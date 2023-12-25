26 Aralık 2023: Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

Yarın Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.

Batı Karadeniz'in doğusunda ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 25 Aralık Pazartesi günü ise etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Artvin'in kuzey iç kesimlerinde Arhavi'nin iç kesimleri, Murgul, Borçka'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından kar yağışı ve lodos beklediği bölgeleri açıkladı.

Şen paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Bugün batı ve kuzeyde sabah Lodos kuvvetli.

Kuzey ve doğuda yağış var. Yağışlar Tunceli, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevresinde karla karışık yağmur ve kar; Diyarbakır, Mardin, Siirt de yağmur etkili.

Akşam Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar.

Bugün akşam üstü İstanbulda sağanak yağmur var. Lodos kuvvetli, sıcaklık 13 C°. Pazardan itibaren 3-4 gün yağış yok. Sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak.

Önümüzdeki 3-4 gün Doğu Anadolu'nun dışında sıcaklıklar ortalamanın 4-5 derece üzerine çıkacak, yağış yok.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin bugün çok bulutlu kuzey ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç, kuzey ve batı kesimlerde yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgârın, Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM İstanbul için fırtına uyarısı yaptı. AKOM verilerine göre rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi beklendiği kaydedildi.

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da rüzgârın cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı da tahmin edilmektedir. Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Yarın okullar tatil mi? Öğrenciler tarafından 26 Aralık günü kar tatili olan iller hangileri sorusunun detaylarını merak ediyor. Soğuk havanın etkili olduğu yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji'den 3 kent için kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu şehirlerde öğrenciler kar tatili haberi için gözünü valilikten gelecek açıklamalarına çevirdi. Peki, "yarın okullar tatil mi? 25 Aralık okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı?" İşte 25 Aralık yarın kar tatili olan il ve ilçeler listesi...26 Aralık 2023 tarihinde okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji'nin bazı bölgeler için yağışlı hava tahminleri yapıldığı belirtilmiş olsa da, ülke genelinde Valilik ve Kaymakamlıklardan resmi bir kar tatili açıklaması yapılmamıştır. Bu nedenle, 26 Aralık 2023 tarihinde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda bilgi bulunmamaktadır.Gelişmeleri takip ederek resmi açıklamaları kontrol etmeniz önerilir.