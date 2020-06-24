24 Haziran Survivor kim elendi, Survivor elenen son yarışmacı

SMS oylaması sonuçlarına göre Acun Ilıcalı en az oyu alan yarışmacıyı açıkladı. Bu hafta Survivor 2020'de en az oyu alarak Survivor'dan elenen isim Evrim oldu.





Survivor 24 Haziran bölümünde haftanın elenen yarışmacısı Evrim oldu. Sercan, Nisa ve Evrim arasındaki eleme yarışında kaybeden isim Evrim olarak açıklandı. Evrim böylelikle haftanın elenen ismi oldu ve 24 Haziran Survivor kim elendi sorusunun cevabı oldu.İlgiyle takip edilen Survivor yarışmasında haftanın elenen yarışmacısı 24 Haziran bölümünde ortaya çıktı. Eleme adayları arasında en az oyu alan isim olan Evrim Survivor 2020 mücadelesi böylelikle son buldu.Survivor Evrim Keklik kimdir sorusunun doğru cevabı eski bir voleybolcu olmasıdır. Bu konuyla ilgili Survivor yarıması içerisinde sıklıkla bu bilgi yer aldı. Yarışmada parkurları, televizyon yarışması olan platformda en başarılı kadın yarışmacılardan birisi olduğunu gösterdi. Survivor yarışmacılarından Evrim Keklik en çok dikkat çeken yarışmacılardan birisi. Evrim Keklik kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorulardan başka hangi mesleği yaptığını merak edenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Bu gibi Survivor Evrim ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda kendi anlatımıyla onu okuyacaksınız.Kısaca bahsetmek gerekirse Evrim Keklik profesyonel voleybolcu olarak geçimini sürdürüyor. Survivor yarışmasında azmi ile kendisine taraftarlar toplayan Evrim'in İstanbul doğumlu olduğu da bir başka bilgi olarak göze çarpıyor. Televizyon karşısında izlerken sahiden Evrim kaç yaşında, Survivor Evrim'in yüzme kariyeri şeklinde aramalar yapılabiliyor."Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım. 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.