24 Haziran Camiler ibadete açılıyor, Camilerde sabah, akşam yatsı namazı

Camiler açılıyor mu bilgisi uzun süredir vatandaşların merakla beklediği sorular arasında yer alıyor. Yapılan son açıklamada camilerin açılacağı ve namaz vakitlerinde vatandaşların camiler ibadete açıldı denilerek gidebilmesinin önünün açıldığı belirtildi. Bu sebeple camilerin açık olmasını fırsat bilen vatandaşların ibadetlerini camilerde yapabileceği ifade edildi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal mesafe kurallarına uyarak camilerin 5 vakit namaza açılacağını açıkladı. 24 Haziran itibarı ile camilerin sabah, akşam ve yatsı namazı saatlerinde açılacağını duyurdu.Camiler ne zaman açılacak açıklaması yapan Ali Erbaş Cuma namazında ve öğlen ile ikindi namazlarında camilerin daha önce açıldığını ve 24 Haziran 2020 itibarı ile maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sabah, akşam ve yatsı namazlarında da cemaatle namaza açılacağını duyurdu.Koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler 2020 Mart ayında bir süreliğine önce cemaat ile kılınan namazlara kapatılmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş camilerin yeniden açılacağını açıkladı.Camilerde sabah, akşam ve yatsı namazı kılabilmek mümkün. 24 Haziran'da sabah, akşam ve yatsı namazlarını kılabilirsiniz.