24 Haziran Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı, İşte Survivor'da yeni takımlar

Survivor kaptanlık oyununu kim kazandığı belli oldu. Yapılan kaptanlık yarışından sonra kaptanlar kırmızı takım ve mavi takım olarak yeniden belirlendi. Bu seçimlerden sonra hafta boyunca yarışmacılar yeni takımları için mücadele edecek ve Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı önemi ortaya çıkacak. Survivor 24 Haziran kim kazandı, Survivor kaptan seçimi, Survivor bugün kim kazandı bilgileri haberimizde...

25 Haziran 2020 02:52
24 Haziran Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı, İşte Survivor'da yeni takımlar
24 Haziran 2020'de Survivor yarışmasında nefesler yine tutuldu ve çok çekişmeli kaptanlık oyunu kim kazandı oyunu oynandı. Yapılan oyunda Cemal Can, Sercan, Elif, Nisa, Barış, Yasin ve Berkan kaptanlık oyunu oynadı. Kaptanlık oyununda süreyle yarışan yarışmacılar parkuru en hızlı şekilde tamamlamaya çalıştı. Yapılan yarışın sonunda kazanan belli oldu ve takımlar ortaya çıktı.
SURVIVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 24 Haziran bölümünde kaptanlık oyununu kazanan isimler Cemal Can ve Sercan oldu. Cemal Can ve Sercan parkuru en hızlı sürede tamamlayan isimler olarak takımlarını seçti. Seçilen takımların ardından Mavi Takım ve Kırmızı takım yeniden şekillendi.

SURVIVOR KAPTANLIK SEÇİMİNDE YARIŞMACI PAZARLIĞI

Yarışmacılar takım seçimleri öncesinde dikkat çeken anlar yaşandı. Takım kaptanları Sercan ile Cemal Can arasında sıkı bir yarışmacı pazarlığı yaşandı. İlk önce kimleri alacaklar konusunda ufak bir çıkmaza giren ikili, daha sonra tüm yarışmacıların bulunduğu alana dönerek aklından geçenleri sesli olarak ifade etti. 

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

1- Cemal Can

2- Berkan

3- Nisa

4- Barış

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

1- Sercan

2- Elif

3- Yasin

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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