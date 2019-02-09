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2400 kişi Kadıköy'e geliyorlar

Zenit Kulübü, Fenerbahçe'den Kadıköy'de oynanacak maç için taraftarlarına maksimum sayıda bilet istedi

Kaynak: Sabah
2400 kişi Kadıköy'e geliyorlar
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09 Şubat 2019 10:35
Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit ile eşleşen F.Bahçe'ye gelecek haftaki ilk karşılaşma öncesi şaşırtan bir talep geldi... TASS Ajansı'nın haberine göre, 12 Şubat Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma için Zenit, sarı-lacivertlilere mesaj göndererek taraftarları için 2400 kişilik yer ayrılmasını rica etti. İstanbul'da deplasman tribününü doldurmayı hedefleyen Rus takımının, maksimum sayıda bilet istemesi (stadyum kapasitesinin yüzde 5'i), "Rus ordusu geliyor" yorumlarına neden oldu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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