24 Kasım 2020 Öğretmenler günü en güzel sözler, en güzel şiirler, en kaliteli resimler görseller

24 KASIM EN ÖZEL ŞİİRLER

Bilgi demetleri sun, yine bana,

Yine yalçın dağlar ötesinden gel...

Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

Yine altın çağlar ötesinden gel...



Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

Baharlarla bağlar ötesinden gel...



Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

Uzat maviliği şeffaf saraydan

Buketler dererek bize uzaydan,

Göklerden al tuğlar ötesinden gel.



Milletime doğan şafaklarla şen,

Şehitler yatağı topraklarla sen,

Irkıma şen veren bayraklarla sen

Tarihler, otağlar ötesinden gel....



Süleyman ÖZBEK



SANATKAR



Al, işte boyalarım

Bir resim yap bana,

K,ğıdı kocaman olsun...

Bir manzara çiz Anadolu'dan

Şöyle güzel bir manzara

Seyrine doyum olmasın...

Dünyamı karartan

Kara bulutları çizme sakın!

Önce, güneşi yap

En üst köşeye;

Aydınlatıcı olsun,

Sıcaklık versin gönüllere...

Ön pl,nda

Bir çoban görünsün;

Yaslamış sırtını

Ulu bir çınar ağacına.

Kavalını da ver eline

Yanık yanık çalsın

Bizim türkülerden...

Çıngıraklı

Kınalı koyunları,

Kuzuları da yap tabi.

Gönüllerde sevgiyi yeşerten

Çimenleri de boya.

Sümbülleri, nergisleri de çiz

Körpe çocuklar misali...

Bir dere aksın yan taraftan

Beyaz köpüklü,

Suları serinletici olsun

Yeşertsin tohumları...

Sonra;

Uzaklarda görünen

Bir köy olsun,

Bizim köyümüz.

Evleri görünsün; kerpiçten.

Okulunu da çiz;

Bacası ak tüten...

Ve,

Bir yol çiz

Arkadaki dağların ta yücesine

Aydınlık olsun...

Eline sağlık öğretmenim,

Ne kadar da güzel oldu!..

Olmasaydı bu çizgiler,

Boş k,ğıt neye yarardı!..

Ya ben;

Ya bendeki çizgilerin öğretmenim;

Bilginin,

Gerçeğin,

Sevginin

Solmayacak çizgileri.

Ya onlar olmasaydı,

Ben; manzarasız

Boş resim k,ğıdı gibi

Bir hiç olurdum...

Devam et öğretmenim:

Tükenmesin hiç kalemin,

Tükenmesin nefesin.

Gönlümün ta derinliklerinde

Yücelerden yücesin...

Bir k,ğıda,

Bir kendime bakıyorum.

Başkalarını bilmem ama,

Dünyanın en büyük sanatk,rı

İnan sensin...



Hüseyin KULAKSIZ







BEN ÖĞRETMENİM



Doğuda, batıda benim izlerim,

Güneyde,kuzeyde benim özverim.

Dağlar yol versin,ister vermesin,

Dağı,taşı deler yine giderim.



Devletin çatısı benim eserim,

Ata'mın dediği yolda giderim.

Anamdan,babamdan hatta kendimden,

Bizleri kurtaran eli severim.



İster bozkır olsun,isterse çorak,

Orası bir vatan,kutsal bir durak.

Işığı yakmaktır, benim görevim,

Bizlere yakışmaz,geride durmak.



Ayfer TOMRUK



SEVGİLİ ÖĞRETMENİM



Sevgisinin sonu yok,

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.



Bilgisi ışık saçar,

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinçen uçar,

Sevgili öğretmenim.



Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu,

Uzat bize kolunu

Sevgili öğretmenim.



Toplandık dizi, dizi,

Sev, okşa hepimizi,

Sensin okutan bizi,

Sevgili öğretmenim.



Doğru yol gösterirsin,

Okutur, eğitirsin,

Bize bilgi verirsin,

Sevgili öğretmenim.



Seni candan severiz,

Saygı duyar överiz,

Ellerinden öperiz,

Sevgili öğretmenim!..



Ali Osman ATAK







24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ



-Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)

-Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

-Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

-Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. (Atatürk)

-Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk)

-Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)

-Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

-Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.(Atatürk)

-Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Atatürk)

-En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. (Atatürk)

-Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.(Atatürk)

-Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)



UNESCO TAVSİYESİYLE DÜNYADA ÖĞRETMENLER GÜNÜ 5 EKİM'DE



Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.



12 ARAP ÜLKESİNDE ÖĞRETMENLER GÜNÜ 28 ŞUBAT'TA



Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.



24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ



