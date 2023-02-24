24 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta aktüel ürünleri neler?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

24 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 24 - 28 Şubat kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...BİM 24 Şubat 2023 fırsat ürünleri kapsamında çeşitli elektronik ürünler ve elektrikli ürünler ilk sayfada büyük indirimlere sebebiyet verecek. Bunlarla birlikte eğitici ve öğretici oyuncaklar Bim Aktüel kataloglarında sizlerle buluşacak. Haftanın ilk ürününde dijitsu 55 UHD Android led TV yalnızca 5.999 TL fiyata sahip olarak satılacak. Sayfanın devamında kumtel markalı 2 farklı airfryer ürünü indirime girecek. Birisi 5,5 lt, 1500 w olup bu ürün 1.799 liradan, diğeri ise 900w, 2 lt olup 799 liradan sizlerle buluşacak. HP markalı bluetooth wireless klavye 599 tl fiyata sahip olarak sınırlı stoklar sizlerle olacak. Relax çelik termos 239 tl fiyatla, cam set üstü ocak ise 1.399 tl'ye fiyatla bu hafta müşterisini bekleyecek. Sayfa devamında Polosmart powerbank 145 liradan, Polosmart katlanabilir telefon tutacağı 39,50 tl'den ve tırnak süsleme seti 119 tl'den satışta olacak. Bim aktüel 24 şubat indirimleri oyuncaklar ve çeşitli aktivite kitaplarıyla devam edecek. Bu oyunlar bir oyuncaklar ilk olarak çıngıraklı pelüş dişlik ürünü 65 TL'den, hayvan dostu oyun seti 79 tl'den satacak. Sevimli hayvanlar balon seti 17,50 tl, oyuncak ışıklı sesli traktör ise 89 TL fiyatla bu hafta sizlerle buluşacak. Karma çıtak ve bloklar 44,50 tl fiyatla, hikaye kitapları adet başına 18,50 tl fiyatla son olarak ise eğlenceli çıkartma kitabı 17,50 tl fiyatla sizlerle olacak. Bim aktüel ürünlerinde ilk sayfayı ele aldık. Bu hafanın ikinci önemli indirim sayfasında kuş desenli ürünler var. 7 parça kahvaltı seti 269 tl fiyatla çay tabağı ise 89 TL fiyattan satışa çıkacak. Bu hafta çay seti, çift kişilik lastikli çarşaf ve bu ürün için tek kişilik seçeneği, kuş desenli çift kişilik nevresim seti gibi önemli sayılabilecek indirimler sizleri bekliyor. Sayfanın ikinci kısmında lüks pelüş banyo paspas seti 159 TL fiyatla, çeşitli örgü ürünleri uygun fiyatla sizlerle buluşacak. LAV markalı saklama kabı ürünlerinde 4 farklı aktüel ürün 4 farklı fiyatla satılacak. Bunların dışında pek çok ürünü resmi internet adresinden öğrenmelisiniz.Nofrost Buzdolabı (7.499 TL)Buzdolabı (5.799 TL)8 kg Çamaşır Makinesi (5.599 TL)8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi (5.599 TL)Kağıt Havlu 2 Katlı 79 TLÇamaşır Suyu 18,50 TL6×650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 119,50 TL32'li Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 115 TL28'li Antibakteriyel Günlük Ped 17,50 TL10 Kg Limon Karbonat Toz Deterjan 175 TL7 Parça Kahvaltı Seti (269 TL)Kuş Desenli Çift Kişilik Nevresim Seti (269 TL)Kuş Desenli Tek Kişilik Nevresim Seti (209 TL)Çay Seti 12 Parça (129 TL)Su Bardağı 200cc 3'lü (34,50 TL)Çay MakinesiBlender SetTost MakinesiTürk Kahvesi MakinesiDonuk Baget 39,50 TLBütün Piliç Poşet 37,50 TLSütlü Tatlı Çeşitleri 125 gr 10 TLKakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 750 gr 42,50 TLDana Kangal Sucuk 500 gr 69 TLPiliç Kasap Sucuk 300 gr 29,75 TLDana Salam Sade/Fıstıklı 100 gr 17,50 TLPiliç Baton Salam 1000 gr 39,50 TLHindi Uzun Sosis 430 gr 37,50 TLTavuk Dürüm Döner 170 gr 19,50 TLTam Yağlı Yoğurt 2 Kg 59,50 TLProbiyotik Yoğurt 900 gr 28,50 TLKefirli Yoğurt 125 gr 13,50 TLProbiyotik Yoğurt 8×100 gr 49,50 TLYarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 175 TLYarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr 149 TLTam Yağlı Beyaz Peynir 500 gr 57,50 TLLabne 450 gr 46,50 TLTaze Kaşar Peyniri 600 gr 105 TL