Haber Tarihi: 23 Haziran 2023 12:07 - Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 12:07

26-27 HAZİRAN TATİL Mİ, PAZARTESİ TATİL Mİ 2023 | Bankalar, PTT, Kargolar, Eczane, Hastane, Noter Açık Mı?

26-27 haziran tatil mi, pazartesi tatil mi 2023 | Bankalar, PTT, kargolar, eczane, hastane, noter açık mı? soruları Kurban Bayramı öncesinde merak ediliyor. Bankalar, PTT, kargolar, eczane, hastane, noterde işlem yapacaklar çalışma günü ve saatlerini merak ediyor. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 26-27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını ifade etmişti. Bayram sebebiyle Haziran ayında emeklilerin maaş ve ikramiye ödemeleri başladı. Banka, PTT, kargo, eczane, hastane, noter şubelerinde işlem yapmak isteyen emekliler ve diğer vatandaşlar önümüzdeki hafta idari izin kapsamında olup olmadığını merak ediyor. Peki, 26-27 haziran tatil mi, pazartesi tatil mi, idari izin mi? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...

26-27 HAZİRAN TATİL Mİ, PAZARTESİ TATİL Mİ 2023 | Bankalar, PTT, Kargolar, Eczane, Hastane, Noter Açık Mı?
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Resmi tatil günlerinde kamu kurumları başta olmak üzere, hastaneler, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, özel ve kamu kurumları kapalı oluyor. Diyanet tarafından açıklanan Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı resmi tatil olmaktadır. Dini günlerden bir gün öncesi arefe günü olurken yarım gün tatildir. Kurban Bayramı tatili bu yıl 9 gün sürecek. Bayram öncesinde olan 26-27 Haziran günleri bayram tatiline dahil edildi. Peki 26-27 Haziran resmi tatil mi? 26-27 Haziran bankalar, hastaneler, kargo firmaları açık mı, kapalı mı olacak? İşte, konuyla ilgili bilgiler…

26-27 HAZİRAN TATİL Mİ, PAZARTESİ TATİL Mİ 2023

Kurban Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.

26-27 Haziran resmi tatil değildir. Özel sektör çalışanları ise 26 Haziran Pazartesi tam gün, 27 Haziran Salı günü yarım gün (arife olduğu için) çalışacaklar. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili 27 Haziran Salı öğlen başlayacak, 1 Temmuz Cumartesi günü son bulacak; toplamda 5.5 gün tatil yapacaklar

26 - 27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI?

İdari izin yalnızca kamu çalışanlarını kapsarken, özel sektör bankaları bu kapsama dahil değildir. Bankalar, Borsa İstanbul'un çalışma prensibine uyum sağladıkları için Borsa İstanbul'un çalışma durumunu temel alırlar. Bu nedenle bankaların, 26-27 Haziran tarihlerinde açık olması bekleniyor. Borsa İstanbul, geçmiş idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş ve sadece resmi tatil günlerinde kapalı olmuştur.

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) KARGOLAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil sadece memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde kargolar çalışacaktır. Ancak 27 Haziran Salı günü arefe olduğundan yarım gün tatil olmaktadır.

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) PTT - POSTANELER AÇIK MI?


Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde PTT ve postaneler açık olmayacaktır.

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil sadece memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde eczaneler açık olacaktır. Ancak 27 Haziran Salı günü arefe olduğundan yarım gün tatil olmaktadır. Bu nedenle arefe günü öğlede sonra, 3 Temmuz Pazartesi gününe dek yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecektir. 

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) HASTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde hastaneler açık olmayacaktır.

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) NOTERLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde noterler açık olmayacaktır. Ancak bayam tatili boyunca nöbetçi noterler hizmet verecektir. 

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) ADLİYELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde adliyeler açık olmayacaktır. Ancak bayam tatili boyunca nöbetçi adliyeler hizmet verecektir.

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