25 günde dünyası değişti: Önder Karaveli

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası boş kalan teknik direktörlük koltuğuna emaneten bakan Önder Karaveli, 25 günde yaptıklarıyla hem kendi hayatını değiştirdi hem de siyah-beyazlı kulübün tarihine adını yazdırdı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin, ilk finalinde Süper Kupa'ya uzanan 47 yaşındaki hocayla 6 aylık sözleşme yapacağı öğrenildi. Çebi'nin de katılımıyla birkaç gün içinde imza töreninin Vodafone Park'ta düzenlenmesi bekleniyor.



ANNESİNE ARMAĞAN ETTİ



ÖNDER Karaveli'nin kupa sevinci gece boyunca devam etti. Deneyimli çalıştırıcı, galibiyeti telefonla aradığı annesi Maviş Hanım'a hediye etti. Eşi ve oğluyla da görüşen Karaveli, zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.



