Haber Tarihi: 23 Nisan 2024 15:48 - Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 15:48

24 Nisan Çarşamba günü okullar tatil mi, var mı? 2024

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Salı günü ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 23 Nisan resmi tatil olduğundan kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Peki, 24 Nisan Çarşamba günü okullar tatil mi, var mı? 2024

24 Nisan Çarşamba günü okullar tatil mi, var mı? 2024
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Pazartesi gününe denk gelen 22 Nisan yarım gün mü sorusu 23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle araştırılıyor. Özellikle tatil planı yapacaklar resmi tatilin kaç gün süreceğini merak ediyor. Bilindiği üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. 22 Nisan yarım gün mü? 24 Nisan okullar tatil mi, ders olacak mı? İşte 2024 resmi tatil günleri...

24 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI?

22 Nisan Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve liselerle beraber üniversitelerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek.

23 Nisan Salı günü yaklaşık 16 milyon öğrenci, resmi tatil sebebiyle okula gitmeyecek. Eğitim öğretim faaliyetleri ise tekrar 24 Nisan Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.







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