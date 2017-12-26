26 Aralık Beşiktaş transfer haberleri, Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri

Sezonun ilk devresinin tamamlanmasıyla bitmesiyle birlikte Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı. Peki hangi oyuncular ile görüşülüyor. Beşiktaş'ın 26 Aralık transfer listesinde hangi isimler var. İşte günün öne çıkan transfer haberleriSezonun ikinci yarısında üç kulvarda zirve mücadelesi verecek olan Beşiktaş, Manchester United'ın Belçikalı orta sahası Marouane Fellaini'yi renklerine bağlamak için harekete geçti.Önceki gün İngiltere'ye giden Başkan Fikret Orman hem bu oyuncunun menajeri hem de Manchester United Yönetimi ile bir görüşme yaptı. İstanbul'a geç saatlerde dönen Orman bir kaç gün içerisinde Teknik Direktör Şenol Güneş ile buluşarak, transfer çalışmalarına son şeklini verecek.Fellaini dışında Hatem Ben Arfa'yı bedelsiz almak ve Milan'dan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu kiralama seçeneğini de dosyasında bulunduran Fikret Orman önce Cenk Tosun'u yüksek bir bonservis bedeliyle göndermeye çalışacak. Everton, Newcastle United ve Cyrstal Palace gibi İngiliz takımların ilgilendiği Cenk için Beşiktaş Yönetimi en az 25 milyon euro gibi bir bonservis bedelini kasasına koymayı hedefliyor.Demba Ba ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar ayrıca bir yabancı golcü için daha çalışma yapacak. Şampiyonluk yarışında yer almak için transferde ciddi hamleler yapacak olan Fikret Orman çıkacağı tatil sonrası çalış malara yeniden başlayacak.12: Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2018'de bitecek olan Belçikalı orta saha Marouane Fellaini bu sezon 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 12 resmi maçta forma giyerken 4 gol attı.Atiba Hutchinson'a ülkesi Kanada'dan talip çıktı. Montreal Impact kulübü, tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak istiyor.MLS'de yer alan Montreal Impact'in Atiba'yı renklerine bağlamayı çok istediği belirtildi. Defansif orta saha eksiği olan Kanada kulübünün bu açığı Atiba doldurmaya çalışacağı ifade edildi.Deneyimli oyuncunun futbola ülkesinde veda etme hayalinin transfer için avantaj teşkil edebileceği de kaydedildi.Beşiktaş'ta Demba Ba ismi yeniden transfer listesinin üst sıralarında yerini almayı başardı.Başkan Fikret Orman, Senegalli forvet için, "Demba Ba bizim evladımız. Gelmesini isterim ama sakatlık durumu nedir bilmiyorum. Ona bakmak lazım" şeklinde konuştu.Çin kulübü SH Shenhua ile görüşen Demba Ba'nın alacaklarından vazgeçtiği ve Beşiktaş'a gelmek için sabırsızlandığı öğrenildi.Siyah beyazlı takım ile görüşme gerçekleştiren Demba Ba, twitter hesabında konumunu da 'BEŞİKTAŞ JK' olarak güncelledi. Anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.Avrupa'nın devlerinin yakın takibe aldığı Cenk Tosun'a, İngiliz kulübü Everton'dan da teklif geldi. Rooney'in formasını giydiği mavi-beyazlılar 20 milyon euro'yu gözden çıkardıCenk Tosun, İngiliz takımlarının gündeminden düşmüyor. Beşiktaş'ın golcü oyuncusu için son teklif İngiltere Premier League ekiplerinden Everton'dan geldi. Siyah-beyazlı kulüp ile temasa geçen İngiliz kulübü, Cenk Tosun için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı.Beşiktaş'a teklifi ileten Everton yetkilileri Beşiktaş yönetiminin yanıtını bekliyor. Kariyerine İngiliz ekibinde devam etmeye sıcak bakan Cenk, kulüplerin anlaşması halinde ocak ayında Everton'a transfer olacak.Sezon başında Cenk için Beşiktaş ile temasa geçen Premier Lig ekipleri Newcastle United ve Crystal Palace, siyah-beyazlı ekiple anlaşma sağlayamamıştı.Cenk Tosun, bu sezon forma giydiği 23 maçta 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Cenk'in satılması durumunda Zlatan Ibrahimovic'i kadroya katmak istediği iddia edildi.A Spor'da konu hakkında açıklama yapan Erman Toroğlu, "Fikret Orman demiş ki, Cenk'i iyi paraya satarsam, Ibrahimovic'i getireceğim demiş. Bunun geldiği yer, iyi bir yer. Gaz mı, balon mu, bilemem" ifadelerini kullandı.Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve sakatlıktan yeni kurtulan 36 yaşındaki Ibrahimovic, bu sezon 6 maçta 1 gol attı.Erman Toroğlu'nun bu iddiasının hemen ardından çok sayıda Beşiktaş taraftarı, Zlatan Ibrahimovic'in son paylaşımının altına 'Come to Beşiktaş' yorumlarını yazmaya başladı.Arda Turan, Beşiktaş'a mı geliyor? Barcelona'dan Ocak ayında ayrılacağı menajeri Ahmet Bulut tarafından net şekilde açıklanan Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları son günlerde ciddi şekilde konuşulurken, Pazar akşamı yapılan sosyal medya paylaşımları gündeme damga vurdu.Kısa bir süre önce Beşiktaş taraftarları, Arda Turan'a sosyal medya hesabı üzerinden 'Come to Beşiktaş' çağrısı yapmıştı. Bu gelişmenin ardından Galatasaraylı kimliğiyle bilinen Arda Turan'ın Beşiktaş gelme ihtimalinin taraftarlar tarafından da kabul edildiği konuşulmaya başlanmıştı.Beşiktaş'a gelmek istediğini bir kaç ay önce Başkan Fikret Orman'a ileten milli oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş'ten olumlu görüş alan transfer komitesi Barcelona'ya Arda'yı kendilerine bedelsiz kiralayıp kiralamayacaklarını sordu. İspanyol kulübünün cevabını yakın bir zamanda vermesi beklenirken Arda Turan kanadında da ilginç gelişmeler de yaşandı. Türkiye'de bulunan Arda bu gece yakın arkadaşları ve bazı futbolcular ile yemekte bir araya geldi.İstanbul'da olan Arda Turan'ın Beşiktaşlılarla buluşması gündeme bomba gibi düştü. Arda Turan ve Tolga Zengin, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafı paylaşarak, transfer söylentilerinin tavan yaptığı bugünlerde akıllara soru işareti düşürdüler. Arda Turan ile Tolga Zengin'in bu paylaşımı sonrası başta sosyal medya olmak üzere, Barcelona'dan ayrılacak milli futbolcunun, siyah-beyazlı takıma gelip gelmeyeceği daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.Bu arada Arda Turan'a yakınlığıyla bilinen Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin de milli futbolcuyla ilgili paylaşım yaparak, bu transferin gerçekleşmesini istediğini dile getirdi.Gece yaşanan bu fotoğraf paylaşmaları Beşiktaşlıları oldukça heyecanlandırırken Arda Turan'ın kısa bir süre içinde Siyah Beyazlı takıma imza atacağı şeklinde yorumlandı. Barcelona kulübü Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi durumunda Arda sezon sonunda satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralanacak.ARDA TURAN'IN PAYLAŞIMIOĞULCAN ENGİN'İN PAYLAŞIMI