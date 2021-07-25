25 Temmuz Koronavirüs tablosu! Bakan'dan uyarı

Türkiye'de 25 Temmuz koronavirüs tablosu açıkladı. Bakan Koca'dan kritik bir mesaj geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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25 Temmuz Koronavirüs tablosu! Bakan'dan uyarı
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25 Temmuz 2021 19:34
Türkiye'nin 25 Temmuz 2021 günlük korona virüs tablosu açıklandı.

Buna göre bugün, 223 bin 837 test yapıldı. 55 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken son 24 saat içinde 14 bin 230 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun. " dedi.




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