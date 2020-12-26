26 Aralık Cumartesi Sen Çal Kapımı 24. bölüm yeni bölüm FOX TV HD izle, Canlı yayın Sen Çal Kapımı full izle link

26 Aralık Cumartesi 24. bölüm youtube tek parça full canlı yayın en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Başrollerinde Kerem Bursin ile Hander Erçel'in oynadığı sen çal kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Dizinin her sahnesi merakla bekleniyor ve yeni bölüm fragmanı yayınlanması ile heyecan yaratmış durumda. Sen Çal Kapımı yeni fragmanı hayranları arasında FOX'ta yayınlanan dizinin yeni fragmanında neler var? Sen çal kapını yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde... 26 Aralık Cumartesi Sen Çal Kapımı canlı izle dizisi FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı youtube tek parça full son bölüm arayanların imdadına yetişiyor.

26 Aralık 2020 09:41
26 Aralık Cumartesi Sen Çal Kapımı 24. bölüm yeni bölüm FOX TV HD izle, Canlı yayın Sen Çal Kapımı full izle link
Yeni bölüm Sen Çal Kapımı izlemek isteyen izleyiciler merakla bekliyor. Sen cal kapımı dizi yeni bölüm yayınlandıktan sonra gözler bir sonraki yani sen çal kapımı yeni bölüm tanıtımına çevrilmişti. Bir sonraki bölümde ne olacağını merak eden Hander Erçel ve Kerem Bursin hayranları birbirleri ile yeni bölümü beklemenin heyecanını yaşıyor. Son yayınlanan bölüm ve yeni yayınlanacak bölüm FOX'ta yayınlanan dizinin geniş bir hayran kitlesi tarafından izlendiğini gösteriyor.
Sen çal kapımı dizisinin son yayınlanan bölümünü izlemek isteyenler ile birlikte yeni bölüm tanıtımını da oldukça merak etti.

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SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMAN TANITIM, SEN ÇAL KAPIMI 24. BÖLÜM İZLE

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM, SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM İZLE

Sen Çal Kapımı yayınlanan son bölümü izleyiciler tarafından tekrar izleniyor. Tek parça full izle Sen Çal Kapımı olarak arama yapanların aradıkları youtube üzerinden izlenebiliyor.

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın Sen Çal Kapımı 24. bölüm teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Sen çal kapımı diğer oyuncuları Neslihan Yeldan, Bİge Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anil İlter, Melisa Döngel, Çağri Çitanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelloğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger, Ahmet Mark Somers, İlkyaz Arslan.

SEN ÇAL KAPIMI TEKNİK EKİP

Künye

Tür: Romantik Komedi
Yapim Şirketi: Mf Yapım
Yapimci: Asena Bülbüloğlu
Genel Koordinatör: Nevin Ayaz
Yönetmen: Yusuf Pirhasan
Senaryo: Ayşe Üner Kutlu
Uygulayici Yapımcı: Zeynep Bilgiç
Müzİsyen: Aytekin Ataş
Görüntü Yönetmeni: İlker Erdoğan&Özgür Demİr
Sanat Yönetmeni: Serkan Özer
Styling (Stil Danişmani) : Nesrin Ayaz
Hande Erçel Styling (Stil Danışmanı): Nilay Koçak Meral
Kostüm Sorumlusu: Venhar Kömür



SEN ÇAL KAPIMI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kerem Bursin ve Hander Erçel'in oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi 24. bölüme kadar İstanbul'da çekildi. İstanbul'un boğaz bölümünde çekilen Sen Çal Kapımı İstanbul'da çekimleri devam ediyor.

SEN ÇAL KAPIMI TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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