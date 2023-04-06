Haber Tarihi: 06 Nisan 2023 16:07 - Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 16:07

24 Nisan 2023 tatil mi? Okullar tatil mi, ara tatil ne zaman?

24 Nisan 2023 tatil mi? Okullar tatil mi, ara tatil ne zaman başlayacağı ile gündemde yer alıyor. Öğrencilerin nefes alacağı, eğitime bir süre ara verilecek olan 2. dönem ara tatil tarihi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de gündemindeydi. Pek çok şehirde yaşanan afet nedeniyle ara tatil tarihi hakkında yeniden bir değerlendirme yapan Bakan Özer, öğrencilere ve velilere önemli bilgiler verdi. Peki, 24 Nisan'da okullar tatil mi? İşte, 2023 2. dönem ara tatil tarihi hakkında bazı bilgiler

24 Nisan 2023 tatil mi? Okullar tatil mi, ara tatil ne zaman?
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2. Dönem nisan ara tatili ne zaman, sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi ile yanıt buldu. Deprem nedeniyle eğitim öğretim 2. Dönemde geç başlarken gözler nisan ara tatilinin kaç gün olacağına çevrildi. Özellikle Ramazan Bayramı'nın 21 Nisan'a denk gelmesi ara tatilin uzaması yönünde beklentileri arttırdı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ara tatilde dinlenme şansı yakalarken, kimi öğrenciler de derslerindeki eksikleri giderecek.

24 NİSAN TATİL Mİ?
Takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. Diyanet takvimine göre ise Ramazan ayı 20 Nisan cuma günü sona erecek. Hemen ardından ise 21 Nisan'da üç günlük bayram tatili başlayacak.

BAYRAM TATİLİNİ DE İÇERİSİNDE BARINDIRACAK

Ara Tatil sebebiyle okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 14 Nisan cuma günü sona erecek. MEB takvimine göre ara tatil 17 Nisan'da sona erecek. Ancak Ramazan Bayramı tatili sebebiyle okullar 24 Nisan Pazartesi günü açılacak.

ÖĞRENCİLER TOPLAM 9 GÜN TATİL YAPACAK

Takvim dikkate alındığında öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapmış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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