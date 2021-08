25 Ağustos Çarşamba iddaa bankoları

Şampiyonlar Ligi Play-of Turu'nda bugün de rövanş karşılaşmaları oynanacak. Sporx iddaa ekibi, 25 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçlar için değerlendirmelerini yaptı. İşte Sporx iddaa ekibinin tahminleri...



BRONDBY - SALZBURG



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi Play Off turu rövanş mücadelesinde Danimarka temsilcisi Brondby sahasında Avusturya şampiyonu Salzburg ile karşı karşıya gelecek. Salzburg ilk maçta rakibini 2-1 mağlup ederek çok küçük de olsa avantaj yakaladı. Açıkçası kuralar çekildiğinde Salzburg'un çok rahat turu geçeceği düşünülüyordu ama Brondby kolay lokma olmayacağını gösterdi. Ben ikinci maçta da gollü bir maç bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olacaktır.



SHAKHTAR DONETSK - MONACO



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi Play Off turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Gerçekten çok zor bir eşleşme olarak değerlendirilen ve Devler Ligi'ni çok isteyen iki ekibi karşı karşıya getirecek bu mücadelede Ukrayna ekibi ilk maçta deplasmana aldığı galibiyetle tura çok yakın. Tabi Monaco kesinlikle pes etmeyecektir ve gidip kazanırlarsa da bence kimse şaşırmamalı. Açıkçası karşılaşma kesinlikle her sonuca açık. Ben bu sebeple size zorlu mücadelede alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihini önereceğim.



DINAMO ZAGREB - SHERIFF



GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Dinamo Zagreb sahasında Sheriff'i konuk edecek. Moldova ekibi, sahasındaki ilk maçta 3-0 kazanarak büyük avantaj elde etti. Şampiyonlar Ligi için büyük adım attılar. Zagreb ise Legia'yı eledikten sonra ilk maçta sınıfta kaldı. Ev sahibi ekip, hafta sonunda Lokomotiva'yı tek golle geçti. Bu maçta baştan sonra risk almak zorundalar. Bu maç için birden fazla önerim olacak. Önceliği Dinamo Zagreb'in galibiyeti. Ancak ev sahibi ekibin maçın başından itibaren risk alacağını düşünürsek, İlk yarı 0.5 ve 1.5 üstü bahisleri de kuponlarda yer bulabilir.