25 Kasım: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil?

AFAD'dan yurdun büyük bölümü için meteorolojik uyarı geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün itibarıyla 30 şehre "sarı", 20 şehre "turuncu", yarın ise 16 şehre "sarı", 13 şehre "turuncu" kodla yağış uyarısı verildiği belirtildi. Peki, yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullara kar tatili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peşe peşe yaptığı kar ve lodos uyarılarının ardından yurdun büyük bir kısmında kar yağışı başladı. Günlerdir devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanırken, okullara da 1 gün ara verildiği duyuruldu. Düzce, Çankırı, Sinop, Samsun, Giresun, Erzincan, Tokat, Kahramanmaraş, Yozgat, Bayburt, Bolu, Karaman, Gümüşhane, Ordu, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Malatya, Kırşehir, Kastamonu ve Niğde ve bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, özel eğitim kurumları ve kurslar dahil 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Adana'nın Feke, Saimbeyli ilçelerinde köy okullarında Tufanbeyli ilçesinde ise komple yoğun kar yağışı ve fırtına nedeni eğitime 1 gün ara verildi.

Feke ve Saimbeyli ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeni ile köy okullarında eğitime pazartesi günü ara verilmiştir" denildi. Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Ordu Valiliği de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, bir ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Gümüşhane'de bugün sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının 25 Kasım tarihine kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmayla birlikte ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser ve kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 1 günlüğüne idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Malatya'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün süre ile ara verildi. Kırşehir genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Giresun'un Çamoluk ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki (ana sınıfı, müstakil anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim kurumlarında 25.11.2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.