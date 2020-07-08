24 yaşındaki stoperden Beşiktaş açıklaması

Kara Kartal'ın transfer listesindeki isimlerden Norrköping'de forma giyen Rasmus Lauritsen transferiyle ilgili konuştu.



24 yaşındaki başarılı stoper "Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini ben de okudum. Ancak bunlar şu an için söylentiden ibaret. Basın transfer konularında bazen doğruyu yazar, bazen yanılır. Transfer konularıyla menajerim ilgileniyor" diye konuştu.



Rasmus Lauritsen, bu sezon takımı ile 14 resmi maça çıktı. 24 yaşındaki stoper bu maçlarda takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



