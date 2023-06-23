26-27 HAZİRAN TATİL Mİ, PAZARTESİ TATİL Mİ 2023 | Bankalar, PTT, Kargolar, Eczane, Hastane, Noter Açık Mı?

Resmi tatil günlerinde kamu kurumları başta olmak üzere, hastaneler, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, özel ve kamu kurumları kapalı oluyor. Diyanet tarafından açıklanan Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı resmi tatil olmaktadır. Dini günlerden bir gün öncesi arefe günü olurken yarım gün tatildir. Kurban Bayramı tatili bu yıl 9 gün sürecek. Bayram öncesinde olan 26-27 Haziran günleri bayram tatiline dahil edildi. Peki 26-27 Haziran resmi tatil mi? 26-27 Haziran bankalar, hastaneler, kargo firmaları açık mı, kapalı mı olacak? İşte, konuyla ilgili bilgiler…Kurban Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.26-27 Haziran resmi tatil değildir. Özel sektör çalışanları ise 26 Haziran Pazartesi tam gün, 27 Haziran Salı günü yarım gün (arife olduğu için) çalışacaklar. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili 27 Haziran Salı öğlen başlayacak, 1 Temmuz Cumartesi günü son bulacak; toplamda 5.5 gün tatil yapacaklarİdari izin yalnızca kamu çalışanlarını kapsarken, özel sektör bankaları bu kapsama dahil değildir. Bankalar, Borsa İstanbul'un çalışma prensibine uyum sağladıkları için Borsa İstanbul'un çalışma durumunu temel alırlar. Bu nedenle bankaların, 26-27 Haziran tarihlerinde açık olması bekleniyor. Borsa İstanbul, geçmiş idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş ve sadece resmi tatil günlerinde kapalı olmuştur.Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil sadece memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde kargolar çalışacaktır. Ancak 27 Haziran Salı günü arefe olduğundan yarım gün tatil olmaktadır.Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde PTT ve postaneler açık olmayacaktır.Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil sadece memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde eczaneler açık olacaktır. Ancak 27 Haziran Salı günü arefe olduğundan yarım gün tatil olmaktadır. Bu nedenle arefe günü öğlede sonra, 3 Temmuz Pazartesi gününe dek yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde hastaneler açık olmayacaktır.Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde noterler açık olmayacaktır. Ancak bayam tatili boyunca nöbetçi noterler hizmet verecektir.Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde adliyeler açık olmayacaktır. Ancak bayam tatili boyunca nöbetçi adliyeler hizmet verecektir.