24 Haziran Survivor kaptanlık (erzak oyunu, dolap ödülü), dün kim kazandı?

2020 Survivor erzak oyunu kırmızı ve mavi takım arasında oynandı ve Cemal Can ile Sercan takımlara kaptanlık yaptı. Erzak oyunu nefesleri kesen bir yarışa sahne oldu ve dolap ödülü de erzak ödülünden sonra sahibini buldu. 24 Haziran 2020'de Survivor yarışmasında nefesler yine tutuldu ve çok çekişmeli kaptanlık oyunu kim kazandı oyunu oynandı.Yapılan oyunda Cemal Can, Sercan, Elif, Nisa, Barış, Yasin ve Berkan kaptanlık oyunu oynadı. Kaptanlık oyununda süreyle yarışan yarışmacılar parkuru en hızlı şekilde tamamlamaya çalıştı. Yapılan yarışın sonunda kazanan belli oldu ve takımlar ortaya çıktı.Survivor 24 Haziran bölümünde kaptanlık oyununu kazanan isimler Cemal Can ve Sercan oldu. Cemal Can ve Sercan parkuru en hızlı sürede tamamlayan isimler olarak takımlarını seçti. Seçilen takımların ardından Mavi Takım ve Kırmızı takım yeniden şekillendi.Survivor 24 Haziran 2020'de yayınlanan bölümde Erzak oyunu oynandı ve Erzak ödülü kazanan belli oldu. Oldukça çekişmeli geçen Erzak ödülü yarışmasını Sercan, Elif ve Yasin'den oluşan takım kazandı.Yarışmacılar takım seçimleri öncesinde dikkat çeken anlar yaşandı. Takım kaptanları Sercan ile Cemal Can arasında sıkı bir yarışmacı pazarlığı yaşandı. İlk önce kimleri alacaklar konusunda ufak bir çıkmaza giren ikili, daha sonra tüm yarışmacıların bulunduğu alana dönerek aklından geçenleri sesli olarak ifade etti.Erzak ödülünü kazanan Kırmızı takım aynı zamanda dolap ödülünü de aldı. Dolap ödülü kazanan takıma ait bir buzdolabıydı ve yarışmacılar bu ödülü aldıkları içim çok sevindiler.1- Cemal Can2- Berkan3- Nisa4- Barış1- Sercan2- Elif3- Yasin