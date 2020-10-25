25 Ekim Pazar iddaa tahminleri

25 Ekim Pazar günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...



MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ



Sinan Bayram: Süper Lig'de 6. Hafta mücadelesinde Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Ligde kadro kalitesi olarak en düşük seviyelerden birisine sahip olan Gençlerbirliği için işler çok iyi gidecek gibi gözükmüyor. İstanbul'da çok sürpriz Beşiktaş galibiyeti biraz nefes aldırsa da ben Kırmızı-Siyahlıların sezon içerisinde çok iyi yerlere gelebileceğini sanmıyorum. Malatyaspor ise lige çok iyi başlamasa da kadro olarak kötü değiller. Açıkçası onlar da eğer kötü rüyayı tekrar görmek istemiyorsa bu tarz maçları kesinlikle kazanmalılar. Ben ev sahibi ekibin hem kadro hem de kalite olarak rakibinden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ve size bu maçta 1 seçimini öneriyorum. Olası mağlubiyet Nobre için de yolun sonu anlamı taşıyabilir.



Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Murat Akça, Semih Kaya, Wallace, Erkan Kaş, Acquah, Ahmet Ildız, Cueva, Olcay, Zeki Yavru, Tetteh



Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego Angelo, Zargo Toure, Polomat, Berat Özdemir, Robert Piris, Dominik Furman, Ayite, Candeias, Stancu



ALANYASPOR - KARAGÜMRÜK



Sinan Bayram: Süper Lig'de 6. Hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sezona çok iyi başlayan ve ligde liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor sezona harika bir başlangıç yaptı. 5 maçta 13 puan toplayan Güney temsilcisi, Pazartesi akşamı Galatasaray deplasmanında geriden gelip kazanmayı başardı ve iyi gidişatını sürdürerek koltuğunu korudu. Çağdaş Hoca ve öğrencileri bu hafta da ligin iyi takımlarından birisi olan Karagümrük'ü ağırlayacaklar. Hem yaptığı iyi transferlerle hem de oynadığı oyunla beğeni kazanan İstanbul ekibi açısından da bence bu deplasman iyi bir test olacak. Ben Alanya'da gollü bir karşılaşma bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olacaktır.



Muhtemel 11'ler



Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih Uçan, Siopis, Bakasetas, Davidson, Babacar, Bareiro



Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Ndao, Sabo, Salibur, Sobiech



FENERBAHÇE - TRABZONSPOR



Sinan Bayram: Süper Lig'de 6. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi yaptığı transferlerle adından oldukça fazla söz ettiren ve en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterilen Fenerbahçe sezona da kötü başlamadı. İlk 5 maçta 11 puan toplayan Sarı-Lacivertliler, kendisi adına ok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Maçları kazanmaya devam ettikçe hem kendisini moral kazanacak olan Fenerbahçe aynı zamanda rakiplerinin zaten az olan umutlarını da yıkabilir. Bu sebeple Sarı Kanaryaların alacağı her galibiyet iki katı önemli diyebiliriz. Trabzonspor ise geçen sezonki kadro kalitesinin gerisinde ve onları zor bir sezon bekliyor. Ben İstanbul'da keyifli ve bol gollü bir maç bekliyorum. 2,5 Üst tercihi ideal seçim olacaktır.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe



ARSENAL - LEICESTER CITY



Burak Şen: İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Geçen haftayı mağlubiyetle kapatan iki takım, perşembe günü ise UEFA Avrupa Ligi sınavında ter döktü. Premier Lig'de 5 haftada 9'ar puan alan Arsenal ve Leicester, bu hafta kazarak sıralamada üste çıkmak istiyor. Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Leicester, Arsenal deplasmanında son dönemde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Arsenal evinde Leicester ile oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı, 1 karşılaşma ise berabere bitti. Açıkçası bu maçı da kazanacaklarını düşünüyorum. Son 2 lig maçını kaybeden Leicester, Arsenal'den de puan alamaz.



Muhtemel 11'ler



Arsenal: Leno, Bellerin, David Luiz, Gabriel, Tierney, Thomas, Xhaka, Ceballos, Willian, Saka, Aubameyang.



Leicester City: Schmeichel, Justin, Evans, Fofana, Castagne, Mendy, Tielemans, Maddison, Praet, Barnes, Vardy.



SOUTHAMPTON - EVERTON



Burak Şen: İngiltere Premier Lig'de Southampton ile Everton karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Chelsea deplasmanında beraberliği son saniye golüyle kurtaran Southampton, rakip kim olursa olsun, oyunu çirkinleştirmeden, izleyenleri sıkmadan, kendi oyununu oynamaya çalışıyor. Bu hafta da Everton'ı yenevbilmek adına ellerinden geleni yapacaklar. Haftaya lider giren Everton, 5 maçta 13 puan toplayarak harika bir başlangıç yaptı. Geçen hafta Liverpool ile berabere kaldılar ama geeçen yıl Kasım ayında deplasmanda devirdikleri Southampton'ı bir kez daha devirmenin planlarını yapıyorlar. Oyun olarak dengede geçmesini beklediğim maç için önerim 2-3 gol olacak. İki takımın son 10 karşılaşmasının 8 kez 2-3 gol bittiğini hatırlatmak isterim.



Muhtemel 11'ler



Southampton: McCarthy, Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Bertrand, Romeu, Diallo, Ward-Prowse, Redmond, Adams, Ings.



Everton: Pickford, Digne, Keane, Mina, Godgrey, Allan, Doucoure, Gomes, Iwobi, Rodriguez, Calvert-Lewin.



JUVENTUS - VERONA



Gölge Adam: İtalya Serie A'da istediği başlangıcı yapamayan Juventus sahasında Verona'yı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 3 maçta 5 puan topladı. Son olarak Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldılar. Verona ise iyi başladığı ligde son 2 maçta sendeledi. Parma'ya mağlup olup, Genoa ile berabere kaldılar. Juventus'ta ikinci testi de pozitif çıkan Ronaldo bu maçta da forma giyemeyecek. Konuk ekipte de sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Çetin'in forma giyme şansı oldukça az. Verona savunma kısmında iyi performans gösteriyor. Juve'nin oranı oldukça düşük. Bunun yerine 2.5 altı kuponlardaki yerini alabilir.



Muhtemel 11'ler



Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Merih Demiral; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Ramsey, Dybala; Morata.



Verona: Silvestri; Empereur, Ceccherini, Lovato; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Colley, Zaccagni; Di Carmine.



LYON - MONACO



Gölge Adam: Fransa Ligue 1'de 8'inci haftanın kapanış karşılaşmasında Lyon sahasında Monaco'yu konuk edecek. Lyon, ligde oynadığı son 4 maçında; 3 beraberlik, 1 galibiyet elde etti. Strasbourg karşısında 3-0 öne geçmelerine rağmen 2 gol yiyip, sıkıntıya girseler de kazanmayı bildiler. Monaco ise son 2 maçında 1 puan aldı. Deplasmanda Brest'e kaybettikten sonra iç sahada Montpellier ile berabere kaldılar. Ki bu maçta rakipleri 20'nci dakikadan sonra 10 kişi oynadı. Lyon son haftalarda toparlandı. Monaco bireysel olarak iyi isimlerden kurulu olsa da takım olma yolunda eksikleri var. Lyon iç sahada kazanarak yoluna devam eder.



Muhtemel 11'ler



Lyon: Lopes; Dubois, Diomande, Marcelo, Cornet; Aouar, Caqueret, Guimaraes; Kadewere, Depay, Ekambi.



Monaco: Lecomte; Aguilar, Disasi, Badiashile, Sidibe; Tchouameni, Fofana, Diop; Martins, Ben Yedder, Geubbels



WERDER BREMEN - HOFFENHEIM



Gölge Adam: Almanya Bundesliga'nın 5'inci haftasında Werder Bremen sahasında Hoffenheim'i konuk edecek. Ev sahibi Bremen, ligde oynadığı son 3 maçında 7 puan topladı. Hoffenheim ise Bayern Münih galibiyetinin ardından çıktığı 2 maçta puan alamadı. Frankfurt ve Dortmund'a mağlup oldular. Hoffenheim'in geçtiğimiz hafta ilk kez bir maçı 2.5 altında bitti. 2 maçları da 3.5 üstünde tamamlandı. Bremen son haftalarda formda. Bir şekilde kazanmayı başarıyorlar. Ancak kazanırlarken de kalelerini gole kapatmakta zorlanıyorlar. Bu maç için ilk önerim karşılıklı gol var olacak. Bunun yanında yüksek oranıyla Bremen kaybetmez de kuponlarda yerini alabilir.

Karşılaşmanın muhtemel 11'leri kısa süre içerisinde sitede olacaktır.



Muhtemel 11'ler



Werder Bremen: Pavienka; Gebre-Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl; Eggestein, Mborn, Bittencourt; Sargent, Fullkrug, Rashica.



Hoffenheim: Baumann; Posch, Vogt, Akpoguma; Rudy, Samassekou, Geiger, Skov; Baumgartner, Dabbur, Belfodil



