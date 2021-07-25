25 Temmuz Koronavirüs tablosu! Bakan'dan uyarı

Türkiye'nin 25 Temmuz 2021 günlük korona virüs tablosu açıklandı.Buna göre bugün, 223 bin 837 test yapıldı. 55 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederkentespit edildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun. " dedi.