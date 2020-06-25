24 Haziran Kuruluş Osman 27 bölüm izle, Kuruluş Osman sezon finali tek parça

KURULUŞ OSMAN 27 BÖLÜM FULL HD İZLE TEK PARÇA

Kuruluş Osman 24 Haziran 27 bölüm izle tek parça full hd olarak yayınlandı ve yarışmanın takipçileri çok büyük bir hayran kitlesi ile diziyi izledi. 27 bölüm izle son bölüm hakkında yazılanlardan sonra büyük ilgi çekti. Son bölümde yaşananlar full ve tek parça olarak ATV tarafından yayınlandı ve görücüye çıktı.Kuruluş Osman ATV ekranlarında seyirciyle sezon finalinde buluştu ve 24 Haziran tarihinde izleyiciler televizyon başına kilitlendi. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden Kuurluş Osman 27 bölüm izle full hd ile birlikte Kuruluş osman sezon finali tek parça, Kuruluş Osman son bölüm full, Kuruluş Osman son bölüm izle, Kuruluş Osman son bölüm tek parça diyerek yeni bölümü izleyebilirsiniz...Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?Kuruluş Osman yeni sezon 28. bölüm tarihi henüz açıklanmadı. 27. bölüm Kuruluş Osman 24 Haziran Çarşamba akşamı yayınlandı ancak ne zaman yeni sezon yayınlanacağına dair bir açıklama yapılmadı. İzleyiciler Kuruluş Osman 28. bölüm yeni sezon bölümlerini Eylül ayında izlemeyi bekliyor.