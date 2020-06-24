24 Haziran Camiler ibadete açılıyor, Camilerde sabah, akşam yatsı namazı

24 Haziran Camiler ibadete açılıyor ve uzun süreli aranın ardından ibadetler camilerde yapılabilecek. Koronavirüs önlemleri sebebiyle verilen arada camiler kapalı kalmış ve virüsün yayılması engellenmeye çalışılmıştı bu sebeple camiler açılıyor bilgisi Diyanet İşleri tarafından verildi. Camiler ibadete açılıyor mu, camiler ne zaman açılacak soruları da böylelikle cevabını bulmuş oldu.

24 Haziran 2020 05:52
24 Haziran Camiler ibadete açılıyor, Camilerde sabah, akşam yatsı namazı
Camiler açılıyor mu bilgisi uzun süredir vatandaşların merakla beklediği sorular arasında yer alıyor. Yapılan son açıklamada camilerin açılacağı ve namaz vakitlerinde vatandaşların camiler ibadete açıldı denilerek gidebilmesinin önünün açıldığı belirtildi. Bu sebeple camilerin açık olmasını fırsat bilen vatandaşların ibadetlerini camilerde yapabileceği ifade edildi.
CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK? CAMİLER RESMİ AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal mesafe kurallarına uyarak camilerin 5 vakit namaza açılacağını açıkladı. 24 Haziran itibarı ile camilerin sabah, akşam ve yatsı namazı saatlerinde açılacağını duyurdu.

Camiler ne zaman açılacak açıklaması yapan Ali Erbaş Cuma namazında ve öğlen ile ikindi namazlarında camilerin daha önce açıldığını ve 24 Haziran 2020 itibarı ile maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sabah, akşam ve yatsı namazlarında da cemaatle namaza açılacağını duyurdu.



CAMİLER NE ZAMAN KAPATILMIŞTI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler 2020 Mart ayında bir süreliğine önce cemaat ile kılınan namazlara kapatılmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş camilerin yeniden açılacağını açıkladı.

DİYANET'TEN CAMİ AÇIKLAMASI



Camilerde sabah, akşam ve yatsı namazı kılabilmek mümkün. 24 Haziran'da sabah, akşam ve yatsı namazlarını kılabilirsiniz.

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