonrasında Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı kızağa çekmişti. Bu maç sonrası pek forma şansı bulamayan genç orta sahanın İspanyolca dersleri alması bir İspanyol ekibine transfer olacağı iddialarını arttırdı.Milli futbolcunun devre arasında İspanya ekibi Deportivo'ya imza atacağı belirtiliyor.Golcülerinden verim alamayan Kanarya, 36'lık forveti bir süredir ilgileniyor. Dünyanın dört bir yanından istenen Eto'o'nun tercihi ise FenerbahçeSarı-lacivertliler bu sezon belki gol yollarında sıkıntı yaşamıyor ancak bunu daha çok orta saha ve defans oyuncularına borçlu. Hücum hattını henüz devreye sokamayan Kanarya, sorunu transferle çözmeye kararlı. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmayı düşündüğü isim ise Samuel Eto'o... Antalyaspor'da eski başkan Ali Şafak Öztürk'le yakın bağı olan Kamerunlu yıldız, seçim kararı sonrası ayrılığı kafasına koymuştu. Eto'o'nun kariyerine hangi takımda devam edeceği Afrika basınının da ilgisini çekiyor. Abidjantv'nin haberine göre Kamerunlu yıldızın rotası Fenerbahçe olacak.Afrika basınında yer alan haberde Samuel Eto'o'ya dünyanın dört bir yanından teklif geldiği vurgulandı. 36 yaşındaki oyuncu, yıldızının parladığı Mallorca'nun ilgisine olumlu yaklaşıyor ancak hala daha üst düzey performans sergileyebileceğini de düşünüyor. Bu sebeple Mallorca'yı geri planda tutuyor. ABD ve Çin'den gelen astronomik tekliflere de bu sebeple 'evet' demiyor. Abidjantv'nin haberde paylaştığı detaylara göre Eto'o'nun aklı Fenerbahçe'de. Tecrübeli forvetin, devre arasında Antalyaspor'dan ayrılacağı ve rotasının Fenerbahçe olacağı kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetimle Eto'o arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim ortaya çıktı. Zenit'te forma giyen asıl mevkisi sol bek olan ancak stoperde ve ön liberoda da forma giyebilen 30 yaşındaki Domenico Criscito'yu Sarı- Lacivertliler'in kadrosuna dahil etmek istediği öğrenildi. Criscito'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.Crıscıto'nun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Fenerbahçe çok cüzi bir bedelle İtalyan futbolcuyu kadrosuna katma şansına sahip. Criscito'yu Inter ve Bologna da istiyor ama F.Bahçe bir adım önde.F.Bahçe'nin bu transferde daha şanslı olmasının sebebi ise Zenit ile olan iyi ilişkiler... Giuliano ve Neto bu takımdan transfer edilmişti. Daha öncesinde de Bruno Alves yine Zenit'in oyuncusuydu.30 yaşında ve 1.83 boyunda olan Criscito'yu Zenit 2011 yılında 15 milyon Euro bedelle transfer etmişti. 22 kez İtalya A Milli, 26 kez de U21 forması giyen Criscito son derece tecrübeli bir isim..Aykut Kocaman'ın Osmanlı maçı sonrası kızağa çektiği Ozan Tufan, ocakta büyük ihtimalle İspanya'nın yolunu tutacak. İspanyolca dersleri alan milli futbolcunun Deportivo'ya imza atacağı, pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Ozan'ın kiralık mı yoksa bonservisi ile mi gideceği netleşmedi.Konya'da devrenin son maçına çıkan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği resmi olarak başladı... Yeni yıl öncesinde asbaşkanlar Ali Yıldırım ve Önder Fırat, Brezilya'ya gidecek. İki yönetici, daha önce isimleri belirlenen sol bek ve 8 numaralar için kulüpleriyle birer görüşme gerçekleştirilecek. İlk aday, Coritiba ile sözleşme 31 Aralık 2017 itibariyle dolacak olan sol bek Thiago Carleto... Yeşil-beyazlı formayla sezonu 2 gol-9 asistle tamamlayan 28 yaşındaki oyuncu ile son bir görüşme daha gerçekleştirilecek.8 numara için Aykut Kocaman'ın özel isteği Gremio'dan Arthur Henrique... Fakat Libertadores'i kazanan Brezilya ekibinden 21 yaşındaki yıldızı koparmak mucizelere bağlı. Barcelona'nın da istediği Arthur için Gremio ile de bir görüşme yapılacak, şartlar zorlanacak. Arth ur'un alternatifi ise Fluminense'den Marcus Wendel... Sezonu 6 gol ve 2 asistle tamamlayıp 90.9 gibi çok yüksek bir pas ortalaması ile yakalayan 20 yaşındaki yıldız adayı için de şartlar sonuna kadar zorlanacak. Wendel'i isteyen takımlar arasında ise PSG ve Porto da bulunuyor. HEDEF 4 OCAK TARİHİFırat ve Yıldırım'ın yeni yıla Brezilya'da girecek. Fenerbahçe yönetimi, 4 Ocak'ta başlayacak devre arası kampına en az iki ismi yetiştirmeye çalışacak.Kariye rinin çoğu kiralık geçen Carleto 1 Ocak'tan itibaren serbest oyuncu. Peşinde birçok kulüp var ve Aykut Kocaman'ın sol bekteki önceliklerinden.Greimo ile sözleşmesi 31 Aralık 2019'da bitecek olan Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, orta sahanın merkezinde iki yönlü olarak görev alan bir isim. 2 kez Brezilya Milli Takımı'na davet edilip forma şansı bulamayan 21 yaşındaki futbolcu, Barça'nın yanı sıra Manchester United'ın da yakın takibinde. Skora çok fazla katkı yapmamasına rağmen (40 maçta 1 gol- 1asist) takımının beyni olan Arthur, ayaklarına son derece hakim ve pas yeteneği oldukça gelişmiş komple bir yıldız.Wende l'in Fluminense ili 2 yıllık daha kontratı var. Tam bir pas ustası ve sağ ayağını çok etkili kullanıyor. Henüz 20 yaşında ve büyük gelecek vadeden bir isim..Fenerbahçe'de kadrodaki sakat ve cezalılara rağmen yedek kulübesinde oturan ve süre alamayan Ozan Tufan'ın devre arasında elden çıkarılabileceği iddia edildi.Genç futbolcu, uzun süredir ilk 11'e giremiyordu. Josef de Souza, daha önce yaptığı açıklamada 'Ozan'ı eleştirmek için söylemiyorum ama Mehmet Topal'la birlikte orta sahada savunma anlamında daha iyi olduk' demişti.1-1 biten Konya maçının ardında Kocaman yaptığı açıklamada 'Ozan'ın yerine Oğuz'un oynaması bizim iç meselemiz. Bir kararlar veriliyor, doğru oluyor, yanlış oluyor ama bu bizim iç meselemiz. Kamuoyuna da her şeyin açıklanması gerekmiyor.' demişti.ile ismi anılan, transfer iddiaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Geçtiğimiz günlerde menajerinin, Pastore'nin ayrılacağını ima etmesine karşın Arjantinli yıldız kafaları karıştıran bir açıklama yaptı.Fransa basınına konuşan Pastore, "Takım arkadaşlarıma veda ettiğim doğru değil. Ben her zaman bu kulüpte oynamayı ve elimden geleni yapmaya çalıştım. Halen 1.5 yıllık sözleşmem bulunuyor. Daha çok oynamak istediğim doğru ancak buna teknik direktör karar verir. Daha fazla oynamak için çalışmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.Inter'de oynayabileceğini dile getiren Pastore, "Menajerim ile Inter görüşmüştü. PSG'den ayrılmaya karar verirsem, İtalya'ya dönmek isterim. Özellikle Inter'de oynamayı tercih ederim" dedi.PSG'nin Caen ile oynadığı maç öncesinde açıklama yapan Pastore'nin menajeri, Marcelo Simonian, "Caen maçı, Javier Pastore'nin PSG formasıyla son maçı olabilir" ifadelerini kullanmıştı.Palermo'dan 2011 yılında 42 milyon euro transfer olan 28 yaşındaki Pastore, bu sezon 17 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.