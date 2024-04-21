24 Nisan okullar tatil mi, var mı, yarım gün mü? 2024

Pazartesi gününe denk gelen 22 Nisan yarım gün mü sorusu 23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle araştırılıyor. Özellikle tatil planı yapacaklar resmi tatilin kaç gün süreceğini merak ediyor. Bilindiği üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. 22 Nisan yarım gün mü? 24 Nisan okullar tatil mi, ders olacak mı? İşte 2024 resmi tatil günleri...





22 Nisan Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve liselerle beraber üniversitelerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek.

23 Nisan Salı günü yaklaşık 16 milyon öğrenci, resmi tatil sebebiyle okula gitmeyecek. Eğitim öğretim faaliyetleri ise tekrar 24 Nisan Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.

22 Nisan Pazartesi günü öğleden sonra tatil olmayacak. Tüm kurumlar normal günlerde olduğu gibi çalışmalarını sürdürecek. 23 Nisan Salı günü ise resmi tatil olduğundan birçok kurum faaliyetlerine ara verecek. Salı günü hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümler kapalı olurken eczaneler ise nöbetleşe çalışacak. Salı günü kapalı olacak yerler şu şekilde;

Özel ve kamu bankaları,

Borsa İstanbul,

Eczaneler, (nöbet sistemi)

Hastaneler, ( acil servisler hariç)

Noterler,

Valilikler,

Kaymakamlıklar,

Aile Sağlığı Merkezleri, ( Sağlık ocakları)

Muhtarlıklar,

Okullar,

Üniversiteler,